ROYAL CANADIAN MINT LANÇA NOVA MOEDA DE CIRCULAÇÃO DE US$ 1 EM HOMENAGEM AO ÍCONE LITERÁRIO CANADENSE L. M. MONTGOMERY

CAVENDISH, PE, 27 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Casa da Moeda Real do Canadá está lançando uma nova moeda comemorativa de circulação de US$ 1 em homenagem a L. M. Montgomery, um dos autores mais prolíficos e lidos da história canadense. No 150º aniversário do seu nascimento, esta moeda presta homenagem ao talento de Montgomery e às suas contribuições duradouras para a literatura canadense e mundial, bem como ao seu papel na popularização da Ilha do Príncipe Eduardo (PEI) e do Canadá através da sua atemporal série de romances de Anne of Green Gables e outras obras memoráveis. Esta moeda começará a circular em 27 de junho de 2024.

"Os romances de Anne of Green Gables são obras icônicas da literatura canadense e cativaram milhões de leitores no Canadá e em todo o mundo", disse a honorável Chrystia Freeland, vice-primeira-ministra e ministra das Finanças. "Esta nova moeda em homenagem a L. M. Montgomery e às suas obras-primas literárias ajudará a manter a história de Anne nos nossos bolsos para as gerações vindouras."

"A vida e o legado de L. M. Montgomery é o tipo de história que pertence à primeira moeda de circulação a celebrar um autor", disse Marie Lemay, presidente e CEO da Casa da Moeda Real do Canadá. "Com seus contos icônicos de Anne Shirley ainda sendo traduzidos para dezenas de idiomas e adaptados para o palco e a tela, estamos orgulhosos de ter representado a história de Montgomery em uma moeda que será compartilhada e valorizada por gerações."

A moeda foi revelada no Green Gables Heritage Place, a casa da família e fazenda administrada pela Parks Canada que Montgomery usou como inspiração para o cenário de seu romance Anne of Green Gables. Sua obra de arte é a criação da artista Brenda Jones, da Ilha do Príncipe Eduardo. Possui um retrato de perfil da amada autora canadense

(1874-1942) na época em que Anne de Green Gables foi escrita, juntamente com a assinatura da autora e o desenho de gato que ela costumava incluir ao assinar seu nome.

Para transmitir o poder da imaginação de Montgomery, o design da moeda flui da visão do autor colocando a caneta no papel (representada pelo portfólio e pelo tinteiro) para a de Anne Shirley olhando para as terras agrícolas da PEI – a inspiração da vida real para muitas das histórias de Montgomery. O anverso apresenta a efígie de Sua Majestade o Rei Carlos III, do artista canadense Steven Rosati.

"Eu admiro muito minha avó, por sua contribuição à literatura e cultura canadenses, sua força de caráter e o amor, orgulho e senso de responsabilidade que ela deu à minha família", disse a neta de Montgomery, Kate Macdonald Butler. "Para ela, ser comemorada em milhões de moedas de circulação é uma honra inimaginável e espero que os canadenses a valorizem tanto quanto eu, não apenas pelas histórias que ela contou, mas pela mulher que ela era."

Nascida em Clifton, PEI, em 1874, L. M. Montgomery publicou centenas de contos e poemas, além de 20 romances, incluindo o famoso: Anne of Green Gables stories. Ela finalmente se estabeleceu em Toronto, onde morreu em 1942. Montgomery foi finalmente enterrada no Cemitério Cavendish do PEI – um último retorno à ilha que ela tanto amava.

Limitada a uma cunhagem de três milhões de moedas, das quais dois milhões são coloridas, esta nova moeda de circulação de US$ 1 começa a circular em 27 de junho de 2024. Ela chegará aos canadenses por meio de suas mudanças, à medida que agências bancárias e empresas reabastecem seus estoques de moedas.

Outros produtos de colecionador que se somam a esta comemoração incluem rolos especiais coloridos e incolores de 25 moedas não circuladas cada, bem como uma moeda de prata fina.

Esses colecionáveis podem ser encomendados a partir de hoje entrando em contato com a Casa da Moeda em 1-800-267-1871 no Canadá, 1-800-268-6468 nos EUA ou online em www.mint.ca/LMM. El es também estão disponíveis nas boutiques da Casa da Moeda Real do Canadá em Ottawa e em Winnipeg, bem como através da rede global de revendedores e distribuidores da Casa da Moeda.

