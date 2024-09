RWE und AM Green Ammonia unterzeichnen Absichtserklärung über die Lieferung von jährlich bis zu 250.000 Tonnen RFNBO-konformem Ammoniak aus Indien

RWE hat sich das Ammoniak für sein globales Versorgungsportfolio für die Lieferung ab 2027 gesichert

Das an den Standorten von AM Green Ammonia in Indien produzierte grüne Ammoniak entspricht den EU-Standards für erneuerbare Kraftstoffe nicht-biologischen Ursprungs (RFNBO), wie sie in der RED III

ESSEN, Deutschland und HYDERABAD, Indien, 18. September 2024 /PRNewswire/ -- RWE Supply & Trading hat eine Absichtserklärung (MoU) mit AM Green Ammonia B.V. unterzeichnet. (AMG) über die langfristige Lieferung von grünem Ammoniak aus seinen Anlagen in Indien. Darin wird die Lieferung von bis zu 250.000 Tonnen grünem Ammoniak pro Jahr beschrieben. Das Ammoniak wird aus den AMG-Produktionsstätten in Kakinada und Tuticorin, Indien, bezogen. Zunächst werden 50.000 Tonnen grünes Ammoniak am Standort Kakinada produziert, während die verbleibende Menge von bis zu 200.000 Tonnen aus der Anlage in Tuticorin bezogen werden soll.

Ammonia Production Facility and Port Infrastructure on East Coast of India AM Green Logo

AMG ist eine Tochtergesellschaft der AM Green Group. Die Ammoniak-Produktionsanlagen von AMG werden vollständig mit kohlenstofffreien Energiequellen wie Solar-, Wind- und Wasserkraft betrieben. Das produzierte Ammoniak wird die EU-Normen für erneuerbare Brennstoffe nicht-biologischen Ursprungs (RFNBO) erfüllen, wie sie in der Richtlinie über erneuerbare Energien (RED III) festgelegt sind. Die Anlage von AMG in Kakinada wurde bereits für die Einhaltung der RFNBO-Vorschriften vorzertifiziert. Die Vorzertifizierung für andere Einrichtungen ist im Gange.

Die Lieferungen von grünem Ammoniak aus den AMG-Standorten werden voraussichtlich im Jahr 2027 anlaufen. Ein späterer Abnahmevertrag zwischen RWE und AMG wird die vertraglichen Details regeln.

Costas Papamantellos, Head of International Hydrogen Investments bei RWE Supply & Trading, sagte: „RWE hat sich verpflichtet, in Wasserstoff und seine kohlenstoffarmen Derivate zu investieren, um der Industrie zu helfen, ihre Klimaziele zu erreichen. Zu diesem Zweck bauen wir starke Lieferketten mit Partnern auf der ganzen Welt auf. Die Partnerschaft mit AMG ermöglicht es uns, frühzeitig grüne Ammoniakkapazitäten zu sichern."

Mahesh Kolli, Group President von AM Green, sagte: „Wir freuen uns, mit RWE zusammenzuarbeiten, um den Wandel in verschiedenen Branchen und in mehreren OECD-Ländern voranzutreiben. Diese Vereinbarung unterstreicht die Fähigkeit von AM Green, sich auf eine innovative und flexible Vertragsstruktur auszurichten, die den Praktiken des Rohstoffhandels entspricht. Die kontinuierliche Fokussierung auf Innovation in Kombination mit der Umsetzung stärkt die Führungsposition von AM Green als globale Plattform für saubere Energiewende-Lösungen für kostengünstige grüne Moleküle wie Wasserstoff, Ammoniak, Kraftstoffe und andere Chemikalien."

Hinweis für die Redaktion - RWE Supply & Trading

RWE Supply & Trading ist die Schnittstelle zwischen RWE und den Energiemärkten in aller Welt. Rund 2.000 Mitarbeiter aus über 70 verschiedenen Ländern handeln mit Strom, Gas, Rohstoffen und CO 2 Emissionszertifikaten. Genaue Marktanalysen und ein hohes Maß an Kundenorientierung ermöglichen es ihnen, innovative Energieversorgungslösungen sowie Risikomanagementkonzepte für Industriebetriebe zu entwickeln. Die Handelseinheit sorgt auch für die kommerzielle Optimierung des RWE-Kraftwerkseinsatzes und vermarktet Strom von RWE. Hinzu kommt das rechtlich eigenständige RWE-Gasspeichergeschäft in Deutschland unter dem Dach der RWE Supply & Trading.

RWE Supply & Trading etabliert sich als wichtiger Akteur auf dem globalen Wasserstoffmarkt und konzentriert sich dabei auf grünen und blauen Wasserstoff und deren Derivate, wie z.B. Ammoniak. Im Rahmen seiner globalen Strategie investiert das Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette, indem es ein diversifiziertes Portfolio von Projekten und langfristigen Abnahmeverträgen weltweit entwickelt, mit besonderem Schwerpunkt auf dem Import von grünen Molekülen nach Nordwesteuropa.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten, Erwartungen und Annahmen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für das Eintreten zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse und Entwicklungen können aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den in diesem Dokument geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören in erster Linie Veränderungen der allgemeinen Wirtschafts- und Wettbewerbssituation. Darüber hinaus beeinflussen Entwicklungen auf den Finanzmärkten und Veränderungen der Wechselkurse sowie nationale und internationale Gesetzesänderungen, insbesondere in Bezug auf steuerliche Regelungen, und andere Faktoren die zukünftigen Ergebnisse und Entwicklungen des Unternehmens. Weder das Unternehmen noch eines seiner verbundenen Unternehmen verpflichtet sich, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.

