Seegene apresenta o STAgora no ESCMID Global 2026, destacando dados em tempo real com fluxos de trabalho de PCR automatizados

A empresa destaca sua abordagem para integrar análise de dados em tempo real com infraestrutura de PCR automatizada.

O estande independente apresenta uma simulação do STAgora e uma experiência interativa com tela sensível ao toque.

Um modelo CURECA aprimorado é apresentado, ilustrando fluxos de trabalho laboratoriais automatizados de próxima geração.

Houve forte engajamento no local por parte de profissionais globais de saúde e de laboratório, pesquisadores e partes interessadas do setor.

SEUL, Coreia do Sul, 27 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Seegene, uma empresa global de diagnóstico molecular, anunciou que apresentou o STAgora™, uma plataforma de análise de dados em tempo real baseada em dados estatísticos agregados de testes, e exibiu um modelo aprimorado de seu conceito de fluxo de trabalho de PCR automatizado CURECA™ no ESCMID Global 2026 (anteriormente ECCMID), realizado de 17 a 21 de abril em Munique, Alemanha, atraindo o interesse de profissionais de saúde presentes no evento.

A Seegene, uma empresa global de diagnóstico molecular, apresenta sua estratégia de diagnóstico e automação orientada por dados centrada na STAgora™ e no CURECA™ na ESCMID Global 2026, realizada em Munique, Alemanha, de 17 a 21 de abril. Os visitantes estão vivenciando a plataforma na "STAgora™ Experience Zone" dentro do estande da Seegene na ESCMID Global 2026, realizado em Munique, Alemanha, de 17 a 21 de abril.

Ao longo da exposição, o estande da Seegene atraiu forte interesse no local por parte de profissionais de saúde, especialistas de laboratório, pesquisadores acadêmicos e stakeholders do setor de todo o mundo. Os visitantes exploraram o fluxo de trabalho de PCR automatizado na estação CURECA e participaram de discussões sobre suas possíveis aplicações. Na estação STAgora, os participantes vivenciaram simulações ao vivo da plataforma, demonstrando forte interesse em sua interface intuitiva e nas capacidades de visualização de dados agregados.

Na conferência, a Seegene apresentou sua principal mensagem, "From Numbers to Insights" (transformando números em insights), destacando como a infraestrutura de testes automatizados e a análise de dados em tempo real podem atuar em conjunto para apoiar uma melhor compreensão de tendências em nível populacional e relacionadas à saúde pública.

"O STAgora foi projetado para conectar, em tempo real, dados de testes de PCR gerados ao redor do mundo e fornecer uma visão mais clara das tendências de doenças infecciosas com base em estatísticas agregadas", afirmou Young Seag Baeg, diretor de novos negócios da Seegene. "Continuamos explorando como a análise de dados em tempo real, combinada com infraestrutura de testes automatizados, pode ajudar os laboratórios a compreender melhor os padrões de infecção e ampliar o uso prático de dados agregados de testes."

No estande, os visitantes exploraram painéis em tempo real que apresentavam dados comparativos entre resultados de testes de PCR de alvo único e sindrômicos, tendências regionais de infecção ao longo do tempo, taxas de positividade por patógeno e padrões de coinfecção. A capacidade de analisar resultados agregados de testes em conjunto com dados epidemiológicos regionais chamou atenção especial dos participantes.

A Seegene também apresentou um modelo aprimorado do CURECA. Os visitantes analisaram a estrutura modular do sistema e seu fluxo de trabalho automatizado, que integra pré-processamento, extração de ácidos nucleicos, amplificação e processamento de resultados. Muitos participantes participaram de discussões aprofundadas sobre a arquitetura do sistema e sua aplicabilidade em ambientes laboratoriais reais.

Um médico de um hospital universitário na Alemanha que participou da demonstração do STAgora comentou que a plataforma oferece uma forma mais intuitiva de explorar e visualizar tendências de dados agregados de testes. O médico destacou que a capacidade de visualizar, em tempo real, tendências regionais de infecção em conjunto com resultados agregados de testes foi particularmente impactante.

"O interesse nas capacidades de dados em tempo real e nas aplicações práticas do STAgora foi forte ao longo de todo o evento", afirmou Daniel Shin, vice-presidente executivo e diretor global de vendas e marketing da Seegene. "Planejamos expandir programas piloto e avaliações colaborativas com instituições de saúde e laboratoriais para avaliar ainda mais a plataforma e apoiar sua potencial adoção futura."

Essa abordagem também foi considerada alinhada aos testes de PCR sindrômicos, que permitem a detecção simultânea de múltiplos patógenos, apoiando uma análise mais ampla de padrões agregados de infecção em diferentes contextos.

A Seegene já havia apresentado o STAgora e o CURECA à comunidade global de diagnóstico em grandes conferências internacionais, incluindo o ADLM e o ESCMID Global 2025. No ESCMID Global 2026, a empresa apresentou um estande independente ampliado, onde os visitantes interagiram com o STAgora por meio de uma zona de demonstração interativa com tela sensível ao toque. Um modelo aprimorado do CURECA também foi exibido, ilustrando a visão da empresa para a automação de fluxos de trabalho no futuro.

Durante a conferência, a Seegene realizou discussões com parceiros globais e laboratórios de referência sobre a adoção e validação do STAgora e do CURECA. A empresa também promoveu sessões dedicadas a profissionais de saúde e de laboratório, especialmente na Europa, para apresentar casos de uso e potenciais aplicações de suas tecnologias.

A Seegene afirmou que pretende ampliar ainda mais a colaboração com parceiros clínicos, acadêmicos e de pesquisa para apoiar a implementação e validação de sua plataforma de diagnóstico orientada por dados, com o objetivo de acelerar a adoção no mundo real em sistemas de saúde globais.

Sobre a Seegene

A Seegene é uma empresa global de diagnóstico molecular com mais de 25 anos de experiência em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de tecnologias de PCR sindrômico em tempo real. A empresa é amplamente reconhecida por sua tecnologia proprietária de PCR multiplex, que permite a detecção simultânea de múltiplos patógenos em um único teste.

Um recurso central da tecnologia de PCR sindrômico em tempo real da Seegene é sua capacidade de detectar até 14 patógenos que causam sinais e sintomas semelhantes em um único tubo, ao mesmo tempo em que fornece informações quantitativas para apoiar uma tomada de decisão clínica mais eficiente.

As capacidades tecnológicas da Seegene foram demonstradas durante a pandemia de COVID-19, quando a empresa forneceu mais de 340 milhões de testes de COVID-19 para mais de 100 países em todo o mundo.

Com base em sua expertise em diagnóstico molecular, a Seegene está expandindo sua atuação para além dos diagnósticos baseados em ensaios, com o objetivo de desenvolver um ecossistema de diagnóstico integrado. A empresa está avançando no desenvolvimento de novas tecnologias, incluindo o STAgora™, uma plataforma de análise de dados diagnósticos em tempo real, e o CURECA™, um sistema de PCR totalmente automatizado projetado para otimizar todo o fluxo de trabalho de testes moleculares.

Por meio de sua Iniciativa de Compartilhamento de Tecnologia e de parcerias globais, a Seegene busca ampliar o acesso às tecnologias de diagnóstico molecular e fortalecer a preparação global para doenças infecciosas.

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Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2960396/PNG__2022_Seegene_logo_rgb_1135x227_Logo.jpg

FONTE Seegene Inc.