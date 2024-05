Seragon conclui estudo pré-clínico do candidato a intervenção no envelhecimento SRN-901

IRVINE, Califórnia, 7 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Seragon Biosciences, Inc. anunciou hoje a conclusão de um estudo pré-clínico sobre seu novo candidato antienvelhecimento, o SRN-901. Esse estudo fundamental, conduzido em camundongos, foi realizado para avaliar o impacto do SRN-901 no envelhecimento, como também em vários marcadores de saúde.

Os resultados do estudo mostram que o SRN-901 alcançou uma das maiores extensões de expectativa de vida e de tempo de vida saudável até o momento na população tratada. O sequenciamento do transcriptoma de todo o genoma foi realizado em mais de 300 camundongos para avaliar os efeitos do SRN-901 em nível molecular. Os resultados destacaram um aumento significativo na expressão de muitos genes associados à longevidade e uma redução notável na expressão de genes ligados ao envelhecimento. Além disso, um painel metabólico revelou mudanças benéficas em vários biomarcadores associados à idade biológica mais jovem.

Outros testes foram realizados para avaliar o efeito do SRN-901 sobre o tempo de vida saudável, uma medida de quanto tempo a saúde é mantida ao longo da vida. O estudo também avaliou a função física e cognitiva. Os testes de esteira mostraram uma resistência significativamente maior em camundongos idosos. Os escores de fragilidade mostraram uma melhora acentuada nos camundongos idosos que receberam SRN-901, e houve uma redução significativa na ocorrência de tumores no grupo tratado.

A equipe de pesquisa da Seragon Biosciences está animada com os resultados do estudo e fará uma análise mais aprofundada para descobrir outras descobertas. Esses resultados serão publicados assim que a análise suplementar for concluída.

Sobre a Seragon Biosciences

A Seragon Biosciences, Inc., com sede em Irvine, Califórnia, é uma empresa biofarmacêutica embasada por pesquisas e dedicada a melhorar a saúde humana e animal por meio de ciência inovadora. A Seragon Biosciences tem o compromisso de aplicar avanços científicos e tecnológicos de ponta nas áreas de envelhecimento, metabolismo, terapia gênica e bioinformática. Desde a pesquisa até os produtos para o consumidor e as aplicações clínicas, a Seragon se esforça para oferecer às pessoas acesso aos avanços mais significativos da medicina. Para obter mais informações, acesse www.seragon.com.

