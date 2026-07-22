Seegene: "Testes voltados exclusivamente para vírus podem deixar de detectar patógenos respiratórios bacterianos associados à pneumonia" -- o que pede uma mudança para testes abrangentes de PCR sindrômico

Os exames voltados exclusivamente para vírus podem deixar de detectar bactérias associadas à pneumonia em 78% dos casos com resultado positivo para vírus, enquanto os exames voltados exclusivamente para bactérias podem deixar de detectar vírus em 88% dos casos com resultado positivo para patógenos bacterianos associados à pneumonia.

O Global Million Clinical Study (GMCS) visa gerar evidências clínicas que apoiem os testes abrangentes de PCR sindrômico como um novo padrão global de testagem.

SEUL, Coreia do Sul, 22 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A Seegene Inc., empresa global de diagnóstico molecular, anunciou o lançamento do Global Million Clinical Study (GMCS), uma iniciativa de grande escala destinada a estabelecer evidências clínicas para a transição dos testes convencionais centrados em vírus para testes abrangentes de PCR sindrômico, capazes de detectar simultaneamente patógenos virais e bacterianos associados à pneumonia.

[Fonte: Relatório STAgora™] (PRNewsfoto/Seegene)

Utilizando a plataforma de análise estatística STAgora™, da Seegene, a empresa analisou aproximadamente 260.000 resultados de testes respiratórios de PCR pediátricos coletados ao longo de 42 meses em crianças de 0 a 5 anos de idade. A análise identificou a frequente codetecção de patógenos respiratórios virais e bacterianos associados à pneumonia, destacando a complexidade dos padrões de detecção de patógenos em infecções respiratórias pediátricas.

A análise revelou que os testes em painel para vírus respiratórios apresentaram uma taxa de positividade de 87% e, entre esses casos positivos, 78% também apresentaram patógenos bacterianos causadores de pneumonia. Da mesma forma, os testes em painel para bactérias causadoras de pneumonia apresentaram uma taxa de positividade de 76%, sendo que 88% dos casos positivos também testaram positivo para patógenos virais.

Esses resultados destacam a natureza complexa das infecções respiratórias em crianças pequenas, nas quais patógenos virais e bacterianos frequentemente coexistem, em vez de ocorrerem de forma independente. Esses achados sugerem que as infecções respiratórias frequentemente envolvem múltiplos tipos de patógenos e que testes focados em apenas uma categoria de patógenos podem não fornecer um panorama completo dos padrões de infecção.

Os resultados são particularmente relevantes porque, em alguns casos, as infecções respiratórias pediátricas podem evoluir para condições graves, como pneumonia ou sepse. Eles reforçam a importância de obter informações abrangentes sobre os patógenos, incluindo vírus e bactérias associadas à pneumonia, logo no início da avaliação clínica, para apoiar decisões diagnósticas e terapêuticas adequadas.

Além disso, os resultados indicam que testes direcionados a patógenos específicos, por si só, podem não captar adequadamente os padrões de codetecção frequentemente observados em ambientes clínicos reais. Os testes respiratórios abrangentes de PCR apresentaram uma taxa de positividade de 96%. Entre esses resultados positivos, 82% envolveram a detecção de pelo menos dois patógenos, reforçando ainda mais o valor de avaliar simultaneamente múltiplas infecções respiratórias em potencial.

Apesar da natureza complexa das infecções respiratórias, os testes em muitos ambientes de saúde ainda permanecem amplamente focados na identificação de infecções virais, como vírus influenza, SARS-CoV-2 e vírus sincicial respiratório (VSR). Essa tendência também foi observada em uma análise da demanda por aproximadamente 19,5 milhões de testes respiratórios de PCR fornecidos pela Seegene em 62 países ao longo dos últimos três anos. A análise mostrou que os produtos para testes virais representaram aproximadamente 80% da demanda total, enquanto os produtos destinados à detecção de bactérias causadoras de pneumonia responderam por cerca de 20%.

