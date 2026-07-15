Septa Pharmaceuticals Inc. 從 Bristol Myers Squibb 加拿大公司收購 CeeNU®（洛莫司汀）

安大略省密西沙加2026年7月15日 /美通社/ -- 加拿大醫療保健領域迅速發展的領先企業 Septa Pharmaceuticals Inc. 欣然宣佈，已於 2026 年 6 月 29 日成功從 Bristol Myers Squibb 加拿大公司收購 CeeNU®（洛莫司汀）。 這項策略性收購標誌着 Septa 持續拓展業務的重要里程碑，並彰顯其致力強化腫瘤專科藥物組合的堅定決心。 CeeNU®（洛莫司汀）是一種沿用已久且備受重視的烷基化劑，主要用於治療特定類型的腦腫瘤及霍奇金淋巴瘤。 Septa 透過將這款重要的化療藥物納入產品陣容，進一步鞏固在重症治療及腫瘤科領域的業務版圖。

CeeNU®（洛莫司汀）對許多與嚴重疾病角力的患者而言，是一項重要的治療選擇。 因此，Septa 力求確保加拿大各地患者能夠持續無間斷地取得這款重要藥物。 Septa 深明，在現今複雜的醫療環境中，確保必需藥物維持穩健且可靠的供應至關重要，因此力爭將 CeeNU®（洛莫司汀）的長期供應列為首要任務。

Septa 及 CeeNU 標誌 (CNW Group/Septa Pharmaceuticals Inc.)

Septa Pharmaceuticals Inc. 總裁兼首席執行官 Devinder K. 表示：「隨着我們將 CeeNU®（洛莫司汀）納入持續擴展的產品組合，我們仍會堅定地以患者以及向他們提供治療的醫護專業人員為首要考慮因素。我們正與監管機構、供應鏈合作夥伴及所有其他相關持份者緊密協作，以確保順利過渡。 這項收購充分彰顯了我們的核心使命——提供優質可靠的藥物產品，切實改善加拿大以至全球各地患者的健康成效。」

隨着 Septa 迅速拓展多元化產品組合及地域版圖，公司正積極尋求新的策略合作及授權機會。 我們誠邀各製藥公司開展合作，透過對外授權或引進授權，在全球推出此類具重大影響力的療法並推動其商業化。 我們攜手合作，將能推動共同增長，並確保重要藥物打進全球市場。

關於 Septa Pharmaceuticals Inc.

Septa Pharmaceuticals Inc. 總部位於加拿大安大略省，是一家具前瞻思維的製藥企業，致力在全球開發、收購及商業化專科藥物。 Septa 秉持以患者為先的理念，一直致力確保並穩定重要藥物的供應，從而填補醫療保健市場的缺口。 透過策略合作及精準收購，Septa 持續建立強大的產品開發項目及管理式藥物渠道方案，以滿足全球醫療界不斷演變的需要。

SOURCE Septa Pharmaceuticals Inc.