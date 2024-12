Sadhguru é a principal atração do Kayan Wellness Festival em Abu Dhabi, o maior evento de bem-estar da região

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 20 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- De 30 de janeiro a 2 de fevereiro de 2025, a Ilha Fahid, em Abu Dhabi, sediará o Kayan Wellness Festival, o maior evento de bem-estar da região, encabeçado pelo renomado líder visionário, Sadghuru. O festival oferece uma jornada transformadora de ioga, meditação e atenção plena com especialistas de classe mundial – a oportunidade perfeita para despertar sua mente, corpo e alma em um ambiente inspirador e sereno. Apresentado em parceria com a Experience Abu Dhabi, a marca de destino do Departamento de Cultura e Turismo – Abu Dhabi, o evento convida convidados de todo o mundo a experimentar uma jornada imersiva que combina sabedoria antiga com inovação moderna.

Kayan Wellness Festival

No centro do festival está um grupo de pioneiros do bem-estar de renome mundial, com uma sessão especial de Sadhguru, um líder visionário de renome mundial que guiará os participantes por uma experiência que promete deixar uma impressão duradoura. Os participantes ouvirão Gary Brecka, um importante biohacker e biólogo humano, enquanto compartilha suas ideias inovadoras sobre longevidade. Dra.Zach Bush, um pioneiro holístico que capacitará os participantes a reimaginar o bem-estar através de uma lente mais profunda e sustentável, enquanto Marisa Peer, aclamada terapeuta, oferecerá estratégias para desbloquear o potencial pessoal.

Os participantes podem participar de oficinas enriquecedoras de mindfulness, aulas de ginástica e ioga à beira-mar, tudo acompanhado pela suave música ao vivo. O festival cria um espaço de bem-estar e crescimento, com diferentes zonas em toda a ilha. O Biohacking Pavilion oferece um vislumbre do futuro do bem-estar, com exposições de ponta e oportunidades de se conectar com líderes globais. As famílias são bem-vindas com o Kids 'Hideout, que oferece atividades criativas e conscientes para mentes jovens, enquanto o Feel Good Market oferece ofertas selecionadas de sabores saudáveis e achados únicos.

Para os hóspedes internacionais, o Pacote de Visitantes Internacionais eleva a experiência com mais exclusividade, permitindo o acesso antecipado ao festival, juntamente com pacotes especiais de hotel. Além do festival, os hóspedes podem explorar a natureza serena de Abu Dhabi e as explorações culturais relaxantes. De paisagens desérticas de tirar o fôlego, praias e florestas de mangue, Abu Dhabi é um paraíso para se conectar com a natureza. Você também pode mergulhar em uma rica tapeçaria de cultura e tradição. Quer você queira aproveitar os pontos turísticos antigos em Qasr Al Hosn ou mergulhar na cultura no Louvre Abu Dhabi, você pode explorar uma variedade de experiências culturais em Abu Dhabi.

