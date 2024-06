Ne craint pas la chaleur, circule en continu : une nouvelle fois, la technologie des batteries de Farasis Energy réalise de nouveaux exploits

GANZHOU, Chine, 20 juin 2024 /PRNewswire/ -- Les 18 et 19 juin 2024, la conférence Automotive Supply Chain de l'ASEAN s'est tenue en Thaïlande. M. Jack Peng, de Farasis Energy, a participé à la conférence et, dans un discours introductif, a présenté les avancées de l'entreprise dans le domaine de la technologie des batteries d'énergie pour les véhicules de tourisme à énergie nouvelle, les véhicules commerciaux, ainsi que de nouvelles applications telles que les véhicules à deux ou trois roues, les eVTOL (véhicules électriques à décollage et atterrissage verticaux), etc. Les batteries présentées se caractérisent par des performances élevées, des normes de sécurité de premier ordre, une grande adaptabilité à la température et une durée de vie exceptionnellement longue.

Afin de faire face aux températures élevées des marchés de l'ASEAN et des pays environnants, Farasis Energy a spécialement développé des batteries d'alimentation dotées d'une forte capacité d'adaptation à la température. Ces batteries peuvent fonctionner normalement entre -30 °C et 65 °C. Dans un environnement à 25 °C, un seul élément de batterie peut effectuer 2 500 cycles avec un SOH > 70 % ; dans un environnement à 45 °C, un seul élément de batterie peut effectuer 1 500 cycles avec un SOH > 70 %. Elles ne craignent pas les environnements à haute température, présentent une décharge à haut débit extrêmement stable, et la température d'une seule cellule de batterie n'augmente que d'environ 5 °C.

En outre, l'introduction de la dernière technologie des batteries à l'état semi-solide permet d'améliorer considérablement la stabilité des matériaux et d'obtenir une durée de vie extrêmement longue pour les batteries. Selon les tests effectués au sein du laboratoire de Farasis Energy, les batteries ont atteint plus de 5 000 cycles avec un SOH de 70 %, le kilométrage total dépassant 1,6 million de kilomètres (1 million de miles). Cette technologie peut être largement appliquée aux voitures particulières, aux véhicules commerciaux, aux eVTOL, aux autobus, aux autocars et à d'autres domaines, en améliorant considérablement la durabilité de la batterie et l'efficacité opérationnelle et en réduisant les coûts pour l'utilisateur.

Farasis Energy, qui travaille depuis 27 ans dans le domaine des batteries d'énergie, a vu ses activités se développer dans le secteur de l'automobile sur les marchés nationaux et internationaux. En tant que leader mondial des technologies innovantes dans le domaine des nouvelles énergies, l'entreprise a lancé la première batterie sodium-ion au monde pour les véhicules électriques et a pu livrer des eVTOL au client final dans le monde. Sur le marché des deux-roues, Farasis Energy est la première entreprise de batteries d'énergie dans le domaine des deux-roues électriques en Chine, et elle détient la plus grande part du marché mondial des batteries au lithium haute performance pour les motos électriques. En outre, Farasis Energy est le plus grand fournisseur de batteries pour la moto électrique de luxe ZERO.

Farasis Energy a toujours adhéré au principe de la priorité absolue accordée au marché et à la demande des clients, en innovant continuellement dans la technologie des batteries, en explorant activement des scénarios d'application industrielle diversifiés et en fournissant des solutions d'énergie verte de pointe à différents pays et régions du monde, promouvant ainsi la transformation de l'énergie mondiale et le développement durable.

