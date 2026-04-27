Seegene presenta STAgora en ESCMID Global 2026, destacando datos en tiempo real con flujos de trabajo PCR automatizados

La compañía destaca su enfoque en la integración de análisis de datos en tiempo real con infraestructura de PCR automatizada.

El stand independiente presenta una simulación de STAgora y una experiencia interactiva con pantalla táctil.

Se presenta un modelo mejorado de CURECA, que ilustra flujos de trabajo de laboratorio automatizados de próxima generación.

Fuerte participación in situ de profesionales de la salud, especialistas de laboratorio, investigadores y miembros del sector a nivel global.

SEÚL, 27 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Seegene, empresa global de diagnóstico molecular, anunció la presentación de STAgora™, una plataforma de análisis de datos en tiempo real basada en datos estadísticos consolidados de pruebas, así como un modelo mejorado de su concepto de flujo de trabajo PCR automatizado CURECA™, en ESCMID Global 2026 (anteriormente ECCMID), celebrado del 17 al 21 de abril en Múnich, Alemania. La presentación despertó un notable interés entre los profesionales de la salud asistentes al evento.

Seegene, empresa mundial de diagnóstico molecular, presenta su estrategia de diagnóstico y automatización basada en datos, centrada en STAgora™ y CURECA™, en ESCMID Global 2026, que se celebra en Múnich, Alemania, del 17 al 21 de abril. Los visitantes pueden experimentar la plataforma en la “Zona de experiencia STAgora™” dentro del stand de Seegene en ESCMID Global 2026, que se celebra en Múnich, Alemania, del 17 al 21 de abril.

Durante toda la exposición, el stand de Seegene atrajo una gran atención de profesionales de la salud, especialistas de laboratorio, investigadores académicos y representantes de la industria de todo el mundo. Los visitantes exploraron el flujo de trabajo de PCR automatizado en la estación CURECA y participaron en debates sobre sus posibles aplicaciones. En la estación STAgora, los asistentes experimentaron simulaciones en vivo de la plataforma, mostrando gran interés por su interfaz intuitiva y sus capacidades de visualización de datos recopilados.

En la conferencia, Seegene presentó su mensaje clave, "De los datos a la información", destacando cómo la infraestructura de pruebas automatizadas y el análisis de datos en tiempo real pueden trabajar conjuntamente para mejorar la comprensión de tendencias a nivel poblacional y de salud pública.

"STAgora está diseñada para conectar en tiempo real los datos de pruebas PCR generados en todo el mundo y ofrecer una visión más clara de las tendencias de enfermedades infecciosas basada en estadísticas consolidadas", afirmó Young Seag Baeg, responsable de Nuevos Negocios en Seegene. "Seguimos explorando cómo el análisis de datos en tiempo real, combinado con infraestructura de pruebas automatizadas, puede ayudar a los laboratorios a comprender mejor los patrones de infección y ampliar el uso práctico de los datos recopilados."

En el stand, los visitantes exploraron paneles en tiempo real que presentaban datos comparativos entre pruebas PCR de objetivo único y pruebas sindrómicas, tendencias regionales de infección a lo largo del tiempo, tasas de positividad por patógeno y patrones de coinfección. La posibilidad de analizar resultados consolidados de pruebas, junto con datos epidemiológicos regionales, captó especialmente la atención de los asistentes.

Seegene también presentó un modelo mejorado de CURECA. Los visitantes examinaron la estructura modular del sistema y su flujo de trabajo automatizado, que integra desde el procesamiento pre-analítico, la extracción de ácidos nucleicos, la amplificación y la interpretación de resultados. Muchos asistentes participaron en debates detallados sobre la arquitectura del sistema y su aplicabilidad en entornos reales de laboratorio.

Un médico de un hospital universitario en Alemania que experimentó la demostración de STAgora comentó que la plataforma ofrecía una forma más intuitiva de explorar y visualizar las tendencias de datos recopilados. Destacó especialmente el impacto de poder visualizar en tiempo real las tendencias regionales de infección, junto con los resultados consolidados de las pruebas.

"El interés por las capacidades de datos en tiempo real y las aplicaciones prácticas de STAgora fue muy alto durante todo el evento", señaló Daniel Shin, vicepresidente ejecutivo y director global de Ventas y Marketing de Seegene. "Planeamos ampliar los programas piloto y las evaluaciones colaborativas con instituciones sanitarias y laboratorios para seguir evaluando la plataforma y apoyar su posible adopción futura."

Este enfoque también se destacó por su alineación con las pruebas de PCR sindrómicas, que permiten la detección simultánea de múltiples patógenos, facilitando un análisis más amplio de los patrones de infección en distintos entornos.

Seegene ya había presentado STAgora y CURECA a la comunidad global de diagnóstico en importantes congresos internacionales como ADLM y ESCMID Global 2025. En ESCMID 2026, la compañía contó con un stand independiente ampliado donde los visitantes interactuaron con STAgora mediante una zona de demostración táctil. También se exhibió un modelo mejorado de CURECA, ilustrando la visión de la empresa para la automatización futura de los flujos de trabajo.

Durante el congreso, Seegene mantuvo conversaciones con socios globales y laboratorios líderes sobre la adopción y validación de STAgora y CURECA. La compañía también organizó sesiones dedicadas para profesionales de la salud y laboratorios, especialmente en Europa, para presentar casos de uso y posibles aplicaciones de sus tecnologías.

Seegene indicó que planea ampliar aún más la colaboración con socios clínicos, académicos y de investigación para apoyar la implementación y validación de su plataforma de diagnóstico basada en datos, con el objetivo de acelerar su adopción en entornos reales de atención sanitaria a nivel global.

Sobre Seegene

Seegene es una empresa global de diagnóstico molecular con más de 25 años de experiencia en investigación, desarrollo y fabricación de tecnologías PCR sindrómicas en tiempo real. La compañía es ampliamente reconocida por su tecnología propietaria de PCR múltiple, que permite la detección simultánea de múltiples patógenos en una sola prueba.

Una característica clave de la tecnología PCR sindrómica en tiempo real de Seegene es su capacidad para detectar hasta 14 patógenos que causan signos y síntomas similares en un solo tubo, proporcionando además información cuantitativa que favorece una toma de decisiones clínicas más eficiente.

Las capacidades tecnológicas de Seegene se demostraron durante la pandemia de COVID-19, cuando la empresa suministró más de 340 millones de pruebas a más de 100 países en todo el mundo.

Basándose en su experiencia en diagnóstico molecular, Seegene está ampliando su enfoque más allá de los ensayos diagnósticos para desarrollar un ecosistema integrado de diagnóstico. La empresa está avanzando en nuevas tecnologías como STAgora™, una plataforma de análisis de datos diagnósticos en tiempo real, y CURECA™, un sistema PCR totalmente automatizado diseñado para optimizar todo el flujo de trabajo de pruebas moleculares.

A través de su iniciativa de intercambio tecnológico y sus alianzas globales, Seegene busca ampliar el acceso a las tecnologías de diagnóstico molecular y fortalecer la preparación mundial frente a enfermedades infecciosas.

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FUENTE Seegene Inc.