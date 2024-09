RWE y AM Green Ammonia firman un Memorando de Entendimiento para suministrar hasta 250,000 toneladas anuales de amoníaco compatible con RFNBO desde la India

RWE ha asegurado el amoníaco para su cartera de suministro global para su entrega a partir de 2027

El amoníaco verde producido en los sitios de AM Green Ammonia en la India cumple con los estándares de la UE para Combustibles Renovables de Origen No Biológico (RFNBO), como se define en el RED III

ESSEN, Alemania y HYDERABAD, India, 18 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ -- RWE Supply & Trading ha firmado un Memorando de Entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés) con AM Green Ammonia B.V. (AMG) para el suministro a largo plazo de amoníaco verde de sus plantas con sede en la India. Describe el suministro de hasta 250.000 toneladas de amoníaco verde al año. El amoníaco se obtendrá de los sitios de producción de AMG en Kakinada y Tuticorin, India. Inicialmente, se producirán 50.000 toneladas de amoníaco verde en el sitio de Kakinada, y el volumen restante de hasta 200.000 toneladas se obtendrá de las instalaciones de Tuticorin.

Ammonia Production Facility and Port Infrastructure on East Coast of India RWE Logo

AMG es una filial de AM Green Group. Las instalaciones de fabricación de amoníaco de AMG serán alimentadas en su totalidad por fuentes de energía libres de carbono, como la energía solar, eólica e hidroeléctrica. El amoníaco producido cumplirá con los estándares de la UE para Combustibles Renovables de Origen No Biológico (RFNBO) como se define en la Directiva de Energía Renovable (RED III). Las instalaciones de AMG en Kakinada ya han sido precertificadas para el cumplimiento de RFNBO. La precertificación para otras instalaciones está en curso.

Se espera que las entregas de amoníaco verde de los sitios de AMG comiencen en 2027. Un acuerdo de compra posterior entre RWE y AMG detallará las disposiciones contractuales.

Costas Papamantellos, Jefe de Inversiones Internacionales de Hidrógeno en RWE Supply & Trading, dijo: "RWE se compromete a invertir en hidrógeno y sus derivados bajos en carbono para ayudar a las industrias a alcanzar sus objetivos climáticos. Con este fin, estamos construyendo cadenas de suministro sólidas con socios a nivel mundial. La asociación con AMG nos permite asegurar capacidades de amoníaco verde en una etapa temprana ".

Mahesh Kolli, presidente del Grupo de AM Green, dijo: "Estamos encantados de asociarnos con RWE para impulsar la transformación de varias industrias y varias economías de la OCDE. Este acuerdo enfatiza la capacidad de AM Green para alinearse con una estructura de contratación innovadora y flexible en línea con las prácticas comerciales de productos básicos. El enfoque continuo en la innovación combinado con la ejecución refuerza la posición de liderazgo de AM Green como una plataforma global de soluciones de transición de energía limpia para moléculas verdes de bajo costo como hidrógeno, amoníaco, combustibles y otros productos químicos ".

Para más información:

Olaf Winter

Suheil Imtiaz



Relaciones con los medios

Asuntos públicos y comunicaciones estratégicas



RWE Supply & Trading GmbH

AM Green



Teléfono: +49 201 5179-8455

Teléfono: + 91 94401 59289



Correo electrónico: [email protected]

Correo electrónico: [email protected]

Nota para el editor - RWE Supply & Trading

RWE Supply & Trading es la interfaz entre RWE y los mercados energéticos de todo el mundo. Aproximadamente 2.000 empleados de más de 70 países diferentes comercian con electricidad, gas, materias primas y derechos de emisión de CO 2. Los análisis precisos del mercado y un alto grado de atención al cliente les permiten crear soluciones innovadoras de suministro de energía, así como conceptos de gestión de riesgos para operaciones industriales. La entidad comercial también garantiza la optimización comercial del despacho de la planta de energía de RWE y comercializa la electricidad de RWE. Además, existe el negocio de almacenamiento de gas RWE legalmente independiente en Alemania bajo el paraguas de RWE Supply & Trading.

RWE Supply & Trading se está consolidando como un actor clave en el mercado global del hidrógeno, centrándose en el hidrógeno verde y azul y sus derivados, como el amoníaco. Como parte de su estrategia global, la compañía está invirtiendo a lo largo de toda la cadena de valor mediante el desarrollo de una cartera diversificada de proyectos y acuerdos de compra a largo plazo en todo el mundo, con un énfasis particular en la importación de moléculas verdes al noroeste de Europa.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas. Estas declaraciones reflejan las opiniones, expectativas y supuestos actuales de la administración, y se basan en la información actualmente disponible para la administración. Las declaraciones prospectivas no garantizan la ocurrencia de resultados y desarrollos futuros y están sujetas a riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos. Los resultados y desarrollos futuros reales pueden desviarse materialmente de las expectativas y suposiciones expresadas en este documento debido a diversos factores. Estos factores incluyen principalmente cambios en el entorno económico y competitivo general. Además, la evolución de los mercados financieros y los cambios en los tipos de cambio de divisas, así como los cambios en las leyes nacionales e internacionales, en particular con respecto a la regulación fiscal, y otros factores influyen en los resultados y desarrollos futuros de la empresa. Ni la empresa ni ninguna de sus filiales se comprometen a actualizar las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa.

Protección de datos

Los datos personales tratados en relación con los comunicados de prensa se tratarán de conformidad con los requisitos legales de protección de datos. Si no está interesado en seguir recibiendo el comunicado de prensa, infórmenos en [email protected]. Sus datos se eliminarán y no recibirá más comunicados de prensa nuestros al respecto. Si tiene alguna pregunta sobre nuestra política de protección de datos o el ejercicio de sus derechos en virtud del RGPD, póngase en contacto con [email protected].

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2508726/AM_Green_Ammonia_Production_Facility.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2490224/4918918/AM_GREEN_Logo.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2508727/RWE_Logo.jpg

FUENTE AM Green