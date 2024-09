RWE et AM Green Ammonia signent un protocole d'accord pour fournir jusqu'à 250 000 tonnes par an d'ammoniac conforme au RFNBO en provenance d'Inde

RWE a obtenu l'ammoniac pour son portefeuille d'approvisionnement mondial pour une livraison à partir de 2027.

L'ammoniac vert produit sur les sites d'AM Green Ammonia en Inde répond aux normes de l'UE pour les carburants renouvelables d'origine non biologique (RFNBO), tels que définis dans la RED III.

ESSEN, Allemagne et HYDERABAD, Inde, 18 septembre 2024 /PRNewswire/ -- RWE Supply & Trading a signé un protocole d'accord avec AM Green Ammonia B.V. (AMG) pour la fourniture à long terme d'ammoniac vert provenant de ses usines situées en Inde. Elle prévoit la fourniture de 250 000 tonnes d'ammoniac vert par an. L'ammoniac proviendra des sites de production d'AMG à Kakinada et Tuticorin, en Inde. Dans un premier temps, 50 000 tonnes d'ammoniac vert seront produites sur le site de Kakinada, le volume restant, soit jusqu'à 200 000 tonnes, devant provenir de l'installation de Tuticorin.

Ammonia Production Facility and Port Infrastructure on East Coast of India

AMG est une filiale du groupe AM Green. Les installations de fabrication d'ammoniac d'AMG seront entièrement alimentées par des sources d'énergie sans carbone telles que l'énergie solaire, l'énergie éolienne et l'énergie hydroélectrique. L'ammoniac produit répondra aux normes de l'UE en matière de carburants renouvelables d'origine non biologique (RFNBO), telles que définies dans la directive sur les énergies renouvelables (RED III). Les installations d'AMG à Kakinada ont déjà été pré-certifiées pour la conformité RFNBO. La pré-certification d'autres installations est en cours.

Les livraisons d'ammoniac vert à partir des sites d'AMG devraient commencer d'ici 2027. Un accord de reprise ultérieur entre RWE et AMG détaillera les dispositions contractuelles.

Costas Papamantellos, responsable des investissements internationaux dans l'hydrogène chez RWE Supply & Trading, a déclaré : « RWE s'engage à investir dans l'hydrogène et ses dérivés à faible teneur en carbone afin d'aider les industries à atteindre leurs objectifs climatiques. À cette fin, nous mettons en place des chaînes d'approvisionnement solides avec des partenaires du monde entier. Le partenariat avec AMG nous permet de sécuriser les capacités d'ammoniac vert à un stade précoce. »

Mahesh Kolli, président du groupe AM Green, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à RWE pour favoriser la transformation de diverses industries et de plusieurs économies de l'OCDE. Cet accord souligne la capacité d'AM Green à s'aligner sur une structure contractuelle innovante et flexible, conforme aux pratiques du commerce des matières premières. L'attention constante portée à l'innovation, combinée à l'exécution, renforce la position de leader d'AM Green en tant que plateforme mondiale de solutions de transition vers l'énergie propre pour les molécules vertes à faible coût telles que l'hydrogène, l'ammoniac, les carburants et d'autres produits chimiques. »

Note à l'éditeur - RWE Supply & Trading

RWE Supply & Trading est l'interface entre RWE et les marchés de l'énergie dans le monde entier. Environ 2 000 employés de plus de 70 pays différents échangent de l'électricité, du gaz, des matières premières et des quotas d'émission de CO 2 . Des analyses de marché précises et un degré élevé de centrage sur le client leur permettent de créer des solutions innovantes en matière d'approvisionnement énergétique ainsi que des concepts de gestion des risques pour les opérations industrielles. L'entité commerciale assure également l'optimisation commerciale de la répartition des centrales électriques de RWE et commercialise l'électricité de RWE. En outre, l'activité de stockage de gaz de RWE en Allemagne, juridiquement indépendante, est chapeautée par RWE Supply & Trading.

RWE Supply & Trading s'impose comme un acteur clé sur le marché mondial de l'hydrogène, en se concentrant sur l'hydrogène vert et bleu et leurs dérivés, tels que l'ammoniac. Dans le cadre de sa stratégie globale, l'entreprise investit tout au long de la chaîne de valeur en développant un portefeuille diversifié de projets et d'accords d'achat à long terme dans le monde entier, avec un accent particulier sur l'importation de molécules vertes dans le nord-ouest de l'Europe.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Ces déclarations reflètent les opinions, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction et sont basées sur les informations dont elle dispose actuellement. Les déclarations prospectives ne garantissent pas l'obtention de résultats et de développements futurs et sont soumises à des risques et à des incertitudes connus et inconnus. Les résultats et développements futurs réels peuvent s'écarter sensiblement des attentes et des hypothèses exprimées dans le présent document en raison de divers facteurs. Ces facteurs comprennent principalement des changements dans l'environnement économique et concurrentiel général. En outre, l'évolution des marchés financiers et des taux de change, ainsi que l'évolution des législations nationales et internationales, notamment en matière de réglementation fiscale, et d'autres facteurs influencent les résultats et les développements futurs de l'entreprise. Ni la société ni aucune de ses filiales ne s'engagent à mettre à jour les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse.

