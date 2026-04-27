Seegene présente STAgora™ lors de l'ESCMID Global 2026, et met en avant les données en temps réel avec des flux de travail PCR automatisés

La société présente son approche de l'intégration de l'analyse des données en temps réel à l'infrastructure PCR automatisée

Le stand d'expérience immersive propose une simulation STAgora™ et une découverte interactive sur écran tactile

Une version CURECA™ de démonstation est présentée, illustrant les flux de travail automatisés des laboratoires de la prochaine génération

Forte participation sur site des professionnels de la santé et des laboratoires, des chercheurs et des acteurs de l'industrie au niveau mondial

SÉOUL, Corée du Sud, 27 avril 2026 /PRNewswire/ -- Seegene, société mondiale de diagnostic moléculaire, a dévoilé concrètement STAgora™, la plateforme d'analyse de données en temps réel basée sur des données de tests statistiques agrégées, et a présenté un modèle de démonstration de son concept de flux de travail PCR automatisé CURECA™ lors du salon ESCMID Global 2026 (anciennement ECCMID), qui s'est tenu du 17 au 21 avril à Munich, en Allemagne, suscitant l'intérêt des professionnels de la santé présents à l'événement.

Seegene, société mondiale de diagnostic moléculaire, présente sa stratégie de diagnostic et d'automatisation axée sur les données et centrée sur STAgora™ et CURECA™ à l'occasion du salon ESCMID Global 2026, qui s'est tenu à Munich, en Allemagne, du 17 au 21 avril. Visitors are experiencing the platform at the “STAgora™ Experience Zone” inside Seegene’s booth at ESCMID Global 2026, held in Munich, Germany, from April 17 to 21.

Tout au long de l'exposition, le stand de Seegene a suscité un vif intérêt de la part de professionnels de la santé, de spécialistes de laboratoires, de chercheurs universitaires et d'acteurs du secteur du monde entier. Les visiteurs ont exploré le flux de travail PCR automatisé sur l'espace CURECA™ et ont participé à des discussions sur ses applications potentielles. Sur la station STAgora™, les participants ont pu assister à des simulations en direct de la plateforme, ce qui a suscité un vif intérêt pour son interface intuitive et ses capacités de visualisation des données agrégées.

Lors de la conférence, Seegene a présenté son message clé, « From Numbers to Insights » (Des chiffres aux informations exploitables), en soulignant comment l'infrastructure de tests automatisés et l'analyse de données en temps réel peuvent fonctionner ensemble pour permettre une meilleure compréhension des tendances au niveau de la population et de la santé publique.

« STAgora™ est conçu pour rassembler en temps réel les données issues des tests PCR réalisés dans le monde entier et fournir une vision plus claire des tendances des maladies infectieuses sur la base de statistiques agrégées », déclare Young Seag Baeg, nouveau responsable du développement des nouvelles activités chez Seegene. « Nous continuons à étudier comment l'analyse des données en temps réel, combinée à une infrastructure de test automatisée, peut aider les laboratoires à mieux comprendre les schémas d'infection et à élargir l'utilisation pratique des données de tests agrégées. »

Sur le stand, les visiteurs ont exploré des tableaux de bord en temps réel présentant des données comparatives entre les résultats des tests PCR à cible unique et syndromiques, les tendances régionales en matière d'infection au fil du temps, les taux de positivité spécifiques aux agents pathogènes et les schémas de co-infection. La possibilité d'analyser les résultats agrégés des tests en même temps que les données épidémiologiques régionales a particulièrement retenu l'attention des participants.

Seegene a également présenté une version de démonstration de CURECA™. Les visiteurs ont découvert la structure modulaire du système et le flux de travail automatisé, qui intègre le prétraitement, l'extraction des acides nucléiques, l'amplification et le traitement des résultats. De nombreux participants ont initié des discussions approfondies sur l'architecture du système et son applicabilité en conditions réelles de laboratoire de routine.

Un clinicien d'un hôpital universitaire en Allemagne ayant assisté à la démonstration de STAgora™ a déclaré que la plateforme offrait un moyen intuitif d'explorer et de visualiser les tendances des données de test agrégées. Il a noté que la possibilité de visualiser les tendances régionales en matière d'infection ainsi que les résultats agrégés des tests en temps réel était particulièrement intéressante.

« L'intérêt pour les capacités de STAgora™ en matière de données en temps réel et d'applications pratiques a été très fort tout au long de l'événement », a avancé Daniel Shin, vice-président exécutif et directeur général des ventes et du marketing de Seegene. « Nous prévoyons d'étendre les programmes pilotes et les évaluations collaboratives avec les institutions de soins de santé et les laboratoires afin d'évaluer davantage la plateforme et de soutenir son adoption future potentielle. »

Il a également été noté que cette approche s'alignait sur les tests PCR syndromiques, qui permettent la détection simultanée de plusieurs agents pathogènes, favorisant ainsi une analyse plus large des schémas d'infection agrégés dans différents contextes.

Au cours de la conférence, Seegene a discuté avec des partenaires mondiaux et des laboratoires de premier plan de l'adoption et de la validation de STAgora™ et de CURECA. La société a également organisé des sessions dédiées aux professionnels de la santé et des laboratoires, en particulier en Europe, afin de présenter des cas d'utilisation et des applications potentielles de ses technologies.

Seegene a déclaré qu'il prévoyait d'étendre sa collaboration avec des partenaires cliniques, universitaires et de recherche pour soutenir la mise en œuvre et la validation de STAgora™, dans le but d'accélérer l'adoption dans le monde réel au sein des établissements de soins de santé internationaux.

À propos de Seegene

Seegene est une société internationale de diagnostic moléculaire qui possède plus de 25 ans d'expertise dans la recherche, le développement et la fabrication de technologies syndromiques de PCR en temps réel. La société est largement reconnue pour sa technologie exclusive de PCR multiplex, qui permet la détection simultanée de plusieurs agents pathogènes en un seul test.

L'une des principales caractéristiques de la technologie PCR syndromique en temps réel de Seegene est sa capacité à détecter jusqu'à 14 agents pathogènes provoquant des signes et des symptômes similaires dans un seul puits, tout en fournissant des informations quantitatives permettant une prise de décision clinique plus efficace.

Les capacités technologiques de Seegene ont été démontrées lors de la pandémie de COVID-19, lorsque la société a fourni plus de 340 millions de tests COVID-19 à plus de 100 pays dans le monde.

S'appuyant sur son expertise en matière de diagnostic moléculaire, Seegene va au-delà des diagnostics basés sur les essais pour développer un écosystème de diagnostic intégré. La société fait progresser de nouvelles technologies, notamment STAgora™, une plateforme d'analyse des données de diagnostic en temps réel, et CURECA™, un système de PCR entièrement automatisé conçu pour rationaliser l'ensemble du flux de travail des tests moléculaires.

Grâce à son initiative de partage des technologies et à ses partenariats mondiaux, Seegene vise à élargir l'accès aux technologies de diagnostic moléculaire et à renforcer la préparation mondiale aux maladies infectieuses.

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