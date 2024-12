Sadhguru leitet das Kayan Wellness Festival in Abu Dhabi, die größte Wellness-Veranstaltung der Region

ABU DHABI, VAE, 20. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Vom 30. Januar bis zum 2. Februar 2025 findet auf der Fahid-Insel in Abu Dhabi das Kayan Wellness Festival statt, die größte Wellness-Veranstaltung der Region, die von dem bekannten visionären Führer Sadghuru geleitet wird. Das Festival bietet eine transformative Reise durch Yoga, Meditation und Achtsamkeit mit Experten von Weltrang - die perfekte Gelegenheit, um Geist, Körper und Seele in einer inspirierenden und ruhigen Umgebung zu erwecken. Die Veranstaltung wird in Zusammenarbeit mit Experience Abu Dhabi, der Marke des Kultur- und Tourismusministeriums von Abu Dhabi, präsentiert und lädt Gäste aus aller Welt zu einer Reise ein, die alte Weisheiten mit modernen Innovationen verbindet.

Kayan Wellness Festival

Im Mittelpunkt des Festivals steht eine Reihe weltbekannter Wellness-Pioniere, darunter ein spezieller Vortrag von Sadhguru, einem weltbekannten visionären Führer, der die Teilnehmer durch eine Erfahrung führen wird, die einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen verspricht. Die Teilnehmer werden von Gary Brecka, einem führenden Biohacker und Humanbiologen, über seine bahnbrechenden Erkenntnisse zur Langlebigkeit hören. Dr. Zach Bush, ein ganzheitlicher Pionier, wird die Teilnehmer dazu befähigen, Wellness durch eine tiefere, nachhaltigere Linse neu zu betrachten, während Marisa Peer, eine anerkannte Therapeutin, Strategien zur Entfaltung des persönlichen Potenzials anbieten wird.

Die Teilnehmer können an bereichernden Achtsamkeits-Workshops, Fitnesskursen und Yoga am Strand teilnehmen, alles begleitet von beruhigender, gefühlvoller Live-Musik. Das Festival schafft einen Raum des Wohlbefindens und der Entfaltung, mit verschiedenen Zonen auf der ganzen Insel. Der Biohacking Pavilion bietet einen Einblick in die Zukunft des Wohlbefindens mit hochmodernen Exponaten und der Möglichkeit, mit globalen Vordenkern in Kontakt zu treten. Familien werden mit dem Kids' Hideout willkommen geheißen, der kreative und achtsame Aktivitäten für junge Leute anbietet, während der Feel Good Market kuratierte Angebote mit gesunden Aromen und einzigartigen Fundstücken liefert.

Für internationale Gäste bietet das International Visitor Package ein noch exklusiveres Erlebnis, das einen frühen Zugang zum Festival und spezielle Hotelpakete ermöglicht. Außerhalb des Festivals können die Gäste die ruhige Natur von Abu Dhabi erkunden und kulturelle Entdeckungen in aller Ruhe machen. Von atemberaubenden Wüstenlandschaften über Strände bis hin zu Mangrovenwäldern - Abu Dhabi ist ein Paradies für Naturliebhaber. Sie können auch in ein reiches Geflecht aus Kultur und Tradition eintauchen. Ob Sie nun die antiken Sehenswürdigkeiten in Qasr Al Hosn besichtigen oder im Louvre Abu Dhabi in die Kultur eintauchen möchten, in Abu Dhabi können Sie eine Vielzahl von kulturellen Erlebnissen entdecken.

Eintrittskarten: Erhältlich unter CleverTrip oder Platinumlist

Um auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie @kayanfestival

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2586149/KWF_International_PRL.jpg