No entanto, sintomas respiratórios como rinorreia, tosse e febre costumam ser semelhantes, independentemente de a infecção ser causada por vírus ou por bactérias associadas à pneumonia, dificultando a identificação do agente causador apenas com base nos sintomas. Isso reforça ainda mais a importância de obter informações abrangentes sobre os patógenos logo no início da avaliação clínica.

Embora os testes específicos para patógenos continuem sendo valiosos para identificar alvos individuais, eles podem não fornecer um panorama completo quando múltiplos patógenos estão envolvidos simultaneamente. Os testes abrangentes de PCR sindrômico podem ajudar os profissionais de saúde a compreender melhor os padrões de infecção e apoiar decisões diagnósticas e terapêuticas mais bem fundamentadas.

A abordagem abrangente dos testes de PCR da Seegene foi desenvolvida para detectar vírus respiratórios e os principais patógenos bacterianos associados à pneumonia a partir de uma única amostra, em um único teste. O relatório STAgora fornece uma visualização intuitiva dos padrões de codetecção, das combinações de patógenos, de suas distribuições e dos valores de Ct (limiar de ciclo) específicos para cada patógeno. Além de fornecer simplesmente resultados positivos ou negativos, ele permite avaliar os níveis relativos de detecção de patógenos individuais em casos de codetecção, apoiando decisões diagnósticas e terapêuticas adequadas com base nas características de cada infecção.

A Seegene sugere que os testes abrangentes de PCR representam uma inovação no diagnóstico de infecções respiratórias, ao permitir uma avaliação mais ampla das causas das infecções e ajudar os médicos a tomar decisões mais bem fundamentadas sobre diagnóstico e manejo dos pacientes.

A partir de agosto, a empresa iniciará o GMCS para gerar evidências clínicas em larga escala, obtidas em condições reais de prática clínica, sobre o valor dos testes abrangentes de PCR em diversos ambientes de saúde ao redor do mundo.

Por meio do GMCS, a Seegene pretende avaliar como os testes abrangentes podem apoiar a tomada de decisões clínicas ao longo das etapas de diagnóstico e tratamento. A empresa pretende utilizar os resultados do estudo para comprovar a utilidade clínica dos testes abrangentes de PCR sindrômico baseados em sintomas e contribuir para o estabelecimento de novos padrões globais para o diagnóstico de infecções respiratórias.

Sobre a Seegene

A Seegene é uma empresa global de diagnóstico molecular com mais de 25 anos de experiência em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de tecnologias de PCR em tempo real para testes sindrômicos. A empresa é amplamente reconhecida por sua tecnologia proprietária de PCR multiplex, que permite a detecção simultânea de múltiplos patógenos em um único teste.

Um recurso central da tecnologia de PCR sindrômico em tempo real da Seegene é sua capacidade de detectar até 14 patógenos que causam sinais e sintomas semelhantes em um único tubo, ao mesmo tempo em que permitem a avaliação dos níveis relativos de detecção para apoiar uma tomada de decisão clínica mais eficiente.

As capacidades tecnológicas da Seegene foram demonstradas durante a pandemia de COVID-19, quando a empresa forneceu mais de 340 milhões de testes de COVID-19 para mais de 100 países em todo o mundo.

Com base em sua expertise em diagnóstico molecular, a Seegene está expandindo sua atuação para além dos diagnósticos baseados em ensaios, com o objetivo de desenvolver um ecossistema de diagnóstico integrado. A empresa está avançando no desenvolvimento de novas tecnologias, incluindo o STAgora™, uma plataforma de análise de dados diagnósticos em tempo real, e o CURECA™, um sistema de PCR totalmente automatizado projetado para otimizar todo o fluxo de trabalho de testes moleculares.

Por meio de sua Iniciativa de Compartilhamento de Tecnologia e de parcerias globais, a Seegene busca ampliar o acesso às tecnologias de diagnóstico molecular e fortalecer a preparação global para doenças infecciosas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3006212/Image_2__STAgora__Report.jpg

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FONTE Seegene