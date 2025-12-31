SANY inicia operações em sua primeira base de remanufatura de máquinas de engenharia em Hainan

DONGFANG, China, 31 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- O SANY Group iniciou oficialmente as operações de sua primeira base global de remanufatura de máquinas de engenharia, o Parque Industrial de Manufatura Inteligente SANY Hunan-Hainan (o "Parque"), em 23 de dezembro na cidade de Dongfang, província de Hainan. O evento marca um marco importante na estratégia de globalização e sustentabilidade da SANY e, no dia da inauguração, o grupo garantiu encomendas no valor de 100 milhões de yuans (14,27 milhões de dólares) no Sudeste Asiático e na África.

SANY inaugura a primeira base global de remanufatura de máquinas de engenharia em Hainan

Trata-se do primeiro parque industrial da China construído em conjunto por uma zona de livre comércio (ZLC) piloto e um porto de livre comércio piloto, e está levando o desenvolvimento de ligação inter-regional de Hunan e Hainan um passo adiante, aproveitando as respectivas vantagens industriais e políticas de ambas as províncias para apoiar as empresas chinesas na expansão de sua presença global.

O parque, cuja construção começou em agosto de 2023, abrange uma área de 150 mu (aproximadamente 10 hectares). Com um investimento total de 600 milhões de yuans (85,62 milhões de dólares), espera-se que atinja um valor de produção anual de cerca de 750 milhões de yuans (107,02 milhões de dólares) quando estiver operando em plena capacidade.

Estrategicamente posicionado como um centro regional de remanufatura e plataforma de distribuição de recursos, atendendo aos mercados nacionais e internacionais, o parque concentra-se na manutenção e remanufatura de componentes essenciais de máquinas de engenharia e de equipamentos usados provenientes desses mercados, promovendo a reutilização circular de recursos industriais.

Além disso, no âmbito da Zona Franca de Hainan, as atividades de processamento com valor agregado elegíveis têm direito a preferências tarifárias, enquanto as operações de remanufatura podem ser realizadas sob supervisão alfandegada e podem ser elegíveis a incentivos fiscais para empresas e pessoas físicas. O Parque beneficia da política de incentivo fiscal "Dual15%" e recebeu aprovação para que seus processos terceirizados desfrutem uma redução de 15% no imposto de renda corporativo.

"O projeto representa uma iniciativa estratégica fundamental para a SANY aprofundar sua globalização, digitalização e transformação rumo a uma economia de baixo carbono. A partir de agora, a SANY continuará a explorar ativamente novos modelos de remanufatura, promover a reutilização circular de recursos industriais e impulsionar, em conjunto, a transição da indústria global de máquinas de engenharia para um futuro mais verde e com baixas emissões de carbono", declarou Tang Xiuguo, presidente da SANY.

