Sem medo do calor, circulação Infinita: mais uma vez, a tecnologia de baterias da Farasis Energy realiza novos avanços

GANZHOU, China, 20 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- De 18 a 19 de junho de 2024, a Conferência da Cadeia de Fornecimento Automotivo da ASEAN foi realizada na Tailândia. O Sr. Jack Peng, da Farasis Energy, participou da conferência e fez um discurso de abertura, apresentando os avanços da empresa na tecnologia de baterias de energia para veículos de passageiros de nova energia, veículos comerciais, bem como novas aplicações, como veículos de duas/três rodas, Evtol e outros. As baterias apresentadas possuem alto desempenho, padrões de segurança de alto nível, adaptabilidade robusta à temperatura e vantagens de um ciclo de vida excepcionalmente longo.

Para enfrentar o ambiente perene de alta temperatura nos mercados da ASEAN e nos países vizinhos, a Farasis Energy desenvolveu especialmente baterias elétricas com forte adaptabilidade à temperatura. Essas baterias podem operar normalmente entre -30°C a 65°C. Em um ambiente de 25°C, uma única célula de bateria pode circular 2500 vezes com SOH > 70%; em um ambiente de 45°C, uma única célula de bateria pode circular 1500 vezes com SOH > 70%. Elas não têm medo de ambientes de alta temperatura, exibem descarga superestável de alta taxa e a temperatura de uma única célula de bateria aumenta apenas cerca de 5 °C.

Além disso, com a introdução da mais recente tecnologia de baterias de estado semissólido, a estabilidade do nível do material pode ser bastante aprimorada, alcançando uma vida útil ultralonga para as baterias. De acordo com testes realizados no laboratório da Farasis Energy, as baterias alcançaram mais de 5.000 ciclos com SOH 70%, quilometragem total de condução superior a 1 milhão de milhas (1,6 milhão de quilômetros). Esta tecnologia pode ser amplamente aplicada em automóveis de passageiros, veículos comerciais, eVTOL, ônibus e outros campos, aumentando significativamente a durabilidade da bateria, melhorando a eficiência operacional e reduzindo os custos do usuário.

A Farasis Energy, que atua na área de baterias elétricas há 27 anos, viu seu negócio automotivo florescer nos mercados doméstico e internacional. Como líder global em novas tecnologias inovadoras de energia, lançou a primeira bateria de energia de íons de sódio do mundo para clientes de veículos elétricos e alcançou a entrega de eVTOL ao cliente final no mundo. No mercado de duas rodas, a Farasis Energy é a primeira empresa de baterias elétricas no campo de veículos elétricos de duas rodas da China e detém a maior participação de mercado no mercado global de baterias de lítio de alto desempenho para motocicletas elétricas. Além disso, a Farasis Energy é a maior fornecedora de baterias para a motocicleta elétrica de luxo ZERO.

A Farasis Energy sempre aderiu ao princípio da demanda do mercado e do cliente como sua principal prioridade, inovando continuamente a tecnologia de baterias, explorando ativamente cenários diversificados de aplicação industrial e fornecendo soluções líderes de energia verde para diferentes países e regiões em todo o mundo, promovendo assim a transformação energética global e o desenvolvimento sustentável.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2443471/image_1.jpg

FONTE Farasis Energy