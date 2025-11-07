RSPO呼籲擴大小型農戶參與並提升科技應用

從小農戶融資、生態系統恢復到供應鏈創新，可持續棕櫚油圓桌倡議（ RSPO ）的年度全球圓桌會議探討了可擴展的解決方案，以加速棕櫚油行業的可持續轉型。

馬來西亞吉隆玻 2025年11月7日 /美通社/ -- 由可持續棕櫚油圓桌倡議（ RSPO ）主辦的可持續棕櫚油年度全球圓桌會議（ RT2025 ）彙聚了全球利益相關方，呼籲廣泛地採用現有技術和科學工具，以提高該行業的品質、生產力和可持續性。與會專家們探討了如何利用更智能的數據、數位化和盡職調查來釋放行業的潛力，為小農戶爭取公平待遇，並在立法、監管和地緣政治動盪的環境中增強貿易的韌性。

在由新加坡國際事務研究所（SIIA）主席戴尚志（Simon SC Tay）教授主持的對話中，印尼共和國外交部副部長阿裏夫•哈瓦斯•奧格羅塞諾閣下（H.E Arif Havas Oegroseno）強調，在當前全球格局不斷變化、單邊可持續發展期望面臨挑戰的背景下，必須尊重環境議題、社會公正和經濟發展之間的平衡。他表示：「儘管世界由不同的地區、貿易集團和邊界構成，但可持續發展是普世的，標準也應如此。只有人人參與，可持續發展才能更加強大。」

RSPO CEO Joseph D'Cruz giving the opening remarks at RT2025

馬來西亞科學院生物、農業和環境科學學科主席拉維加迪維•桑班塔穆爾蒂博士（Dr. Ravigadevi Sambanthamurthi）在主旨演講中強調了科學解決方案在推進可持續棕櫚油行業方面的作用。「科學已經提供了突破性的解決方案——從種子品質的DNA檢測到迴圈經濟中的生物質利用——以促進可持續生產。我們今天面臨的最大挑戰不再是創新，而是實施。」作為皇家學會的一名研究員，她呼籲整個行業團結一致。她指出，在印尼和馬來西亞等國，由於技術未被有效應用，導致這兩個國家的棕櫚油行業每年分別損失60億美元和10億美元的油棕產量，同時增加了小農戶的脆弱性。

聚焦小農戶

為期三天的對話聚焦小農包容性。儘管小農戶占油棕種植總面積的約 40%，但他們仍被邊緣化，難以進入國家、地區和全球市場。 他們面臨著越來越多的挑戰，包括對小農戶信用證的需求放緩、政府發展資金預算削減以及因關稅政策變動導致的貿易關係中斷。

「小農戶們已經付出了艱苦的努力，以證明他們可以可持續地生產，並通過取得RSPO認證來證明他們的承諾。」RSPO首席執行官約瑟夫•德克魯茲（ Joseph D'Cruz ）表示。「然而，他們背負著日益沉重的負擔，而能獲得的支持卻在減少。 將他們納入可持續棕櫚油供應鏈對於行業轉型至關重要。」

來自從大型種植園到下游參與者、社會和環境類非政府組織、認證機構和金融機構的集體呼聲，一致呼籲為RSPO認證的獨立小農戶（ ISH ）進入實體交易市場提供更多元化的市場激勵措施。 討論中強調了諸如價格溢價、融資管道、風險分擔和長期合同等切實可行的解決方案，作為支持更大規模小農戶融入的潛在途徑。

在開幕式上，代表小農戶發言的秘魯小農戶組織——內什亞蒙特阿萊格雷生產商協會(APROMAN)的集團經理佩德羅•塞亞斯•卡德納斯（Pedro Seijas Cárdenas）堅定地表示：「每售出一個信用證，每認證一公頃土地，每提升一個社區的能力，都在提醒我們，可持續棕櫚油並非在會議室裏打造而成，而是在土壤中，在陽光下，在那些滿懷希望耕耘的人們手中孕育而生。」

僅在2024年，就有價值 650 萬美元的 284,188 份獨立小農戶信用證被售出，直接惠及116個經RSPO認證的獨立小農戶團體。

為了進一步加強這一承諾，馬來西亞全國小農戶協會（ NASH ）、亞洲商學院（ ASB ）和RSPO簽署了一份合作諒解備忘錄（ MoU ） ，以促進小農戶能力建設，並幫助他們進入國際可持續市場。

經認證的增長、保護和循證影響力

去年， RSPO認證已擴展到聖多美和普林西比以及斯里蘭卡，使24個國家的認證油棕櫚總面積達到510萬公頃。目前，共有 425,597 公頃的土地在 RSPO 認證下得到保護，這一面積是吉隆玻面積的 17 倍，另有 29,469 公頃的河岸保護區也已劃定用於保護。

RSPO首席執行官約瑟夫•德克魯茲（ Joseph D'Cruz ）表示：「雖然獲得認證是一項具有里程碑意義的成就，但這只是可持續發展之旅的一部分。當今的 世界不再只用證書和認證公頃數字來衡量影響。我們還必須展示在建設有韌性的社區、保護森林以及增強農民能力方面所取得的成功。 我們正在從認證經濟轉向一個更看重可衡量成果和循證影響力的世界。」

RT2025期間，南京市紅山森林動物園與RSPO簽署了一份合作諒解備忘錄(MoU)，旨在促進中國的生物多樣性保護和可持續棕櫚油意識的提升，這一舉措便是上述方法的典型體現。

作為 RSPO 致力於開展包容性對話的一部分，RT2025 還通過 YOUth @ RT2025 這一創新環節重點關注了青年在推動創新方面的作用。 20 多名青年代表在本環節交流、學習並就可持續發展的未來展開對話。

本次大會還表彰了以實際行動踐行可持續承諾的RSPO成員。獲得2025年度 RSPO卓越獎的機構如下： PT Dharma Satya Nusantara 獲得環保領袖獎；Perkumpulan Petani Mitra Harapan 獲得小農戶影響力獎；Lestari Capital 獲得創新獎；Wild Asia 集團計畫獲得傳播向善獎；AAA 油脂公司獲得共同責任獎。

關於 RSPO ：

可持續棕櫚油圓桌倡議（RSPO）成立於2004年，是旨在促進棕櫚油行業可持續發展的全球合作夥伴關係。RSPO 在全球擁有超過6200名成員，覆蓋棕櫚油價值鏈的多利益相關方，包括油棕種植者、加工商和貿易商、消費品製造商、零售商、銀行/投資者，以及環境和社會非政府組織。

作為一個促進進步和積極影響的夥伴關係，RSPO促進全球變革，使棕櫚油的生產和消費可持續。為了激發變革，我們宣傳環境和社會效益。為了取得進步，我們促進合作。為了提供保證，我們制定了認證標準。

RSPO 秘書處設在馬來西亞吉隆玻，並在印尼、中國、哥倫比亞、荷蘭、英國和美國設有聯絡辦公室。

