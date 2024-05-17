三一重工發佈2023年盈餘財報：海外收入逆勢上揚，占核心業務六成，彰顯全球擴張強勁勢頭

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三一集團

17 5月, 2024, 09:37 CST

上海2024年5月17日 /美通社/ -- 全球領先的重型機械製造商三一重工（簡稱「三一」或「該公司」；SSE600031）在最近公佈的2023年年度業績報告中稱，其國際收入實現強勁增長。

2023年，該公司實現總收入740.2億元（約合104.3億美元），同比下降8.44%。儘管市場形勢嚴峻，但收入降幅較上年變化收窄了15.92個百分點。

Key Figures for SANY Heavy Industry Reports 2023 Earnings (PRNewsfoto/SANY Group)
Key Figures for SANY Heavy Industry Reports 2023 Earnings (PRNewsfoto/SANY Group)

2023年，三一實現淨利潤46億元（約合6.4874億美元），同比增長4.16%。經營活動現金流淨量為57億元（約合8.0387億美元），同比增長39.20%。

2023年對三一而言意義非凡，其國際業務迎來蓬勃發展。該公司的國際業務收入達到433億元（約合61億美元），同比增長18%，佔其主營業務收入的近六成。

這一顯著增長彰顯了三一已成功轉型為跨國工程機械集團，其銷售網絡遍佈180多個國家和地區。其中，亞洲和澳大利亞市場實現銷售收入165億元（約合23.2億美元），同比增長11.1%；歐洲市場實現銷售收入162.5億元（約合23億美元），同比大幅增長37.97%。美洲市場貢獻了75.8億元（約合10億美元），同比增長6.82%；非洲地區帶來了29.2億元（4.118億美元），同比增長2.56%

三一重工董事長向文波表示：「三一擁有充滿活力的海外市場、一流的合作夥伴和奮發向前的本土團隊。展望今年，我們將堅定不移地推進『全球化、數字化、低碳化』戰略，繼續與全球合作夥伴攜手探索綠色發展之路。」

2023年，三一重工的財務業績實現了大幅提升，毛利率躍升至27.71%，較上年增長3.67個百分點，超過行業中位數。此外，歸屬於股東的淨利潤增至45.2億元（約合6.374億美元），同比增長5.53%。扣除非經常性項目後的調整後淨利潤大幅增長40.35%，達到43.8億元（約合6.177億美元）。主營業務實現毛利率和淨利率增長的同時，更帶動了整體經營業績的提升。從產品線來看，挖掘機械、起重機械和路面機械在報告期內表現強勁。此外，電動產品實現收入31.46億元（約合4.494億美元），氫能產品則實現收入1.3億元（約合1860萬美元）。

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