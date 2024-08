Sany Renewable Energy: liderando a transformação sustentável do setor de energia eólica com a certificação BSI

XANGAI, 27 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Sany Renewable Energy Co., Ltd., pioneira no setor de energia eólica, obteve uma conquista expressiva ao receber a validação da British Standards Institution (BSI). A empresa é a primeira do setor a receber a Certificação de Conformidade de Aquisições Sustentáveis ISO 20400. A BSI, uma autoridade global líder em padrões e qualidade para produtos, serviços e sistemas, reconhece as empresas que integram práticas de aquisição sustentável em suas operações, estabelecendo uma referência global para o desenvolvimento sustentável.

A certificação representa um grande avanço para a Sany Renewable Energy no cumprimento dos padrões internacionais de desenvolvimento sustentável. Também aprimora a estrutura ESG da empresa, demonstrando seu compromisso com a aquisição sustentável e sua dedicação à sustentabilidade econômica, social e ambiental.

Promovendo a transformação sustentável e a integração da rede de energia

Como líder em soluções de energia eólica em larga escala, a Sany Renewable Energy está na vanguarda das inovações em fabricação inteligente e sistemas digitais. Os esforços da empresa para reforçar as redes de energia regionais e integrar diversas fontes de energia são primordiais para ajudar na busca europeia pela independência energética, reduzir as emissões de carbono e promover uma verdadeira revolução energética sustentável. A mudança, além de atender à crescente demanda por eletricidade, também promove a preservação ambiental e a prosperidade econômica, contribuindo para a realização das metas climáticas globais.

Grande parque eólico com capacidade de megawatts alcança recorde histórico

Ao norte da China, especialmente no nordeste, onde as demandas de energia frequentemente levam à escassez, foi transformadora a integração de 66 turbinas eólicas à rede pela Sany Renewable Energy em maio de 2022. Ao canalizar para Shandong a eletricidade gerada pelo vento do nordeste do país, usando a linha de transmissão de corrente contínua de ultra-alta tensão de Lugu, a empresa agora atende às demandas energéticas de aproximadamente 300.000 residências, evidenciando um avanço tecnológico expressivo no setor de energia eólica da China e servindo de modelo para a sinergia energética regional.

No imenso Horqin Grassland do condado de Tongyu, na província de Jilin, o parque eólico Shuifa Longhai se estende incrivelmente com 66 turbinas de cem metros de altura que se erguem no céu. A instalação é um dos pilares da iniciativa "Jilin Power to Shandong" do setor energético regional e é um elemento estratégico do 14º plano quinquenal de energia da China, servindo como um banco de testes para tecnologias inovadoras em energia eólica. A adoção de tecnologias de ponta pelo parque, como a tecnologia de transformador no topo para subestações tipo caixa e a tecnologia avançada de fibra de vidro pultrudada reforçada para lâminas de turbina, redefiniu os padrões do setor, culminando com o recebimento do prêmio China Wind Energy Pioneer Award, cobiçado pelo setor.

No futuro, a Sany Renewable Energy tem o compromisso de aprimorar sua estrutura ESG, priorizando a aquisição sustentável, de acordo com as Diretrizes ISO 20400. A mudança estratégica visa atender e superar as expectativas dos clientes e das partes interessadas no que diz respeito à sustentabilidade, ao mesmo tempo em que capacita toda a cadeia do setor a embarcar em uma jornada de transformação de baixo carbono em fases. Ao intensificar o trabalho conjunto com os fornecedores, a Sany Renewable Energy está criando um ecossistema de cadeia de suprimentos resiliente e sustentável, estabelecendo assim uma base sólida para o crescimento sustentável e próspero da empresa no longo prazo.

