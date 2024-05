SANY Heavy Industry veröffentlicht Ergebnisse 2023: Umsatz im Ausland steigt inmitten des Marktdrucks auf 60 % des Kerngeschäfts und signalisiert starke globale Expansion

SHANGHAI, 17. Mai 2024 /PRNewswire/ -- SANY Heavy Industry („SANY" oder „das Unternehmen"; SSE: 600031), ein führender Hersteller von Schwermaschinen, hat in seinen kürzlich veröffentlichten Jahresergebnissen für 2023 ein starkes Wachstum der internationalen Umsätze gemeldet.

Das Unternehmen meldete für das Jahr 2023 einen Gesamtumsatz von 74,02 Mrd. RMB (10,43 Mrd. USD), 8,44 % weniger als im Vorjahr. Trotz eines schwierigen Marktes hat sich der Umsatzrückgang im Vergleich zu den Veränderungen des Vorjahres um 15,92 Prozentpunkte verringert.

Key Figures for SANY Heavy Industry Reports 2023 Earnings

Der Nettogewinn von SANY belief sich im Jahr 2023 auf 4,6 Mrd. RMB (648,74 Mio. USD) und wuchs damit um 4,16 % im Vergleich zum Vorjahr. Der Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit stieg um 39,20 % auf 5,7 Milliarden RMB (803,87 Millionen US-Dollar).

Das Jahr 2023 war für SANY von entscheidender Bedeutung, da das internationale Geschäft florierte. Im Jahr 2023 verzeichnete das Unternehmen einen Umsatz von 43,3 Mrd. RMB (6,1 Mrd. USD) im internationalen Geschäft, was einem Anstieg von 18 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht und fast 60 % des Hauptgeschäftsumsatzes ausmacht.

Dieses signifikante Wachstum unterstreicht den erfolgreichen Übergang von SANY zu einem multinationalen Maschinenbaukonzern, dessen Verkäufe sich auf über 180 Länder und Regionen erstrecken. Die Umsatzerlöse in Asien und Australien beliefen sich auf 16,5 Mrd. RMB (2,32 Mrd. USD), ein Plus von 11,1 % gegenüber dem Vorjahr, während die Region Europa 16,25 Mrd. RMB (2,3 Mrd. USD) erwirtschaftete, ein deutliches Wachstum von 37,97 %. Der amerikanische Markt brachte 7,58 Milliarden RMB (1 Milliarde USD) ein, was einem Anstieg von 6,82 % entspricht, und die afrikanische Region steuerte 2,92 Milliarden RMB (411,8 Millionen USD) bei, was einem Anstieg von 2,56 % entspricht.

„SANY verfügt über einen dynamischen ausländischen Markt, erstklassige Partner und ein tatkräftiges Team vor Ort", sagte Xiang Wenbo, Vorsitzender von SANY Heavy Industry. „Mit Blick auf das laufende Jahr bleiben wir unserer Strategie ,Globalisierung, Digitalisierung und Dekarbonisierung' verpflichtet und arbeiten weiterhin mit globalen Partnern an der Erforschung einer grünen Entwicklung."

Die finanzielle Leistung von SANY hat sich im Jahr 2023 erheblich verbessert, mit einem bemerkenswerten Anstieg der Bruttogewinnmarge auf 27,71 %, was einer Steigerung von 3,67 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und den Median der Branche übertrifft. Darüber hinaus stieg der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn auf 4,52 Mrd. RMB (637,4 Mio. USD), was einem Anstieg von 5,53 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, und der bereinigte Nettogewinn nach einmaligen Posten stieg um 40,35 % auf 4,38 Mrd. RMB (617,7 Mio. USD). Während die Haupt-Bruttogewinnspanne und die Nettogewinnspanne stiegen, trieb das Unternehmen auch sein operatives Wachstum voran. In Bezug auf die Produktlinien entwickelten sich Bagger, Hebezeuge und Straßenbaumaschinen im Berichtszeitraum sehr gut. Darüber hinaus wurden mit elektrischen Produkten Umsätze in Höhe von 3,146 Milliarden RMB (449,4 Millionen USD) und mit Wasserstoffprodukten Umsätze in Höhe von 130 Millionen RMB (18,6 Millionen USD) erzielt.

