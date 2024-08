Sany Renewable Energy: mit BSI-Zertifizierung führend in der grünen Transformation der Windkraftbranche

SHANGHAI, 27. August 2024 /PRNewswire/ -- Sany Renewable Energy Co., Ltd, ein Vorreiter im Windenergiesektor, hat mit der Validierung durch die British Standards Institution (BSI) einen wichtigen Meilenstein erreicht. Damit ist das Unternehmen das erste der Branche, welches das ISO 20400 Sustainable Procurement Compliance Statement erhält. BSI, eine weltweit führende Autorität für Normung und Qualitätssicherung von Produkten, Dienstleistungen und Systemen, zeichnet Unternehmen aus, die nachhaltige Beschaffungspraktiken in ihren Betrieb integrieren und damit einen globalen Maßstab für nachhaltige Entwicklung setzen.

Sany Renewable Energy Leading the Wind Power Industry's Green Transformation with BSI Certification

Die Zertifizierung stellt für Sany Renewable Energy einen bedeutenden Schritt nach vorn bei der Erfüllung internationaler Standards für nachhaltige Entwicklung dar. Sie verbessert auch den ESG-Rahmen des Unternehmens, indem sie sein Engagement für eine umweltfreundliche Beschaffung und für wirtschaftliche, soziale und ökologische Nachhaltigkeit herausstellt.

Grüne Transformation und Energienetzintegration vorantreiben

Als führendes Unternehmen im Bereich Windenergielösungen im großen Maßstab steht Sany Renewable Energy an der Spitze der Innovationen in den Bereichen intelligente Fertigung und digitale Systeme. Die Bemühungen des Unternehmens um die Stärkung regionaler Stromnetze und die Integration verschiedener Energiequellen sind von zentraler Bedeutung für das Streben Europas nach Energieunabhängigkeit, die Verringerung der Kohlenstoffemissionen und die Förderung einer nachhaltigen Energiewende. Der damit einhergehende Wandel deckt nicht nur die steigende Nachfrage nach Strom, sondern fördert neben dem wirtschaftlichen Wohlstand auch den Schutz der Umwelt und unterstützt die Erreichung der globalen Klimaziele.

Großer Megawatt-Windpark erreicht Meilenstein-Erfolg

In Nordchina, vor allem im Nordosten, wo der Energiebedarf oft zu Engpässen führt, hat die Integration von 66 Windkraftanlagen in das Netz durch Sany Renewable Energy im Mai 2022 einen Wandel bewirkt. Durch die Übertragung von Windstrom aus dem Nordosten nach Shandong über die „Lugu" Ultrahochspannungs-Gleichstrom-Übertragungsleitung deckt das Unternehmen nun den Energiebedarf von rund 300.000 Haushalten, was einen bedeutenden technologischen Fortschritt in Chinas Windenergiesektor darstellt und als Modell für regionale Energiesynergien dient.

Im weitläufigen Horqin-Grasland des Bezirks Tongyu in der Provinz Jilin erstreckt sich der Windpark Shuifa Longhai mit 66 einhundert Meter hohen Windkraftanlagen, die in den Himmel ragen. Die Anlage dient als Dreh- und Angelpunkt der regionalen Energieindustrie im Rahmen der Initiative „Jilin Power to Shandong" und ist ein strategisches Element des 14. Fünfjahresplans für Energie in China, der als Prüfstand für innovative Windkrafttechnologien dient. Der Einsatz von Spitzentechnologien wie der „Transformer-on-Top"-Technologie für Umspannwerke und der fortschrittlichen Technologie für pultrudierte glasfaserverstärkte Platten für Rotorblätter hat die Standards in der Branche neu definiert und wurde mit dem begehrten „China Wind Energy Pioneer Award" ausgezeichnet.

Mit Blick auf die Zukunft hat sich Sany Renewable Energy verpflichtet, seinen ESG-Rahmen zu verbessern, indem es den Schwerpunkt auf eine nachhaltige Beschaffung gemäß den ISO 20400-Richtlinien legt. Der strategische Schritt zielt darauf ab, die Erwartungen von Kunden und Interessengruppen in Bezug auf Nachhaltigkeit nicht nur zu erfüllen, sondern zu übertreffen, und gleichzeitig die gesamte Industriekette in die Lage zu versetzen, eine schrittweise Umstellung auf einen kohlenstoffarmen Betrieb einzuleiten. Durch die Verbesserung der Zusammenarbeit mit Zulieferern baut Sany Renewable Energy ein widerstandsfähiges und nachhaltiges Lieferketten-Ökosystem auf und schafft damit eine solide Grundlage für das langfristige, nachhaltige und erfolgreiche Wachstum des Unternehmens.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2489368/Sany_Renewable_Energy_Leading_the_Wind_Power_Industry_s_Green_Transformation_with_BSI_Certification.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1518641/logo_Logo.jpg