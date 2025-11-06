La RSPO appelle à une plus grande inclusion des petits exploitants et à une adoption accrue des technologies

Qu'il s'agisse du financement des petits exploitants, de la régénération des écosystèmes ou de l'innovation dans la chaîne d'approvisionnement, la conférence annuelle de la Table ronde sur l'huile de palme durable (RSPO) a exploré des solutions évolutives pour accélérer la transformation durable de l'industrie de l'huile de palme.

KUALA LUMPUR, Malaisie, 6 novembre 2025 /PRNewswire/ -- La Conférence annuelle sur l'huile de palme durable (RT2025) de la Table ronde sur l'huile de palme durable (RSPO) a réuni les parties prenantes mondiales pour appeler à une adoption plus forte des outils technologiques et scientifiques existants afin de renforcer la qualité, la productivité et la durabilité du secteur. Les experts ont discuté de la manière dont des données plus intelligentes, la numérisation et la diligence peuvent libérer le potentiel de l'industrie, favoriser l'équité pour les petits exploitants et renforcer la résilience du commerce dans un contexte de perturbations législatives, réglementaires et géopolitiques.

RSPO CEO Joseph D'Cruz giving the opening remarks at RT2025

Ravigadevi Sambanthamurthi, présidente de la discipline des sciences biologiques, agricoles et environnementales de l'Académie des sciences de Malaisie, a souligné le rôle des solutions scientifiques dans la promotion du secteur de l'huile de palme durable. « La science a déjà apporté des solutions révolutionnaires - des tests ADN pour la qualité des semences à l'utilisation de la biomasse dans une économie circulaire - pour faire progresser la production durable. Notre plus grand défi aujourd'hui n'est plus l'innovation, c'est la mise en œuvre ». Membre de la Royal Society, elle a appelé à un engagement unifié de l'ensemble du secteur, affirmant que l'absence d'adoption des technologies coûtait au secteur de l'huile de palme dans des pays tels que l'Indonésie et la Malaisie respectivement 6 milliards et 1 milliard de dollars en termes de productivité du palmier à huile chaque année, tout en augmentant la vulnérabilité des petits exploitants.

Pleins feux sur les petits exploitants

L'inclusion des petits exploitants a été au cœur de ce dialogue de trois jours. Bien qu'ils représentent environ 40 % de la superficie totale des plantations de palmiers à huile, les petits exploitants restent marginalisés sur les marchés nationaux, régionaux et mondiaux. Elles sont confrontées à des défis de plus en plus importants, notamment un ralentissement de la demande de crédits pour les petits exploitants, des réductions des budgets gouvernementaux consacrés au financement du développement et des relations commerciales perturbées par l'évolution des politiques tarifaires.

« Les petits exploitants ont travaillé dur pour montrer qu'ils pouvaient produire de manière durable, prouvant ainsi leur engagement en obtenant la certification RSPO », a déclaré le PDG de la RSPO, Joseph D'Cruz. « Pourtant, ils supportent un fardeau écrasant avec un soutien décroissant. Leur intégration dans la chaîne d'approvisionnement en huile de palme durable est impérative pour transformer le secteur ».

Les grands producteurs, les acteurs en aval, les ONG sociales et environnementales, les assurances et les acteurs financiers ont tous réclamé des incitations commerciales plus diversifiées pour permettre aux petits exploitants indépendants certifiés par la RSPO d'accéder au marché physique. Les discussions ont mis en évidence des solutions pratiques telles que les primes de prix, l'accès au financement, le partage des risques et les contrats à long terme, en tant que voies potentielles pour soutenir l'inclusion des petits exploitants à plus grande échelle.

S'exprimant au nom des petits exploitants lors de la cérémonie d'ouverture, Pedro Seijas Cárdenas, directeur du groupe de petits exploitants péruviens Asociación de Productores Monte Alegre de Neshuya (APROMAN), a affirmé : « Chaque crédit vendu, chaque hectare certifié et chaque communauté renforcée nous rappelle que l'huile de palme durable ne se construit pas dans les salles de conférence, mais dans le sol, sous le soleil, dans les mains de ceux qui cultivent l'espoir ».

Rien qu'en 2024, 284 188 crédits pour petits exploitants indépendants d'une valeur de 6,5 millions de dollars US ont été achetés pour bénéficier directement à 116 groupes ISH certifiés RSPO.

Pour renforcer cet engagement, un protocole d'accord a été signé entre l'Association nationale des petits exploitants de Malaisie (NASH), l'Asia School of Business (ASB) et la RSPO afin de faciliter le renforcement des capacités des petits exploitants et l'accès aux marchés internationaux durables.

Croissance certifiée, conservation et impact fondé sur des données probantes

L'année dernière, la certification RSPO s'est étendue à São Tomé et Príncipe et au Sri Lanka, ce qui porte la superficie totale de palmiers à huile certifiés à 5,1 millions d'hectares dans 24 pays. Au total, 425 597 hectares (ha) sont désormais conservés dans le cadre de la certification RSPO, soit une superficie 17 fois supérieure à celle de Kuala Lumpur, et 29 469 ha de réserves riveraines ont également été mis en réserve à des fins de protection.

M. D'Cruz a fait remarquer que « si la certification est une étape importante, elle ne représente qu'une partie du parcours de développement durable. Le monde ne se contente plus de mesurer l'impact en termes de certificats et d'hectares certifiés. Nous devons également montrer notre réussite en termes de communautés résilientes, de forêts protégées et d'agriculteurs responsabilisés. Nous passons d'une économie de l'insignifiance à un monde qui privilégie les résultats mesurables et l'impact fondé sur des données probantes ».

Cette approche a été illustrée par un protocole d'accord signé entre le Nanjing Hongshan Forest Zoo et la RSPO, qui vise à promouvoir la conservation de la biodiversité et la sensibilisation à l'huile de palme durable en Chine.

La RT2025 a également honoré des membres dont le travail illustre des engagements durables. Les prix d'excellence RSPO ont récompensé des contributions exceptionnelles dans cinq catégories : PT Dharma Satya Nusantara pour le leadership en matière de conservation ; Perkumpulan Petani Mitra Harapan pour le prix des petits exploitants ; Lestari Capital pour l'innovation ; Wild Asia Group Scheme pour la communication au service du bien ; et AAA Oils & Fats pour la responsabilité partagée.

