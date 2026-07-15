Septa Pharmaceuticals Inc. Adquire CeeNU® (Lomustine) da Bristol Myers Squibb, Canadá

Mississauga, ON, 15 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Septa Pharmaceuticals Inc., líder em rápido crescimento no setor de saúde canadense, tem o orgulho de anunciar a aquisição bem-sucedida da CeeNU® (Lomustine) da Bristol Myers Squibb, Canadá a partir de 29 de junho de 2026. Essa aquisição estratégica representa um marco significativo na expansão contínua da SEPTA e ressalta sua dedicação inabalável ao fortalecimento de seu portfólio farmacêutico especializado em oncologia. CeeNU® (Lomustine) é um agente alquilante estabelecido e altamente valorizado utilizado principalmente no tratamento de tipos específicos de tumores cerebrais e linfoma de Hodgkin. Ao integrar este medicamento quimioterápico essencial em sua linha de produtos, a septa está reforçando sua presença no espaço de cuidados intensivos e oncológicos.

Septa and CeeNU Logo

CeeNU® (Lomustine) representa uma opção terapêutica importante para muitos indivíduos que lutam contra condições graves de saúde. Consequentemente, a septa está profundamente empenhada em garantir o acesso contínuo e ininterrupto dos pacientes a este medicamento vital em todo o Canadá. Reconhecendo a necessidade crítica de um fornecimento robusto e estável de medicamentos essenciais no complexo cenário de saúde atual, a septa está priorizando ferozmente a disponibilidade a longo prazo do CeeNU® (Lomustine).

"À medida que integramos o CeeNU® (Lomustine) em nosso portfólio crescente, nosso foco principal permanece firmemente nos pacientes e nos profissionais médicos que os tratam", disse Devinder K., presidente e CEO da SEPTA Pharmaceuticals Inc. "Estamos trabalhando em colaboração e em estreita colaboração com todas as partes interessadas relevantes, incluindo órgãos reguladores e parceiros da cadeia de suprimentos, para garantir uma transição perfeita. Esta aquisição é um profundo testemunho de nossa missão principal de fornecer produtos farmacêuticos confiáveis e de alta qualidade que melhorem de forma tangível os resultados de saúde em todo o país e em todo o mundo."

À medida que a SEPTA amplia rapidamente seu diversificado portfólio de produtos e expande territórios geográficos, a empresa está buscando ativamente novas parcerias estratégicas e oportunidades de licenciamento. Congratulamo-nos com colaborações com empresas farmacêuticas para out/in-license, lançamento e comercialização de tais terapias de alto impacto a nível mundial. Juntos, podemos impulsionar o crescimento mútuo e garantir que medicamentos vitais cheguem aos mercados globais.

Sobre a Septa Pharmaceuticals Inc.

Com sede em Ontário, Canadá, a SEPTA Pharmaceuticals Inc. é uma empresa farmacêutica com visão de futuro dedicada ao desenvolvimento, aquisição e comercialização de produtos farmacêuticos especializados em todo o mundo. Com uma filosofia voltada para o paciente, a septa se esforça consistentemente para preencher as lacunas no mercado de saúde, garantindo e estabilizando o fornecimento de medicamentos essenciais. Por meio de parcerias estratégicas e aquisições direcionadas, a SEPTA continua a construir um pipeline de produtos robusto e programas de acesso gerenciado projetados para atender às necessidades crescentes da comunidade médica global.

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FONTE Septa Pharmaceuticals Inc.