SAS promueve soluciones para la industria con modelos de IA paquetizados

Los modelos de IA ligeros y adaptables facilitan un rápido desarrollo a bajo coste

LAS VEGAS, 17 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- SAS INNOVATE – Este miércoles 17 de abril en su evento SAS Innovate, SAS, líder mundial en datos e IA, ha desvelado un enfoque revolucionario para que las organizaciones sean capaces de abordar los desafíos a los que se enfrentan. Al introducir los modelos de IA ligeros y adaptables a las distintas industrias, SAS equipa a las organizaciones con tecnología de IA fácilmente desplegable para producir casos de uso en el mundo real con una eficiencia sin precedentes.

SAS, como proveedor pionero de software de IA y analítica avanzada utiliza sus décadas de experiencia en la aplicación de modelos escalables y confiables de IA para las principales empresas y organizaciones de industrias como la banca, aseguradora, sanitaria, manufacturing e instituciones públicas.

"SAS está evolucionando su cartera de productos para satisfacer un mayor número de necesidades por parte de los usuarios, aumentando así su huella en el mercado gracias a sus innovadoras soluciones", afirmó Chandana Gopal, directora de investigación, Future of Intelligence, IDC. "Una de las principales fortalezas de la compañía es la producción de modelos basados en los activos principales de SAS, el talento y la propiedad intelectual de su vasta experiencia al trabajar con los clientes para resolver los distintos problemas de la industria."

En el mercado actual, el consumo de modelos se enfoca principalmente en los grandes modelos del lenguaje (LLM, en inglés) para la IA generativa. En realidad, los LLM representan una parte muy pequeña de las necesidades de modelado de los despliegues de producción en el mundo real de la IA y la toma de decisiones para las empresas. Con esta nueva oferta, SAS va más allá de los LLM y ofrece modelos de IA deterministas que cubren casos de uso como la detección de fraude, la optimización de la cadena de suministro, la gestión de las entidades, la conversión de documentos y la integridad de pagos del sistema de salud, entre otros muchos.

A diferencia de las implementaciones tradicionales de IA que pueden resultar engorrosas y demorar mucho tiempo, los modelos de SAS están diseñados para una integración rápida, lo que permite a las organizaciones poner en funcionamiento una tecnología de IA fiable y acelerar la obtención de beneficios tangibles y resultados fiables.

Expandiendo su huella en el mercado

Las organizaciones sienten la presión para competir de manera eficaz y para obtener una ventaja competitiva, recurren a la Inteligencia Artificial. En paralelo, contratar a equipos de científicos de datos nunca había sido tan desafiante. La principal causa es la escasez de competencias en materia de IA. En consecuencia, las empresas exigen agilidad en el uso de la IA para resolver problemas y requieren soluciones de IA flexibles para impulsar rápidamente los resultados empresariales. Los modelos de SAS, fáciles de usar pero potentes y adaptados a la empresa, permiten a las organizaciones beneficiarse de medio siglo de liderazgo de SAS en todos los sectores..

La entrega de modelos industriales como paquetes de ofertas es uno de los resultados del compromiso de SAS de destinar mil millones de dólares en soluciones para la industria impulsadas con IA . Como se explicó en este anuncio de mayo de 2023, está inversión en el desarrollo de la IA se cimienta sobre la experiencia de casi cinco décadas de SAS, que consiste en ofrecer soluciones integradas para abordar los retos del sector en la banca, la administración pública, la sanidad y otros sectores..

"Los modelos son el complemento perfecto para nuestras soluciones existentes y las ofertas de la plataforma SAS Viya y atienden a diversas necesidades empresariales en varios públicos, garantizando que la innovación llegue a todos los rincones de nuestro ecosistema", afirmó Udo Sglavo, vicepresidente de AI and Analytics, SAS. "Al adaptar nuestro enfoque a la medida de las necesidades específicas de cada industria, nuestras estructuras permiten a las organizaciones prosperar, independientemente del contexto en el que se encuentre su sector".

Democratizando el uso de la IA

SAS democratiza la IA al ofrecer modelos ligeros listos para usar, lo que la hace accesible independientemente del conjunto de habilidades que tenga el usuario al que vaya dirigida, comenzando con un asistente de IA para optimización de espacios de almacenes. Al aprovechar tecnología como la de los LLM, estos asistentes atienden a los usuarios que no son técnicos, traduciendo las interacciones en flujos de trabajo optimizados y sin complicaciones y agilizando las decisiones de planificación.

"SAS Models brinda a las organizaciones una IA flexible, oportuna y accesible que se adapta a los desafíos de cada industria", afirmó Sglavo. " Tanto si se está embarcando en su viaje de IA como si busca acelerar la expansión de la IA en su empresa, SAS ofrece una profundidad y amplitud sin precedentes para abordar las necesidades únicas de su negocio".

Se espera que los primeros modelos de SAS estén disponibles a finales de este año. Obtenga más información de SAS Applied AI and Modeling (IA aplicada y Modelaje de SAS) en: https://blogs.sas.com/content/tag/applied-ai-modeling/.

El anuncio de hoy se hizo en SAS Innovate, datos y experiencia de IA para líderes de negocios, usuarios técnicos y socios de SAS. Manténgase al día con las últimas noticias de SAS siguiendo @SASsoftwareNews en X/Twitter.

Sobre SAS

SAS es líder mundial en datos e IA. Con el software de SAS y las soluciones específicas del sector, las organizaciones transforman los datos en decisiones fiables. SAS brinda THE POWER TO KNOW ®.

