SANY Heavy Industry -- лидер в глобальных строительных инновациях, поддерживая устойчивость

ШАНХАЙ, 15 августа 2024 г. /PRNewswire/ -- Год назад Организация Объединенных Наций (ООН) опубликовала свой Доклад о финансировании устойчивого развития на 2023 год: финансирование устойчивых преобразований, подчеркивая ключевую роль зеленой промышленной трансформации в достижении целей в области климата и устойчивости. С тех пор SANY Heavy Industry, лидер в секторе строительной техники, неустанно намечает новые технологические рубежи на фоне глобального стремления к устойчивости и интеллекту, представляя множество новаторских продуктов. Надежная технологическая база компании и присутствие на рынке позволили этим инновациям занять центральное место на мировом рынке строительной техники в этом году, выступая в качестве основного катализатора зеленого перехода отрасли и технологического прогресса.

SANY Pioneers Global Construction Machinery Innovations

Вступая на путь глобальной экспансии, цифрового интеллекта и низкоуглеродных стратегий, SANY возглавляет сектор строительной техники в направлении повышения устойчивости. Вот демонстрация ежегодных флагманских продуктов SANY:

Серия больших экскаваторов SY870E и SY1650E

SY870E может похвастаться высоковольтной системой электропривода 6000 В в сочетании с электродвигателем мощностью 370 кВт, что обеспечивает более чем 30% экономию эксплуатационных расходов по сравнению с традиционными моделями с дизельным двигателем.

SY1650E славится своей новаторской электрификацией и цифровыми технологиями. Экскаватор достиг прорывов в 18 основных технологиях, преодолевая разрыв в высоковольтной технологии 6 кВ для больших экскаваторов и значительно снижая общие эксплуатационные расходы. Его успех перед запуском, отмеченный несколькими заказами, отражает потенциал и признание отрасли в горнодобывающем секторе.

Автобетононасос 710S

Насос следующего поколения, установленный на грузовике, имеет самую длинную стрелу в отрасли в сочетании с минимальными требованиями к занимаемой площади и гибкой конструкцией стрелы, включая возможность полной укладки на 360 градусов. Его превосходная конструкция обеспечивает экологически чистое, энергоэффективное, стабильное и надежное решение для клиентов, способствуя технологическому прогрессу во всей отрасли.

Автокран STC2400C8-8

Признанная крупнейшим в мире 240-тонным автокраном, модель известна своей сверхдлинной основной стрелой и непревзойденной производительностью, обеспечив значительную долю рынка в 57,9% в 2023 году. Она обеспечивает возможности 300-тонного крана и оснащена универсальным 25-тонным противовесом с возможностью перемещения на 1 метр, что революционизирует эксплуатационную эффективность и стандарты безопасности.

Гусеничный кран SCC22000A

Используя последние достижения в области строительных технологий и несколько инноваций в отрасли, модель является самым крупнотоннажным гусеничным краном, когда-либо экспортировавшимся из Китая, уникально подходящим для строительства в самых суровых и холодных условиях. SCC22000A легко интегрирует два крана в один суперкран грузоподъемностью более 4000 тонн, достигая замечательного повышения производительности «1+1>2».

Компания SANY еще больше укрепила свое глобальное лидерство, запустив несколько новаторских продуктов с акцентом на автобетоносмесители на водородном топливе и интегрированные асфальтобетонные установки. Автобетоносмеситель на водородном топливе, первый в Китае с независимо разработанной системой топливных элементов, подчеркивает передовые возможности SANY в области исследований и разработок в сфере возобновляемых источников энергии.

Инновационный портфель продуктов SANY привел компанию к значительным рыночным высотам, включая 13-летнее лидерство по продажам землеройной техники в Китае, признание в качестве ведущего в мире бренда бетонной техники и ошеломляющий рост на международных рынках грузоподъемной техники более чем на 50%. Кроме того, компания добилась новаторских успехов в глобальном секторе дорожной техники и техники для забивки свай. Достижения подчеркивают ключевую роль SANY в содействии устойчивому развитию отрасли строительной техники во всем мире.

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/2482015/SANY_Pioneers_Global_Construction_Machinery_Innovations.mp4

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