RWE e AM Green Ammonia assinam Memorando de Entendimento para fornecer até 250.000 toneladas anuais de amônia compatível com RFNBO da Índia

A RWE garantiu a amônia para seu portfólio de fornecimento global para entrega a partir de 2027

A amônia verde produzida nas instalações da AM Green Ammonia na Índia atende aos padrões da UE para Combustíveis Renováveis de Origem Não Biológica (RFNBO), conforme definido no RED III

ESSEN, Alemanha e HYDERABAD, Índia, 18 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- RWE Supply & Trading assinou um Memorando de Entendimento (MoU) com a AM Green Ammonia B.V. (AMG) para o fornecimento a longo prazo de amônia verde de suas fábricas sediadas na Índia. Ele descreve o fornecimento de até 250.000 toneladas de amônia verde por ano. A amônia será proveniente dos locais de produção da AMG em Kakinada e Tuticorin, na Índia. Inicialmente, 50.000 toneladas de amônia verde serão produzidas no local de Kakinada, com o volume restante de até 200.000 toneladas a serem provenientes da instalação de Tuticorin.

Ammonia Production Facility and Port Infrastructure on East Coast of India RWE Logo

A AMG é uma subsidiária do AM Green Group. As instalações de fabricação de amônia da AMG serão alimentadas inteiramente por fontes de energia livres de carbono, como energia solar, eólica e hidrelétrica. A amônia produzida atenderá aos padrões da UE para Combustíveis Renováveis de Origem Não Biológica (RFNBO), conforme definido na Diretiva de Energia Renovável (RED iii). A instalação da AMG em Kakinada já foi pré-certificada para conformidade com a RFNBO. A pré-certificação para outras instalações está em andamento.

As entregas de amônia verde dos sites da AMG devem começar até 2027. Um acordo de compra subsequente entre a RWE e a AMG detalhará as disposições contratuais.

Costas Papamantellos, Chefe de Investimentos Internacionais em Hidrogênio da RWE Supply & Trading, disse: "A RWE está comprometida em investir em hidrogênio e seus derivados de baixo carbono para ajudar as indústrias a atingir suas metas climáticas. Para isso, estamos construindo fortes cadeias de suprimentos com parceiros em todo o mundo. A parceria com a AMG nos permite garantir as capacidades de amônia verde em um estágio inicial."

Mahesh Kolli, Presidente do Grupo AM Green, disse: "Estamos muito satisfeitos com a parceria com a RWE para impulsionar a transformação de várias indústrias e várias economias da OCDE. Este acordo enfatiza a capacidade da AM Green de se alinhar com uma estrutura de contratação inovadora e flexível, alinhada com as práticas de negociação de commodities. O foco contínuo na inovação combinado com a execução reforça a posição de liderança da AM Green como uma plataforma global de soluções de transição de energia limpa para moléculas verdes de baixo custo, como hidrogênio, amônia, combustíveis e outros produtos químicos."

Nota ao editor - RWE Supply & Trading

A RWE Supply & Trading é a interface entre a RWE e os mercados de energia em todo o mundo. Aproximadamente 2.000 funcionários de mais de 70 países diferentes comercializam eletricidade, gás, commodities e licenças de emissão de CO 2. Análises de mercado precisas e um alto grau de centralidade no cliente permitem que eles criem soluções inovadoras de fornecimento de energia, bem como conceitos de gerenciamento de riscos para operações industriais. A entidade comercial também garante a otimização comercial do despacho da central elétrica da RWE e comercializa eletricidade da RWE. Além disso, existe o negócio de armazenamento de gás RWE legalmente independente na Alemanha sob a égide da RWE Supply & Trading.

A RWE Supply & Trading está se estabelecendo como um participante-chave no mercado global de hidrogênio, com foco em hidrogênio verde e azul e seus derivados, como a amônia. Como parte de sua estratégia global, a empresa está investindo em toda a cadeia de valor, desenvolvendo um portfólio diversificado de projetos e acordos de compra de longo prazo em todo o mundo, com ênfase particular na importação de moléculas verdes para o noroeste da Europa.

