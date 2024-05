C 朗、朗拿甸奴和阿古路在夏蘭特成為《部落衝突》角色後向其發出挑戰

獲得三次 FIFA 年度最佳球員和兩次金球獎 C 朗表示:「我不敢相信他們將夏蘭特放進《部落衝突》。我是第一的 C 朗!沒有人能像第一的 C 朗那樣摧毀防線。」

同樣贏得世界盃和金球獎的朗拿甸奴表示:「我知道《部落衝突》已經有一個巫師了,但是我用腳上的足球創造的魔法更加厲害。」

英超及阿根廷國家隊傳奇阿古路表示:「我做甚麼他也做甚麼,無論是打破紀錄還是玩電子遊戲。現在他還出現在遊戲中?饒了我吧!」

三位球員都表示,應由他們擔任《部落衝突》新宣傳活動的代言人,那位挪威球星參與後,該遊戲的下載量急劇增加。《部落衝突》和夏蘭特最近透過一段由夏蘭特自己配音的史詩般電影風格預告片來開始這項新的合作。

對於這些評論,夏蘭特表示:「這幾位都是傳奇人物,我隨時都歡迎他們加入我的部落。」

要體驗《部落衝突》中以夏蘭特為主題的活動,請在這裡下載遊戲。

關於 Supercell

Supercell 是一家總部位於芬蘭赫爾辛基的遊戲公司,在三藩市、首爾和上海設有辦事處。2010 年該公司推出首款遊戲,後來公司陸續向全球市場推出了五款遊戲:《卡通農場》(Hay Day)、《部落衝突》、《海島奇兵》(Boom Beach)、《部落衝突:皇室戰爭》(Clash Royale) 和《荒野亂鬥》(Brawl Stars)。Supercell 的夢想是創造出盡可能讓更多人能玩上數年且被永遠銘記的遊戲。

