Septa Pharmaceuticals Inc.、Bristol Myers Squibb CanadaからCeeNU®（ロムスチン）を取得

オンタリオ州ミシサガ, 2026年7月15日 /PRNewswire/ -- カナダのヘルスケア分野で急成長を遂げている有力企業Septa Pharmaceuticals Inc.は、2026年6月29日付で、Bristol Myers Squibb CanadaからCeeNU®（ロムスチン）の取得を完了したことを発表しました。この戦略的買収は、Septaの継続的な事業拡大における重要な節目であり、がん領域のスペシャリティ医薬品ポートフォリオの強化に向けた同社の揺るぎない取り組みを示すものです。CeeNU®（ロムスチン）は、治療薬として確かな実績を持ち、高く評価されているアルキル化剤で、主に特定の種類の脳腫瘍およびホジキンリンパ腫の治療に用いられています。Septaは、この重要な化学療法薬を製品ラインナップに加えることで、クリティカルケアおよびがん領域における事業基盤を強化しています。

CeeNU®（ロムスチン）は、重篤な疾患を抱える多くの患者にとって、重要な治療選択肢となっています。そのため、Septaは、カナダ全土の患者がこの重要な医薬品を途切れることなく入手できるよう、全力で取り組んでいます。今日の複雑な医療環境において、必須医薬品の確実かつ安定した供給が極めて重要であると認識し、SeptaはCeeNU®（ロムスチン）を長期にわたり提供し続けることを最優先しています。

Septa and CeeNU Logo

Septa Pharmaceuticals Inc.の社長兼最高経営責任者（CEO）を務めるDevinder K.は、次のように述べました。「拡充を続ける当社の製品ポートフォリオにCeeNU®（ロムスチン）を加えるにあたり、引き続き最も重視するのは、患者とその治療に当たる医療従事者です。円滑な移行を実現するため、規制当局やサプライチェーン・パートナーを含むすべての関係者と緊密に連携して取り組んでいます。今回の買収は、カナダ国内および世界各地で健康アウトカムを実質的に改善する高品質で信頼性の高い医薬品を提供するという当社の中核的使命を如実に示すものです。」

Septaは、多様な製品ポートフォリオを急速に拡充し、事業展開地域を広げる中で、新たな戦略的提携およびライセンス契約の機会を積極的に模索しています。当社は、こうした大きな価値をもたらす治療薬を世界各地で導出・導入し、上市・商業化するため、製薬企業との協業を歓迎します。協力することで、双方の成長を促進するとともに、重要な医薬品を世界各地の市場に確実に届けることができます。

Septa Pharmaceuticals Inc.について

カナダのオンタリオ州に本社を置くSepta Pharmaceuticals Inc.は、世界各地でスペシャリティ医薬品の開発、取得、商業化に取り組む先進的な製薬企業です。Septaは、患者第一の理念のもと、重要な医薬品の供給を確保し、安定させることで、医療市場における空白を埋めることに一貫して取り組んでいます。Septaは、戦略的提携と選択的な買収を通じて、世界の医療界で変化し続けるニーズに応えるため、強固な製品パイプラインの構築とマネージドアクセスプログラムの整備を続けています。

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/3005802/Septa_Pharmaceuticals_Inc__Septa_Pharmaceuticals_Inc__Acquires_C.jpg

SOURCE Septa Pharmaceuticals Inc.