SANY Brasil alcanza dos hitos con una alianza bancaria estratégica y el lanzamiento completo de su camión de servicio pesado

La sinergia entre "Finanzas + Industria" profundiza la estrategia de localización

SHANGHÁI, 18 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- SANY Brasil organizó recientemente el evento SANY Celebration 2025 en São Paulo, que reunió a más de 200 clientes, distribuidores y socios de todo el país. El evento marcó dos hitos importantes para el Grupo SANY en el mercado brasileño: la presentación oficial de SANY Banco, la división de servicios financieros de la empresa en Brasil, y el debut de la gama completa de camiones de servicio pesado de la empresa. Estos hitos marcan el inicio de una nueva fase en la cual las capacidades industriales y los servicios financieros avanzan en paralelo, lo que refuerza aún más las operaciones locales de la empresa y mejora su capacidad de proporcionar valor integral a los clientes.

La presentación oficial de SANY Banco

El Sr. Cao, presidente de SANY América Latina, expresó su agradecimiento por la confianza sostenida de los clientes en Brasil. Expresó: "La creación de SANY Banco proporcionará a los clientes soluciones de financiamiento más flexibles y eficientes, lo que ayudará a fortalecer su capacidad operativa". También anunció el lanzamiento de los camiones eléctricos de trabajo pesado de SANY en el mercado brasileño: un paso importante que refuerza el compromiso a largo plazo del Grupo SANY con el transporte eficiente y sostenible.

Daniel Coimbra, presidente de SANY Banco, anunció el lanzamiento oficial de SANY Banco y compartió los hitos clave alcanzados desde que se inició el proyecto en 2023. A principios de este año, el banco recibió la aprobación del Banco Central de Brasil y tiene previsto iniciar las operaciones a comienzos de 2026. Sus ofertas iniciales incluirán financiamiento directo al consumidor y leasing financiero, lo cual brindará soluciones de financiamiento personalizadas y competitivas a los clientes de equipos y camiones de servicio pesado de SANY.

En el evento, Dieter Lommer, director de Marketing Internacional del área de camiones de servicio pesado de SANY Brasil, presentó la nueva gama de camiones eléctricos de servicio pesado, camiones ligeros y camiones diésel de carretera de SANY. Desarrollados específicamente para condiciones operativas brasileñas, los nuevos modelos combinan fiabilidad, rentabilidad y menor costo total de propiedad, y se pueden integrar con las soluciones de energía solar, almacenamiento energético y carga de SANY para conformar un ecosistema integral de energía y movilidad. Inmediatamente después del debut, la serie aseguró su primer pedido por parte de la empresa líder en logística, Gelog, lo que refleja el sólido reconocimiento del mercado brasileño del rendimiento de los productos y las soluciones integradas de SANY y señala el impulso acelerado hacia la electrificación de los camiones en el país.

De cara al futuro, SANY Brasil continuará ampliando sus inversiones y fortaleciendo su red de servicio local, al trabajar de cerca con los clientes a fin de impulsar el crecimiento de los sectores de transporte y maquinaria de construcción de Brasil.

