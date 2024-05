SANY Heavy Industry informa ganhos de 2023: receita no exterior sobe para 60% do negócio principal em meio a pressões do mercado, sinalizando forte expansão global

XANGAI, 17 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A SANY Heavy Industry ("SANY" ou "Empresa"; SSE: 600031), uma fabricante líder em maquinaria pesada, relatou um forte crescimento nas receitas internacionais em seus resultados anuais de 2023 recentemente anunciados.

A Empresa relatou 74,02 bilhões de RMB (US$ 10,43 bilhões) em receitas totais no ano de 2023, uma queda de 8,44% em relação ao ano anterior. Apesar de um mercado desafiador, a diminuição da receita apresentou uma pequena queda de 15,92 pontos percentuais em comparação com as variações do ano anterior.

Principais números do informe de ganhos 2023 da SANY Heavy Industry (PRNewsfoto/SANY Group)

O lucro líquido da SANY totalizou 4,6 bilhões de RMB (US$ 648,74 milhões) em 2023, registrando uma expansão anual de 4,16%. Seus fluxos de caixa líquidos provenientes de atividades operacionais aumentaram 39,20%, atingindo 5,7 bilhões de RMB (US$ 803,87 milhões).

O ano de 2023 foi fundamental para a SANY, e seus negócios internacionais floresceram. Em 2023, a Empresa registrou 43,3 bilhões de RMB (US$ 6,1 bilhões) em receitas de negócios internacionais, marcando um aumento de 18% em relação ao ano anterior e representando quase 60% de suas principais receitas de negócios.

Esse crescimento significativo destaca a transição bem-sucedida da SANY para um conglomerado multinacional de máquinas de engenharia, com vendas abrangendo mais de 180 países e regiões. As receitas de vendas na Ásia e na Austrália totalizaram 16,5 bilhões de RMB (US$ 2,32 bilhões), um aumento de 11,1% em relação ao ano anterior, enquanto a região europeia gerou 16,25 bilhões de RMB (US$ 2,3 bilhões), um crescimento substancial de 37,97%. O mercado americano movimentou 7,58 bilhões de RMB (US$ 1 bilhão), um aumento de 6,82%, e a região africana contribuiu com 2,92 bilhões de RMB (US$ 411,8 milhões), um aumento de 2,56%.

"A SANY possui um mercado internacional vibrante, parceiros de primeira linha e uma equipe local enérgica", disse Xiang Wenbo, presidente da SANY Heavy Industry. "Olhando para o futuro neste ano, continuamos comprometidos com nossa estratégia de 'Globalização, Digitalização e Descarbonização', à medida que continuamos a trabalhar com parceiros globais para explorar o desenvolvimento verde".

O desempenho financeiro da SANY em 2023 demonstrou melhorias substanciais, com um aumento notável na margem de lucro bruto para 27,71%, um aumento de 3,67 pontos percentuais em relação ao ano anterior, excedendo a mediana da indústria. Além disso, o lucro líquido atribuível aos acionistas aumentou para 4,52 bilhões de RMB (US$ 637,4 milhões), um aumento de 5,53% em relação ao ano anterior, e o lucro líquido ajustado após itens não recorrentes aumentou 40,35% para 4,38 bilhões de RMB (US$ 617,7 milhões). Ao mesmo tempo em que a principal margem de lucro bruto e a margem de lucro líquido cresceram, a Empresa também impulsionou o crescimento de suas operações. Em termos de linhas de produtos, máquinas de escavação, máquinas de elevação e máquinas rodoviárias tiveram um forte desempenho durante o período do relatório. Além disso, os produtos elétricos obtiveram receitas de 3,146 bilhões de RMB (US$ 449,4 milhões), e os produtos de energia de hidrogénio obtiveram receitas de 130 milhões de RMB (US$ 18,6 milhões).

