Septa Pharmaceuticals Inc. acquiert l' e CeeNU® (lomustine) auprès de Bristol Myers Squibb Canada

Mississauga, Ontario, 15 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Septa Pharmaceuticals Inc., leader en pleine expansion du secteur canadien de la santé, est fière d'annoncer l'acquisition réussie de CeeNU® (lomustine) auprès de Bristol Myers Squibb, Canada, à compter du 29 juin 2026. Cette acquisition stratégique marque une étape importante dans l'expansion continue de Septa et souligne son engagement sans faille à renforcer son portefeuille de produits pharmaceutiques spécialisés en oncologie. CeeNU® (lomustine) est un agent alkylant bien établi et très apprécié, principalement utilisé dans le traitement de certains types de tumeurs cérébrales et du lymphome de Hodgkin. En intégrant ce médicament de chimiothérapie indispensable à sa gamme de produits, Septa renforce sa présence dans les domaines des soins intensifs et de l'oncologie.

Septa and CeeNU Logo

CeeNU® (lomustine) constitue une option thérapeutique importante pour de nombreuses personnes confrontées à des pathologies graves. Par conséquent, Septa s'engage pleinement à garantir aux patients un accès continu et ininterrompu à ce médicament essentiel partout au Canada. Consciente de la nécessité absolue d'assurer un approvisionnement solide et stable en médicaments essentiels dans le contexte complexe actuel des soins de santé, Septa accorde la plus haute priorité à la disponibilité à long terme du produit CeeNU® (lomustine).

« Alors que nous intégrons CeeNU® (lomustine) à notre portefeuille en pleine expansion, notre priorité reste résolument les patients et les professionnels de santé qui les traitent », a déclaré Devinder K., président-directeur général d' Septa Pharmaceuticals Inc. « Nous travaillons en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes concernées, notamment les autorités de régulation et les partenaires de la chaîne d'approvisionnement, afin d'assurer une transition en douceur. » « Cette acquisition témoigne clairement de notre mission première, qui consiste à fournir des produits pharmaceutiques fiables et de haute qualité, contribuant de manière concrète à l'amélioration de la santé, tant au niveau national qu'à l'échelle mondiale. »

Alors que Septa élargit rapidement sa gamme de produits variée et étend sa présence géographique, l'entreprise recherche activement de nouveaux partenariats stratégiques et des opportunités de concession de licences. Nous sommes ouverts à toute collaboration avec des laboratoires pharmaceutiques en vue d'acquérir ou de céder des licences, de lancer et de commercialiser ces traitements à fort impact à l'échelle mondiale. Ensemble, nous pouvons favoriser notre croissance mutuelle et veiller à ce que les médicaments essentiels parviennent sur les marchés mondiaux.

À propos de Septa Pharmaceuticals Inc.

Basée en Ontario, au Canada, Septa Pharmaceuticals Inc. est une société pharmaceutique avant-gardiste qui se consacre au développement, à l'acquisition et à la commercialisation de produits pharmaceutiques spécialisés à l'échelle mondiale. Fidèle à sa philosophie qui place le patient au cœur de ses préoccupations, Septa s'efforce sans relâche de combler les lacunes du marché des soins de santé en garantissant et en stabilisant l'approvisionnement en médicaments essentiels. Grâce à des partenariats stratégiques et à des acquisitions ciblées, Septa continue de développer un solide portefeuille de produits et des programmes d'accès gérés, conçus pour répondre aux besoins en constante évolution de la communauté médicale mondiale.

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