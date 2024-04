SAS wprowadza pakietowe modele AI do rozwiązań branżowych

Lekkie i przystosowane do potrzeb konkretnych branż modele sztucznej inteligencji mogą być szybko wdrażane przy niskich kosztach operacyjnych.

WARSZAWA, Polska, 17 kwietnia 2024 /PRNewswire/ -- SAS, lider rozwiązań z zakresu danych i sztucznej inteligencji, zaprezentował lekkie, dostosowane do potrzeb poszczególnych branż modele sztucznej inteligencji do indywidualnego licencjonowania. To przełomowe rozwiązanie ułatwi organizacjom efektywne i zoptymalizowane wdrażanie technologii AI. Ogłoszenie miało miejsce podczas dorocznej konferencji SAS Innovate w Las Vegas.

SAS posiada wieloletnie doświadczenie w rozwijaniu skalowalnych modeli sztucznej inteligencji dla wiodących globalnych marek w sektorze finansowym i produkcyjnym, a także dla instytucji rządowych i ochrony zdrowia.

SAS rozwija swoje portfolio o innowacyjne rozwiązania, aby zaspokajać rosnące potrzeby użytkowników oraz zwiększać swoje udziały w rynku" - powiedziała Chandana Gopal, Research Director, Future of Intelligence, IDC. „Firma wyspecjalizowała się w tworzeniu modeli, wykorzystując do tego swoje zasoby, potencjał i własność intelektualną, które wynikają z bogatego doświadczenia we wspieraniu klientów z różnych branż".

Obecnie rynek skupia się przede wszystkim na dużych modelach językowych (LLM) generatywnej sztucznej inteligencji. Jednak stanowi to zaledwie kroplę w morzu potrzeb biznesu. Wraz z nową ofertą, SAS wykracza poza duże modele językowe (LLM) i dostarcza sprawdzone i precyzyjne modele AI dla takich obszarów jak wykrywanie nadużyć, optymalizacja łańcucha dostaw, zarządzanie podmiotami, document conversation, integralność płatności w opiece zdrowotnej i wiele innych.

Rozwiązania SAS zostały zaprojektowane z myślą o szybkiej implementacji, umożliwiając organizacjom wdrażanie godnej zaufania sztucznej inteligencji oraz osiąganie wymiernych korzyści i wiarygodnych rezultatów.

Zwiększanie zasięgu rynkowego

Organizacje dopatrują się w sztucznej inteligencji sposobu na skuteczne konkurowanie na rynku. Jednocześnie, ze względu na niedobory specjalistów od AI, coraz większym wyzwaniem staje się obsadzenie zespołów data science. W związku z tym, firmy potrzebują takich rozwiązań, które w sposób elastyczny pozwolą im radzić sobie z problemami, a jednocześnie poprawią wyniki biznesowe. Łatwe w użyciu, a jednocześnie zaawansowane modele SAS są dostosowane do potrzeb przedsiębiorstw, dzięki czemu organizacje mogą czerpać korzyści z 50 lat doświadczenia SAS w wielu branżach.

Oferta modeli branżowych dostarczanych w formie gotowych do wykorzystania pakietów powstała w ramach miliardowej inwestycji SAS, którą firma ogłosiła w maju 2023 roku. Jak wtedy podkreślono, opiera się ona na wieloletnim zobowiązaniu SAS do dostarczenia rozwiązań, które pomogą klientom sprostać nowym wyzwaniom w ich branżach, w tym m.in. w bankowości, administracji publicznej czy opiece zdrowotnej.

"Nowe modele są doskonałym uzupełnieniem naszych istniejących rozwiązań i platformy SAS Viya. Zaspokajają one różnorodne potrzeby biznesowe i zapewniają, że innowacje docierają do każdego zakątka naszego ekosystemu" - powiedział Udo Sglavo, wiceprezes ds. sztucznej inteligencji i analityki w SAS. "Dzięki temu, że dostosowaliśmy nasze podejście do poznania i zrozumienia konkretnych potrzeb branżowych, nasze frameworki umożliwiają firmom rozwój w ich indywidualnych środowiskach."

Udostępnianie AI szerokiej grupie odbiorców

Oferując proste i gotowe do użycia modele sztucznej inteligencji, SAS demokratyzuje technologię AI, sprawiając, że będzie ona dostępna dla wszystkich, niezależnie od posiadanych umiejętności. Pierwszą taką ofertą jest asystent AI do optymalizacji przestrzeni magazynowej. Rozwiązanie te może być obsługiwane przez osoby nietechniczne, ponieważ dzięki dużym modelom językowym przekłada interakcję z użytkownikiem na optymalizację przepływów pracy i pomaga w szybszym podejmowaniu decyzji dotyczących planowania zatowarowania.

„Modele SAS to elastyczna, zawsze aktualna i przystępna AI, która pomaga stawić czoła wyzwaniom branżowym" - powiedział Udo Sglavo. „Niezależnie od tego, czy przedsiębiorstwo rozpoczyna swoją przygodę ze sztuczną inteligencją, czy też chce przyspieszyć jej rozwój, SAS oferuje rozwiązania, które zaspokoją unikalne potrzeby biznesu".

Pierwsze modele SAS będą ogólnodostępne jeszcze w tym roku. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na blogu firmy: https://blogs.sas.com/content/tag/applied-ai-modeling/.

Niniejsze ogłoszenie miało miejsce podczas konferencji SAS Innovate, wydarzenia poświęconego danym i sztucznej inteligencji dla liderów biznesu, użytkowników technicznych oraz partnerów SAS. Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami od SAS, obserwując @SASsoftwareNews na X/Twitterze.

Informacja o SAS

SAS jest globalnym liderem w dziedzinie analityki i sztucznej inteligencji oraz ich zastosowań w różnych branżach. Dostarczając THE POWER TO KNOW®, pomaga organizacjom zamieniać dane w wiedzę niezbędną do podejmowania lepszych decyzji.

