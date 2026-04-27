A Seegene apresenta a STAgora na ESCMID Global 2026, destacando dados em tempo real com fluxos de trabalho de PCR automatizados

A empresa destaca a sua abordagem de integrar a análise de dados em tempo real com uma infraestrutura de PCR automatizada

O stand independente apresenta a simulação STAgora e uma experiência interativa com ecrã tátil

Vamos apresentar um modelo CURECA melhorado, que ilustra os fluxos de trabalho de laboratório automatizados de última geração

Grande participação presencial de profissionais globais da área da saúde e de laboratórios, investigadores e representantes da indústria

SEUL, Coreia do Sul, 27 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Seegene, uma empresa global de diagnóstico molecular, anunciou o lançamento da STAgora™, uma plataforma de análise de dados em tempo real baseada em dados estatísticos agregados, e apresentou uma versão melhorada do seu conceito de fluxo de trabalho de PCR automatizado, a CURECA™, na ESCMID Global 2026 (anteriormente ECCMID), que decorreu de 17 a 21 de abril em Munique, na Alemanha, despertando o interesse dos profissionais de saúde presentes no evento.

Seegene, a global molecular diagnostics company, is presenting its data-driven diagnostics and automation strategy centered on STAgora™ and CURECA™ at ESCMID Global 2026, held in Munich, Germany, from April 17 to 21. Visitors are experiencing the platform at the “STAgora™ Experience Zone” inside Seegene’s booth at ESCMID Global 2026, held in Munich, Germany, from April 17 to 21.

Ao longo da exposição, o stand da Seegene despertou grande interesse por parte de profissionais de saúde, especialistas em laboratório, investigadores académicos e representantes da indústria a nível global. Os visitantes conheceram o fluxo de trabalho de PCR automatizado na estação CURECA e participaram em debates sobre as suas possíveis aplicações. Na estação STAgora, os participantes assistiram a simulações ao vivo da plataforma, demonstrando grande interesse na interface intuitiva e nas capacidades de visualização de dados agregados.

Na conferência, a Seegene apresentou a sua mensagem principal, "Dos números às conclusões", destacando como a infraestrutura de testes automatizados e a análise de dados em tempo real podem funcionar em conjunto para ajudar a compreender melhor as tendências ao nível da população e relacionadas com a saúde pública.

"A STAgora está concebida para reunir, em tempo real, os dados dos testes de PCR gerados em todo o mundo e proporcionar uma visão mais clara das tendências das doenças infeciosas com base em estatísticas agregadas", afirmou Young Seag Baeg, responsável pela área de novos negócios da Seegene. "Continuamos a explorar como a análise de dados em tempo real, combinada com uma infraestrutura de testes automatizados, pode ajudar os laboratórios a compreender melhor os padrões de infeção e a ampliar a utilização prática dos dados de testes agregados."

No stand, os visitantes puderam explorar painéis em tempo real que apresentavam dados comparativos entre os resultados dos testes de PCR de alvo único e dos testes de PCR sindrómicos, as tendências regionais de infeção ao longo do tempo, as taxas de positividade específicas para cada agente patogénico e os padrões de coinfeção. A capacidade de analisar resultados de testes agregados juntamente com dados epidemiológicos regionais despertou particular interesse entre os participantes.

A Seegene também apresentou uma versão melhorada da CURECA. Os visitantes analisaram a estrutura modular do sistema e o fluxo de trabalho automatizado, que integra o pré-processamento, a extração de ácido nucleico, a amplificação e o processamento dos resultados. Muitos participantes envolveram-se em discussões aprofundadas sobre a arquitetura do sistema e a sua aplicabilidade em ambientes laboratoriais reais.

Um médico de um hospital universitário na Alemanha, que assistiu à demonstração da STAgora, comentou que a plataforma oferecia uma forma mais intuitiva de explorar e visualizar as tendências dos dados de testes agregados. O médico observou que a capacidade de ver as tendências regionais de infeção juntamente com os resultados dos testes agregados em tempo real foi particularmente impactante.

"O interesse pelas capacidades de dados em tempo real e pelas aplicações práticas da STAgora foi grande ao longo de todo o evento", afirmou Daniel Shin, vice-presidente executivo e diretor global de vendas e marketing da Seegene. "Planeamos expandir os programas-piloto e as avaliações em colaboração com instituições de saúde e laboratoriais para avaliar melhor a plataforma e apoiar a sua potencial adoção no futuro."

Observou-se também que esta abordagem está em consonância com os testes de PCR sindrómicos, que permitem a deteção simultânea de vários agentes patogénicos, contribuindo para uma análise mais abrangente dos padrões de infeção agregados em diferentes contextos.

A Seegene já tinha apresentado a STAgora e a CURECA à comunidade global de diagnóstico em conferências internacionais de renome, incluindo a ADLM e a ESCMID Global 2025. Na ESCMID 2026, a empresa apresentou um stand independente ampliado, onde os visitantes puderam interagir com a STAgora através de uma zona de demonstração interativa com ecrãs táteis. Foi também apresentado um modelo melhorado da CURECA, ilustrando a visão da empresa para a futura automatização dos fluxos de trabalho.

Durante a conferência, a Seegene manteve conversações com parceiros globais e laboratórios de referência sobre a adoção e validação da STAgora e da CURECA. A empresa organizou também sessões dedicadas para profissionais da área da saúde e de laboratório, nomeadamente na Europa, para apresentar casos de uso e possíveis aplicações das suas tecnologias.

A Seegene afirmou que tenciona alargar ainda mais a colaboração com parceiros clínicos, académicos e de investigação para apoiar a implementação e validação da sua plataforma de diagnóstico baseada em dados, com o objetivo de acelerar a sua adoção no mundo real em contextos de cuidados de saúde a nível global.

Sobre a Seegene

A Seegene é uma empresa global de diagnóstico molecular com mais de 25 anos de experiência em investigação, desenvolvimento e fabrico de tecnologias de PCR sindrómicas em tempo real. A empresa é amplamente reconhecida pela sua tecnologia proprietária de PCR multiplex, que permite a deteção simultânea de vários agentes patogénicos num único teste.

Uma característica fundamental da tecnologia de PCR sindrómica em tempo real da Seegene é a sua capacidade de detetar até 14 agentes patogénicos que causam sinais e sintomas semelhantes num único tubo, fornecendo informações quantitativas para apoiar uma tomada de decisão clínica mais eficiente.

As capacidades tecnológicas da Seegene ficaram demonstradas durante a pandemia da COVID-19, quando a empresa forneceu mais de 340 milhões de testes de COVID-19 a mais de 100 países em todo o mundo.

Com base na sua experiência em diagnóstico molecular, a Seegene está a expandir-se para além do diagnóstico baseado em ensaios, com o objetivo de desenvolver um ecossistema de diagnóstico integrado. A empresa está a desenvolver novas tecnologias, incluindo a STAgora™, uma plataforma de análise de dados de diagnóstico em tempo real, e a CURECA™, um sistema de PCR totalmente automatizado concebido para otimizar todo o fluxo de trabalho dos testes moleculares.

Através da sua Iniciativa de Partilha de Tecnologia e de parcerias globais, a Seegene pretende alargar o acesso às tecnologias de diagnóstico molecular e reforçar a preparação global para doenças infeciosas.

Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/2960217/Image_1__Seegene_Introduces_STAgora_at_ESCMID_Global_2026.jpg

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