RSPO drängt auf eine breitere Einbeziehung der Kleinbauern und eine verstärkte Einführung von Technologien

Von der Finanzierung von Kleinbauern über die Regeneration von Ökosystemen bis hin zu Innovationen in der Lieferkette - auf der Jahreskonferenz des Runden Tisches für nachhaltiges Palmöl (RSPO) wurden skalierbare Lösungen zur Beschleunigung des nachhaltigen Wandels in der Palmölindustrie erörtert.

KUALA LUMPUR, Malaysia, 6. November 2025 /PRNewswire/ -- Auf der jährlichen Roundtable-Konferenz über nachhaltiges Palmöl (RT2025) des Runden Tisches für nachhaltiges Palmöl (RSPO) trafen sich globale Interessenvertreter, um zu einer stärkeren Anwendung bestehender technologischer und wissenschaftlicher Instrumente aufzurufen, um die Qualität, Produktivität und Nachhaltigkeit des Sektors zu verbessern. Die Experten erörterten, wie intelligentere Daten, Digitalisierung und Sorgfalt das Potenzial der Branche freisetzen, die Gerechtigkeit für Kleinbauern fördern und die Widerstandsfähigkeit des Handels in Zeiten gesetzlicher, regulatorischer und geopolitischer Störungen stärken können.

RSPO CEO Joseph D'Cruz giving the opening remarks at RT2025

In ihrer Grundsatzrede hob Dr. Ravigadevi Sambanthamurthi, Vorsitzende des Fachbereichs Biologie, Agrar- und Umweltwissenschaften der Akademie der Wissenschaften Malaysias, die Rolle wissenschaftlicher Lösungen bei der Förderung des nachhaltigen Palmölsektors hervor. „Die Wissenschaft hat bereits bahnbrechende Lösungen - von DNA-Tests für die Saatgutqualität bis hin zur Nutzung von Biomasse in einer Kreislaufwirtschaft - entwickelt, um die nachhaltige Produktion voranzutreiben. Unsere größte Herausforderung ist heute nicht mehr die Innovation, sondern die Umsetzung". Sie forderte ein einheitliches, branchenweites Engagement und erklärte, dass Technologien, die nicht übernommen werden, den Palmölsektor in Ländern wie Indonesien und Malaysia jährlich bis zu 6 Mrd. bzw. 1 Mrd. USD an Ölpalmenproduktivität kosten und gleichzeitig die Anfälligkeit der Kleinbauern erhöhen.

Kleinbauern im Blickpunkt

Die Einbeziehung von Kleinbauern war ein zentrales Thema des dreitägigen Dialogs. Obwohl rund 40 % der gesamten Ölpalmenanbaufläche auf Kleinbauern entfallen, bleiben diese von den nationalen, regionalen und globalen Märkten ausgegrenzt. Sie sehen sich mit wachsenden Herausforderungen konfrontiert, darunter eine nachlassende Nachfrage nach Krediten für Kleinbauern, Kürzungen der Regierungsbudgets für die Entwicklungsfinanzierung und gestörte Handelsbeziehungen aufgrund einer veränderten Zollpolitik.

„Die Kleinbauern haben harte Arbeit geleistet, um zu zeigen, dass sie nachhaltig produzieren können, und ihr Engagement durch das Streben nach der RSPO-Zertifizierung unter Beweis gestellt", sagte der Geschäftsführer des RSPO, Joseph D'Cruz. „Dennoch tragen sie eine erdrückende Last bei abnehmender Unterstützung. Ihre Einbeziehung in die Lieferkette für nachhaltiges Palmöl ist für die Umgestaltung des Sektors von entscheidender Bedeutung."

Eine kollektive Stimme von Großerzeugern bis hin zu nachgelagerten Akteuren, sozialen und ökologischen NRO, Versicherungs- und Finanzakteuren forderte vielfältigere Marktanreize für RSPO-zertifizierte unabhängige Kleinbauern (ISH), um Zugang zum physischen Markt zu erhalten. In den Diskussionen wurden praktische Lösungen wie Preisprämien, Zugang zu Finanzmitteln, Risikoteilung und langfristige Verträge als mögliche Wege zur Förderung der Integration von Kleinbauern in größerem Umfang hervorgehoben.

