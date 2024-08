SANY Heavy Industry é pioneira em inovações globais em máquinas de construção, apoiando o movimento da indústria sustentável

XANGAI, 15 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Há um ano, a Organização das Nações Unidas (ONU) divulgou seu Relatório de Financiamento para o Desenvolvimento Sustentável de 2023: Financiamento de Transformações Sustentáveis, destacando o papel fundamental da transformação industrial verde no cumprimento dos objetivos climáticos e de sustentabilidade. Desde então, a SANY Heavy Industry, líder no setor de maquinário de construção, tem mapeado incansavelmente novas fronteiras tecnológicas em meio ao movimento global em direção à sustentabilidade e à inteligência, lançando uma série de produtos inovadores. A sólida base tecnológica e a presença de mercado da empresa permitiram que essas inovações se destacassem no mercado global de máquinas de construção este ano, atuando como um importante catalisador para a transição verde e o avanço tecnológico do setor.

SANY é pioneira em inovações globais em máquinas de construção

Seguindo uma trajetória de expansão global, inteligência digital e estratégias de baixo carbono, a SANY lidera o setor de máquinas de construção em direção a uma maior sustentabilidade. Aqui está uma vitrine dos principais produtos anuais da SANY:

Escavadeiras de grande porte das séries SY870E e SY1650E

A SY870E conta com um sistema de acionamento elétrico de alta tensão de 6.000 V acoplado a um motor elétrico de 370 kW, proporcionando uma economia de mais de 30% em despesas operacionais em comparação aos modelos tradicionais movidos a diesel.

A SY1650E é conhecido por suas tecnologias digitais e de eletrificação pioneiras. A escavadeira alcançou avanços em 18 tecnologias principais, preenchendo a lacuna na tecnologia de alta tensão de 6kV para escavadeiras de grande porte e reduzindo consideravelmente os custos operacionais totais. Seu sucesso de pré-lançamento, marcado por vários pedidos, reflete o potencial e o reconhecimento da indústria no setor de mineração.

Bomba de concreto montada sobre caminhão 710S

A bomba montada em caminhão de última geração apresenta a lança mais longa do setor, combinada com requisitos mínimos de área ocupada e um projeto de lança flexível, incluindo uma capacidade de assentamento total de 360 graus. Sua construção avançada oferece uma solução ecológica, energeticamente eficiente, estável e confiável aos clientes, promovendo o progresso tecnológico em todo o setor.

Caminhão-guindaste STC2400C8-8

Reconhecido como o maior guindaste de caminhão de 240 toneladas do mundo, o modelo é conhecido por sua lança principal ultralonga e desempenho incomparável, garantindo uma expressiva participação de mercado de 57,9% em 2023. Ele possui os recursos de um guindaste de 300 toneladas e apresenta um contrapeso versátil de 25 toneladas capaz de reposicionar 1 metro, revolucionando a eficiência operacional e os padrões de segurança.

Guindaste sobre esteiras SCC22000A

Aproveitando os mais recentes avanços em tecnologia de construção e várias inovações pioneiras do setor, esse modelo se destaca como o guindaste sobre esteiras de maior tonelagem já exportado pela China, adaptado especialmente para a construção nos ambientes mais severos e frios. O SCC22000A integra perfeitamente dois guindastes em um único superguindaste com capacidade que ultrapassa 4.000 toneladas, alcançando um notável aprimoramento de desempenho "1+1>2".

A SANY consolidou ainda mais sua liderança global com o lançamento de vários produtos pioneiros, com foco em caminhões betoneira movidos a hidrogênio e usinas de asfalto integradas. O caminhão betoneira movido a hidrogênio, o primeiro na China com um sistema de célula de combustível desenvolvido de forma independente, destaca as capacidades de P&D com visão de futuro da SANY em energia renovável.

O portfólio de produtos inovadores da SANY levou a empresa a atingir patamares notáveis no mercado, incluindo um reinado de 13 anos como líder de vendas de máquinas de escavação na China, o reconhecimento como a principal marca de máquinas de concretagem do mundo e um crescimento impressionante de mais de 50% nos mercados internacionais de máquinas de içamento. A empresa também fez avanços revolucionários no setor global de maquinário para estradas e bate-estacas. As conquistas reforçam o papel fundamental da SANY como promotora do desenvolvimento sustentável do setor de máquinas de construção em todo o mundo.

