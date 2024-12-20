سادغورو يتصدر مهرجان كيان للعافية في أبوظبي، أكبر تجمع للعافية في المنطقة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 20 ديسمبر / كانون أول 2024 /PRNewswire/ -- تستعد جزيرة فاهد في أبوظبي لاستضافة مهرجان كيان للعافية من 30 يناير إلى 2 فبراير 2025، الذي يُعدّ أكبر حدث للعافية في المنطقة، ويتصدره المُعلم العالمي الشهير سادغورو. يقدم المهرجان تجربة غنية تهدف إلى تحقيق التوازن بين العقل والجسد والذات، من خلال جلسات يوغا، وتأمل، ويقظة ذهنية مع نخبة من الخبراء العالميين، في أجواء ملهمة وهادئة. يُقام الحدث بالشراكة مع "اكتشف أبوظبي"، العلامة التجارية لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ويدعو الضيوف من مختلف أنحاء العالم لخوض رحلة تجمع بين الحكمة القديمة والابتكار الحديث.

Kayan Wellness Festival

يتميز المهرجان بحضور مجموعة من أبرز روّاد العافية في العالم. يتصدر المشهد المُعلم سادغورو، الذي سيقدم جلسة خاصة تُثري تجربة الحضور وتترك أثراً عميقاً في نفوسهم. كما يُشارك في المهرجان غاري بريكا، أحد أهم الخبراء في الاختراق البيولوجي وعلم الأحياء البشرية، ليقدم رؤى مبتكرة حول تحقيق طول العمر. وتضم قائمة المشاركين أيضاً الدكتور زاك بوش، الرائد في مجال العافية المتكاملة والمدافع عن البيئة، ليقدم رؤى ملهمة تعيد تعريف مفهوم العافية من منظور أعمق وأكثر استدامة. وماريسا بير، المعالجة النفسية الشهيرة ومؤلفة الكتب الأكثر مبيعاً، التي ستعرض استراتيجيات لفتح الإمكانات الشخصية، إضافةً إلى مو جودت، المدير السابق للأعمال في Google X، الذي سيستكشف العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والسعادة البشرية.

ويقدم المهرجان مجموعة متنوعة من الأنشطة، تشمل ورش عمل متخصصة في اليقظة الذهنية، ودروس لياقة بدنية مليئة بالطاقة، وجلسات يوغا على الشاطئ، مع مرافقة موسيقى حية تُضفي أجواء مريحة ومفعمة بالطاقة الإيجابية. كما يضم المهرجان مناطق مخصصة تلبي مختلف احتياجات الزوار، مثل جناح الاختراق البيولوجي الذي يعرض أحدث الابتكارات في مجال العافية من خلال معارض تفاعلية وورش عمل مميزة. للأطفال مساحة خاصة أيضاً حيث يمكنهم الاستمتاع بأنشطة إبداعية وتعليمية تعزز مهاراتهم الذهنية. بالإضافة إلى أنشطة التسوق المختلفة وخيارات متنوعة من الأطعمة الصحية والمنتجات الفريدة التي تُكمل تجربة الزوار.

وللضيوف القادمين من خارج الدولة، يوفر المهرجان باقة الزائر الدولي التي تتيح لهم دخولاً حصرياً مبكراً، بالإضافة إلى عروض إقامة مميزة في فنادق مختارة. وإلى جانب أنشطة المهرجان، يمكن للزوار استكشاف جمال الطبيعة في أبوظبي، بدءاً من الصحارى الشاسعة والشواطئ الساحرة إلى غابات القرم، مع إمكانية زيارة مواقع ثقافية وتاريخية غنية مثل قصر الحصن، متحف اللوفر أبوظبي، وجامع الشيخ زايد الكبير.

المكان: جزيرة فاهد، أبوظبي

التاريخ: من 30 يناير إلى 2 فبراير

التذاكر: احجزوا باقة الزائر الدولي الخاصة بكم عبر CleverTrip أو استكشفوا خيارات أخرى على موقع www.platinumlist.net

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