Sany Renewable Energy : la certification BSI à la tête de la transformation verte du secteur de l'énergie éolienne

SHANGHAI, 27 août 2024 /PRNewswire/ -- Sany Renewable Energy Co, Ltd, un pionnier de l'énergie éolienne, franchit un jalon notable en obtenant la validation de la British Standards Institution (BSI). Cette reconnaissance en fait la première entreprise du secteur à recevoir la déclaration de conformité à la norme ISO 20400 sur les marchés publics durables. Autorité mondiale de premier plan en matière de normes et de qualité pour les produits, les services et les systèmes, BSI reconnaît les entreprises qui intègrent des pratiques d'approvisionnement durable dans leurs activités, établissant ainsi une référence mondiale en matière de développement durable.

Sany Renewable Energy Leading the Wind Power Industry's Green Transformation with BSI Certification

Cette certification représente une avancée significative pour Sany Renewable Energy dans le respect des normes internationales en matière de développement durable. Il renforce également le cadre ESG de l'entreprise, en démontrant son engagement en faveur des marchés publics écologiques et son attachement à la durabilité économique, sociale et environnementale.

Favoriser la transformation verte et l'intégration des réseaux énergétiques

En tant que leader des solutions d'énergie éolienne à grande échelle, Sany Renewable Energy est à la pointe des innovations en matière de fabrication intelligente et de systèmes numériques. Les efforts de l'entreprise pour renforcer les réseaux électriques régionaux et intégrer diverses sources d'énergie sont essentiels pour aider l'Europe dans sa quête d'indépendance énergétique, réduire les émissions de carbone et favoriser une révolution énergétique durable. Ce changement permet non seulement de répondre à la demande croissante d'électricité, mais aussi de promouvoir la préservation de l'environnement parallèlement à la prospérité économique, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs mondiaux en matière de climat.

Un parc éolien de plusieurs mégawatts franchit une étape importante

Dans le nord de la Chine, en particulier dans le nord-est où la demande d'énergie entraîne souvent des pénuries, l'intégration par Sany Renewable Energy de 66 turbines éoliennes dans le réseau en mai 2022 a eu un effet transformateur. En acheminant l'électricité éolienne du nord-est vers le Shandong via la ligne de transmission à courant continu à ultra-haute tension de Lugu, la société répond désormais aux besoins énergétiques d'environ 300 000 ménages, ce qui constitue une avancée technologique significative dans le secteur de l'énergie éolienne en Chine et sert de modèle pour la synergie énergétique régionale.

Dans la vaste prairie de Horqin du comté de Tongyu, dans la province de Jilin, le parc éolien de Shuifa Longhai s'étend de manière impressionnante avec 66 turbines de cent mètres de haut qui s'élèvent dans le ciel. L'installation est un élément clé de l'initiative « Jilin Power to Shandong » de l'industrie énergétique régionale et un élément stratégique du 14e plan quinquennal chinois pour l'énergie, servant de banc d'essai pour les technologies innovantes en matière d'énergie éolienne. L'adoption par le parc de technologies de pointe telles que la technologie du transformateur sur le dessus pour les sous-stations et la technologie avancée des plaques renforcées de verre pultrudé pour les pales d'éoliennes a redéfini les normes du secteur, ce qui lui a valu de recevoir le prix China Wind Energy Pioneer Award, très convoité par le secteur.

À l'avenir, Sany Renewable Energy s'engage à améliorer son cadre ESG en mettant l'accent sur l'approvisionnement durable, conformément aux lignes directrices ISO 20400. Cette évolution stratégique vise non seulement à répondre aux attentes des clients et des parties prenantes en matière de développement durable, mais aussi à les dépasser, tout en donnant à l'ensemble de la chaîne industrielle les moyens de s'engager dans un processus de transformation progressive à faible émission de carbone. En renforçant la collaboration avec ses fournisseurs, Sany Renewable Energy met en place un écosystème de chaîne d'approvisionnement résilient et durable, établissant ainsi une base solide pour la croissance pérenne et prospère à long terme de l'entreprise.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2489368/Sany_Renewable_Energy_Leading_the_Wind_Power_Industry_s_Green_Transformation_with_BSI_Certification.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1518641/logo_Logo.jpg