Sadhguru est à la tête du Kayan Wellness Festival à Abu Dhabi, le plus grand rassemblement de la région consacré au bien-être

ABU DHABI, UAE, 20 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Du 30 janvier au 2 février 2025, l'île de Fahid à Abu Dhabi accueillera le Kayan Wellness Festival, le plus grand événement de bien-être de la région, avec en tête d'affiche le célèbre leader visionnaire Sadghuru. Le festival propose un voyage transformateur de yoga, de méditation et de pleine conscience avec des experts de renommée mondiale - l'occasion idéale d'éveiller votre esprit, votre corps et votre âme dans un cadre inspirant et serein. Présenté sur en partenariat avec Experience Abu Dhabi, la marque de destination du département de la culture et du tourisme d'Abu Dhabi, l'événement invite les visiteurs du monde entier à vivre un voyage immersif qui mêle sagesse ancestrale et innovation moderne.

Au cœur du festival, une brochette de pionniers du bien-être de renommée mondiale, avec une session spéciale de Sadhguru, un leader visionnaire de renommée mondiale qui guidera les participants à travers une expérience qui promet de laisser un souvenir impérissable. Les participants entendront Gary Brecka, un biohacker et biologiste humain de premier plan, qui partagera ses connaissances révolutionnaires sur la longévité. Dr.Zach Bush, pionnier de la médecine holistique, donnera aux participants les moyens de repenser le bien-être dans une optique plus profonde et plus durable, tandis que Marisa Peer, thérapeute réputée, proposera des stratégies visant à libérer le potentiel personnel.

Les participants peuvent prendre part à des ateliers enrichissants de pleine conscience, à des cours de fitness et à des séances de yoga en bord de mer, le tout accompagné d'une musique live apaisante. Le festival crée un espace de bien-être et de croissance, avec différentes zones réparties sur l'île. LeBiohacking Pavilion offre un aperçu de l'avenir du bien-être, avec des expositions de pointe et des possibilités de contact avec des leaders d'opinion internationaux. Les familles sont les bienvenues avec le Kids' Hideout qui propose des activités créatives et attentives pour les jeunes esprits, tandis que le Feel Good Market propose des offres sélectionnées de saveurs saines et de trouvailles uniques.

Pour les visiteurs internationaux, l'International Visitor Package permet de vivre une expérience encore plus exclusive, avec un accès anticipé au festival et des forfaits hôteliers spéciaux. Au-delà du festival, les visiteurs peuvent découvrir la nature sereine d'Abu Dhabi et ses explorations culturelles paisibles. Avec ses paysages désertiques à couper le souffle, ses plages et ses forêts de mangroves, Abu Dhabi est un havre de paix où l'on peut se rapprocher de la nature. Vous pouvez également vous plonger dans une riche tapisserie de culture et de tradition. Que vous souhaitiez vous imprégner des sites anciens à Qasr Al Hosn ou vous immerger dans la culture au Louvre Abu Dhabi, vous pouvez explorer une variété d'expériences culturelles à Abu Dhabi.

