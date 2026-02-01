A SANY lança oficialmente o Centro Regional de Suprimentos de Dubai, marcando uma etapa fundamental na otimização da rede logística internacional do grupo

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 1 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- SANY Group iniciou oficialmente suas operações em seu centro regional de suprimentos (o "Centro") em Dubai, Emirados Árabes Unidos, após a chegada bem-sucedida do primeiro carregamento de equipamentos centrais em 11 de janeiro. O Centro fornecerá cobertura logística integrada para 82 países e regiões do Oriente Médio e África, representando um marco significativo na estratégia global de cadeia de suprimentos da SANY e um passo fundamental na reconfiguração de sua rede logística internacional.

O centro de suprimentos SANY Dubai inicia oficialmente operações e remessas (PRNewsfoto/SANY Group)

O Centro, cuja construção começou em setembro de 2025, serve como um polo estratégico dentro da infraestrutura global da cadeia de suprimentos da SANY. Por meio de um modelo de negócios de garantia estruturado de forma inovadora, extensa pesquisa no local e otimização sistemática do processo de licitação, o projeto atingiu seu marco central—lançando armazenagem e remessas de peças sobressalentes em dezembro—em apenas quatro meses, garantindo a entrega pontual e de alta qualidade do centro.

O centro de suprimentos está implantando um sistema digital de gerenciamento de armazém e otimizando soluções regionais de transporte para equipamentos, possibilitando melhorias contínuas na eficiência da entrega, no custo logístico geral e no estabelecimento de capacidades escaláveis na cadeia regional de suprimentos.

O Centro focará em duas prioridades centrais para fortalecer a logística, o serviço e as operações de apoio da SANY.

Ele foi projetado para resposta ágil e confiabilidade aprimorada do serviço e, ao aproveitar a posição estratégica de Dubai como um polo logístico global e implementar um modelo regional de distribuição próxima ao cliente, espera-se que o Centro reduza os ciclos totais de entrega de peças em 35%, apoiando o desempenho melhorado do serviço.

Enquanto isso, também funciona como um centro centralizado de despacho e coordenação logística para os equipamentos principais. O Centro consolida o planejamento regional da demanda e aprofunda a colaboração com parceiros logísticos globais para otimizar ainda mais os processos de transporte e entrega. Esse modelo já se mostrou eficaz nas operações iniciais, proporcionando ganhos mensuráveis em controle de custos, consistência do tempo de trânsito e confiabilidade do transporte.

"Olhando para o futuro, o Centro Regional de Suprimentos de Dubai servirá como uma plataforma chave para apoiar a expansão internacional da SANY e o contínuo aprimoramento de suas capacidades de cadeia de suprimentos no exterior. Com base nessa base, a SANY continuará fortalecendo suas capacidades globais de entrega e serviço, apoiando melhor os clientes em todo o mundo e possibilitando um crescimento internacional sustentável", disse o Sr. Li Guofeng, presidente da SANY Logistics.