Pedro Seijas Cárdenas, Gruppenleiter der peruanischen Kleinbauerngruppe Asociación de Productores Monte Alegre de Neshuya (APROMAN), sprach bei der Eröffnungsfeier im Namen der Kleinbauern: „Jeder verkaufte Kredit, jeder zertifizierte Hektar und jede gestärkte Gemeinschaft erinnert uns daran, dass nachhaltiges Palmöl nicht in den Vorstandsetagen entsteht, sondern im Boden, unter der Sonne und in den Händen derer, die die Hoffnung kultivieren."

Allein im Jahr 2024 wurden 284.188 unabhängige Kleinbauernkredite im Wert von 6,5 Millionen US-Dollar gekauft, die 116 RSPO-zertifizierten ISH-Gruppen direkt zugute kommen.

Zur weiteren Stärkung dieses Engagements wurde eine Absichtserklärung zwischen der Nationalen Vereinigung der Kleinbauern Malaysias (NASH), der Asia School of Business (ASB) und dem RSPO unterzeichnet, um den Aufbau von Kapazitäten für Kleinbauern und den Zugang zu internationalen nachhaltigen Märkten zu erleichtern.

Zertifiziertes Wachstum, Erhaltung und evidenzbasierte Wirkung

Im letzten Jahr wurde die RSPO-Zertifizierung auf São Tomé und Príncipe und Sri Lanka ausgeweitet, so dass die zertifizierte Ölpalmenfläche insgesamt 5,1 Millionen Hektar in 24 Ländern beträgt. Insgesamt 425.597 Hektar (ha) stehen jetzt unter RSPO-Zertifizierung - eine Fläche, die 17 Mal so groß ist wie Kuala Lumpur, und 29.469 ha an Uferschutzgebieten sind ebenfalls unter Schutz gestellt.

D'Cruz bemerkte: „Die Zertifizierung ist zwar ein Meilenstein, aber nur ein Teil des Weges der Nachhaltigkeit. Die Welt ist dabei, die Auswirkungen nicht mehr nur in Form von Zertifikaten und zertifizierten Hektarflächen zu messen. Wir müssen unseren Erfolg auch in Form von widerstandsfähigen Gemeinden, geschützten Wäldern und befähigten Landwirten zeigen. Wir bewegen uns von einer „Badge"-Wirtschaft hin zu einer Welt, in der messbare Ergebnisse und evidenzbasierte Auswirkungen im Vordergrund stehen."

Ein Beispiel für diesen Ansatz ist die zwischen dem Nanjing Hongshan Forest Zoo und dem RSPO unterzeichnete Absichtserklärung zur Förderung der Erhaltung der biologischen Vielfalt und des Bewusstseins für nachhaltiges Palmöl in China.

RT2025 zeichnete auch Mitglieder aus, deren Arbeit beispielhaft für nachhaltiges Engagement ist. Mit den RSPO Excellence Awards wurden herausragende Beiträge in fünf Kategorien ausgezeichnet: PT Dharma Satya Nusantara für „Conservation Leadership", Perkumpulan Petani Mitra Harapan für den Kleinbauernpreis, Lestari Capital für Innovation, Wild Asia Group Scheme für "Communicating for Good" und AAA Oils & Fats für „Shared Responsibility".

Informationen zum RSPO:

Der Runde Tisch für nachhaltiges Palmöl (Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO) ist eine globale Partnerschaft zur Förderung der Nachhaltigkeit von Palmöl. Der RSPO wurde 2004 gegründet und ist eine gemeinnützige Organisation, die Mitglieder aus der gesamten Wertschöpfungskette des Palmöls vereint, darunter Ölpalmenproduzenten, Palmölverarbeiter und -händler, Konsumgüterhersteller, Einzelhändler, Banken und Investoren, Nichtregierungsorganisationen (NRO) aus den Bereichen Umwelt- und Naturschutz sowie soziale und entwicklungspolitische NRO.

Als Partnerschaft für Fortschritt und positive Auswirkungen fördert der RSPO den globalen Wandel, um die Produktion und den Verbrauch von Palmöl nachhaltig zu gestalten. Um einen Wandel zu bewirken, vermitteln wir die ökologischen und sozialen Vorteile. Um Fortschritte zu erzielen, katalysieren wir die Zusammenarbeit. Um die Sicherheit zu gewährleisten, legen wir die Zertifizierungsstandards fest.

Der RSPO ist als internationaler Verband mit Sitz in Zürich, Schweiz, registriert und hat Hauptbüros in Malaysia und Indonesien sowie Büros in China, Kolumbien, den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2813170/Roundtable_On_Sustainable_Palm_Oil_CEO.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2380937/5600593/RSPO_Trademark_Logo_transparent_png_Logo.jpg