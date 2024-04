SAS, 패키지형 AI 모델로 산업특화 솔루션 공급 가속

빠른 구축과 비용 절감을 실현하는 맞춤형 경량 AI 모델 제공

라스베가스, 2024년 4월 18일 /PRNewswire/ -- 데이터 및 AI 솔루션 선도기업 SAS는 17일 미국 라스베가스에서 개최된 SAS 이노베이트 행사에서 기업의 비즈니스 과제를 해결할 수 있는 산업특화형 AI 모델을 소개했다. SAS산업특화형 AI 모델을 사용할 경우, 기업고객들은 효율적인 방식으로 도입 즉시 AI 기술 활용이 가능하다.

SAS는 수십년 간 전 세계 금융, 의료, 제조 및 정부 기관에 확장 가능하고 신뢰성 있는 AI 모델을 배포하는 데 독보적인 입지를 보유하고 있다.

SAS는 수십년 간 전 세계 금융, 의료, 제조 및 정부 기관에 확장 가능하고 신뢰성 있는 AI 모델을 배포하는 데 독보적인 입지를 보유하고 있습니다.

IDC 인텔리전스 미래 부문 찬다나 고팔(Chandana Gopal) 리서치 디렉터는 "SAS는 자사의 제품 포트폴리오를 발전시켜 폭넓은 사용자의 수요를 충족시키고 시장 입지를 넓히는데 주력해 왔다. 이번에 SAS는 산업별 고객의 비즈니스 과제를 해결하면서 축적한 경험을 토대로 SAS의 핵심 자산과 IP를 반영한 산업특화형 모델을 상품화했다."라고 설명했다.

오늘날 데이터 및 AI 분야에서 모델의 소비는 주로 생성형 AI를 위한 대규모 언어 모델(LLM)에 집중되고 있다. 실제로 LLM은 AI의 생산 배포 및 비즈니스 의사 결정을 위한 모델링 요구 사항의 매우 적은 부분을 차지하고 있다. 이번에 발표된 산업특화형 AI 모델을 통해 SAS는 LLM을 넘어, 사기 탐지, 공급망 최적화, 문서 기반 대화 서비스 및 의료비 사기 적발 등의 분야에서 사용이 입증된 결정론적 AI 모델을 제공하게 되었다.

SAS의 산업특화형 AI 모델은 번거롭고 시간이 많이 소요되는 전통적인 AI 구현 방식과 달리 신속한 통합이 가능하므로 기업은 신뢰성 있는 AI 기술을 운영하고 가시적인 이익과 검증된 결과를 더욱 빠르게 얻을 수 있다.

시장 입지 확대

기업에서는 AI를 도입해 효과적으로 경쟁하고 우위를 선점하기 원하는 반면, 산업별 AI 기술을 갖춘 인력으로 데이터 사이언스팀을 구성하는 데 어려움을 겪고 있다. 기업은 문제 해결을 위해 AI 활용의 민첩성과 함께 비즈니스 성과를 신속히 이끌어낼 수 있는 AI활용의 유연성 또한 함께 제공하는 솔루션을 필요로 한다. 사용이 쉽고 강력한 SAS의 산업특화형 모델을 활용함으로써 기업은 지난 반세기 동안 SAS가 산업 전반에서 구축해온 장점을 함께 누릴 수 있다.

패키지 형태의 산업특화형 모델은 SAS가 2023년 5월에 발표한 AI 산업 솔루션 개발에 10억 달러 투자 계획의 결과 중 하나이다. 이에 따라 SAS의 AI 투자는 수 십년 간 은행, 정부, 의료 등 산업 과제를 해결하기 위한 패키지형 솔루션 제공에 집중하는 가운데 이뤄지고 있다.

SAS AI 및 분석 부문 우도 스글라보(Udo Sglavo) 부사장은 "산업특화형 모델은 현재 공급중인 SAS의 솔루션과 SAS Viya 플랫폼을 상호보완해주는 제품으로 다양한 산업의 고객들에게 공급됨으로써 각 기업의 빠른 성장을 지원할 수 있을 것" 이라고 전했다.

모든 사용자를 위한 분석, 분석의 민주화

SAS는 패키지 형태로 신뢰성 있는 산업특화형 AI 모델을 제공함으로써 AI 민주화에 조금 더 다가가고 있다. 제조업용 '저장 공간 최적화를 위한 AI 비서(AI assistant)' 솔루션을 사용하면 어느 사용자나 AI를 활용하여 저장 공간 최적화와 관련된 인사이트를 얻을 수 있다. 이러한 AI 비서는 대규모 언어 모델(LLM)과 같은 기술을 활용해 비즈니스에 최적화된 워크플로우로 기술적 작업을 진행할 수 있게 해 주고, 보다 빠른 계획 결정을 지원한다.

우도 스글라보 부사장은 "SAS 모델은 각 산업별 기업의 당면 과제에 부합하는 유연하고 접근 가능한 AI를 적시에 제공한다."라며, "AI 여정을 시작하든, 기업 전반으로 AI 확장을 가속화하든, SAS는 기업의 고유한 요구 사항을 해결하는 데 있어 독보적인 깊이와 폭을 제공한다."라고 덧붙였다.

첫 번째 산업특화형 AI 모델은 올해 말 정식 출시 예정이다. 적용 AI 및 모델링에 대한 보다 자세한 내용은 SAS 블로그 (영문) 참조.

위 내용은 비즈니스 리더, 기술 사용자 및 SAS 파트너들을 위한 SAS의 연례 행사 'SAS 이노베이트(Innovate)'에서 발표되었다. 보다 상세한 SAS 관련 최신 뉴스정보는 @SASsoftwareNews on X/Twitter 참조

<SAS 소개>

SAS는 데이터 및 AI 분야의 세계적인 선두 기업이다. 조직은 SAS 소프트웨어와 산업별 솔루션을 이용해 데이터를 기반으로 신뢰할 수 있는 의사결정을 내릴 수 있다. SAS는 THE POWER TO KNOW®를 실현한다.

*보도자료 문의: SAS코리아 황혜신 이사(02-2191-7096, [email protected])

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2388129/SAS_innovate.jpg

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/1250367/SAS_v1_Logo.jpg

SOURCE SAS Institute Inc.