DIE KÖNIGLICH-KANADISCHE PRÄGEANSTALT ENTHÜLLT EINE NEUE 1-DOLLAR-UMLAUFMÜNZE ZU EHREN DER KANADISCHEN LITERATURIKONE L. M. MONTGOMERY

CAVENDISH, PE, Juni 26, 2024 /PRNewswire/ -- Die Royal Canadian Mint gibt eine neue 1-Dollar-Gedenkmünze heraus, die L. M. Montgomery, einer der produktivsten und meistgelesenen Autoren der kanadischen Geschichte. Anlässlich des 150. Jahrestages ihrer Geburt würdigt diese Münze Montgomerys Talent und ihren bleibenden Beitrag zur kanadischen und weltweiten Literatur sowie ihre Rolle bei der Popularisierung von Prince Edward Island (PEI) und Kanada durch ihre zeitlose Anne of Green Gables Romanreihe und andere denkwürdige Werke. Diese Münze wird am 27. Juni 2024 in Umlauf gebracht.

"Die Romane von Anne of Green Gables sind ikonische Werke der kanadischen Literatur und haben Millionen von Lesern in Kanada und auf der ganzen Welt in ihren Bann gezogen", sagte die stellvertretende Premierministerin und Finanzministerin Chrystia Freeland. "Diese neue Münze zu Ehren von L. M. Montgomery und ihren literarischen Meisterwerken wird dazu beitragen, dass die Geschichte von Anne auch für kommende Generationen in unseren Taschen bleibt."

"Das Leben und Vermächtnis von L. M. Montgomery ist die Art von Geschichte, die auf die erste Umlaufmünze zu Ehren einer Autorin gehört", sagte Marie Lemay, Präsidentin und CEO der Royal Canadian Mint. "Da ihre ikonischen Geschichten von Anne Shirley immer noch in Dutzende von Sprachen übersetzt und für Bühne und Film adaptiert werden, sind wir stolz darauf, Montgomerys Geschichte auf einer Münze zu repräsentieren, die über Generationen hinweg geteilt und geschätzt werden wird."

Die Münze wurde am Green Gables Heritage Place enthüllt, dem von Parks Canada verwalteten Familienhaus und Gehöft, das Montgomery als Inspiration für den Schauplatz ihres Romans Anne of Green Gables diente. Das Kunstwerk wurde von der Künstlerin Brenda Jones aus Prince Edward Island geschaffen. Es zeigt ein Profilporträt der beliebten kanadischen Autorin

(1874-1942) um die Zeit, als Anne of Green Gables geschrieben wurde, zusammen mit der Unterschrift der Autorin und der Katzenzeichnung, die sie oft bei der Unterzeichnung ihres Namens anbrachte.

Um die Kraft von Montgomerys Vorstellungskraft zu vermitteln, wechselt das Münzdesign von der Ansicht der Autorin, die die Feder zu Papier bringt (dargestellt durch die Mappe und das Tintenfass), zu der Ansicht von Anne Shirley, die auf das Farmland von PEI blickt - die reale Inspiration für viele von Montgomerys Geschichten. Die Vorderseite zeigt das Bildnis Seiner Majestät König Karls III. des kanadischen Künstlers Steven Rosati.

"Ich bewundere meine Großmutter sehr für ihren Beitrag zur kanadischen Literatur und Kultur, ihre Charakterstärke und die Liebe, den Stolz und das Verantwortungsgefühl, die sie meiner Familie gegeben hat", sagte Montgomerys Enkelin Kate Macdonald Butler. "Dass sie auf Millionen von Umlaufmünzen verewigt wird, ist eine unvorstellbare Ehre, und ich hoffe, dass die Kanadier sie genauso schätzen wie ich, nicht nur wegen der Geschichten, die sie erzählt hat, sondern auch wegen der Frau, die sie war."

Der 1874 in Clifton, PEI, geborene L. M. Montgomery veröffentlichte neben Hunderten von Kurzgeschichten und Gedichten auch 20 Romane, darunter das berühmte: Anne von Green Gables Geschichten. Sie ließ sich schließlich in Toronto nieder, wo sie 1942 starb. Montgomery wurde schließlich auf dem Cavendish-Friedhof von PEI beigesetzt - eine letzte Rückkehr auf die Insel, die sie so sehr schätzte.

Diese neue 1-Dollar-Umlaufmünze ist auf eine Auflage von drei Millionen Münzen begrenzt, von denen zwei Millionen farbig sind, und kommt am 27. Juni 2024 in Umlauf. Sie wird die Kanadier über ihr Wechselgeld erreichen, wenn Bankfilialen und Unternehmen ihre Münzbestände wieder auffüllen.

Zu den weiteren Sammlerprodukten, die zu diesem Anlass angeboten werden, gehören farbige und ungefärbte Sonderverpackungsrollen mit jeweils 25 unzirkulierten Münzen sowie eine Feinsilbermünze.

Diese Sammlerstücke können ab sofort bei der Münzanstalt unter 1-800-267-1871 in Kanada, 1-800-268-6468 in den USA oder online unter www.mint.ca/LMM.They bestellt werden. Sie sind auch in den Boutiquen der Royal Canadian Mint in Ottawa und Winnipeg sowie über das weltweite Händler- und Vertriebsnetz der Münzanstalt erhältlich.

