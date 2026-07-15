Septa Pharmaceuticals Inc. Adquiere CeeNU® (Lomustine) de Bristol Myers Squibb, Canadá

Mississauga, Ontario, 15 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Septa Pharmaceuticals Inc., un líder de rápido crecimiento en el sector de la salud canadiense, se complace en anunciar la exitosa adquisición de CeeNU® (Lomustine) de Bristol Myers Squibb, Canadá, a partir del 29 de junio de 2026. Esta adquisición estratégica marca un hito importante en la expansión continua de SEPTA y subraya su inquebrantable dedicación al fortalecimiento de su cartera farmacéutica de oncología especializada. CeeNU® (Lomustine) es un agente alquilante establecido y altamente valorado utilizado principalmente en el tratamiento de tipos específicos de tumores cerebrales y linfoma de Hodgkin. Al integrar este medicamento esencial de quimioterapia en su línea de productos, septa refuerza su presencia en el espacio de cuidados intensivos y oncológicos.

Septa and CeeNU Logo

CeeNU® (Lomustine) representa una opción terapéutica importante para muchas personas que luchan contra afecciones graves de salud. En consecuencia, SEPTA está profundamente comprometida a garantizar el acceso continuo e ininterrumpido de los pacientes a este medicamento vital en todo Canadá. Reconociendo la necesidad crítica de un suministro sólido y estable de medicamentos esenciales en el complejo panorama sanitario actual, SEPTA está priorizando ferozmente la disponibilidad a largo plazo de CeeNU® (Lomustine).

"A medida que integramos CeeNU® (Lomustine) en nuestra creciente cartera, nuestro enfoque principal sigue siendo firmemente en los pacientes y los profesionales médicos que los tratan", dijo Devinder K., presidente y director ejecutivo de Septa Pharmaceuticals Inc. "Estamos trabajando en colaboración y estrechamente con todas las partes interesadas relevantes, incluidos los organismos reguladores y los socios de la cadena de suministro, para garantizar una transición perfecta. Esta adquisición es un testimonio profundo de nuestra misión principal de proporcionar productos farmacéuticos confiables y de alta calidad que mejoren tangiblemente los resultados de salud tanto en todo el país como a nivel mundial ".

A medida que Septa amplía rápidamente su diversa cartera de productos y expande los territorios geográficos, la empresa busca activamente nuevas asociaciones estratégicas y oportunidades de concesión de licencias. Damos la bienvenida a las colaboraciones con compañías farmacéuticas para obtener/obtener licencias, lanzar y comercializar tales terapias de alto impacto a nivel mundial. Juntos, podemos impulsar el crecimiento mutuo y garantizar que los medicamentos vitales lleguen a los mercados mundiales.

Acerca de Septa Pharmaceuticals Inc.

Con sede en Ontario, Canadá, Septa Pharmaceuticals Inc. es una compañía farmacéutica con visión de futuro dedicada al desarrollo, adquisición y comercialización de productos farmacéuticos especializados a nivel mundial. Con una filosofía centrada en el paciente, SEPTA se esfuerza constantemente por cerrar las brechas en el mercado de la atención médica asegurando y estabilizando el suministro de medicamentos críticos. A través de asociaciones estratégicas y adquisiciones específicas, SEPTA continúa construyendo una sólida cartera de productos y programas de acceso administrado diseñados para satisfacer las necesidades cambiantes de la comunidad médica mundial.

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FUENTE Septa Pharmaceuticals Inc.