Seragon schließt präklinische Studie mit SRN-901, einem Kandidaten für eine Intervention gegen das Altern, ab

IRVINE, Kalifornien, 7. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Seragon Biosciences, Inc. gab heute den Abschluss einer präklinischen Studie zu seinem neuen Kandidaten für eine Intervention gegen das Altern SRN-901 bekannt. In dieser entscheidenden Studie, die an Mäusen durchgeführt wurde, sollten die Auswirkungen von SRN-901 auf die Alterung sowie auf verschiedene Gesundheitsmarker untersucht werden.

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass SRN-901 in der behandelten Population eine der bisher größten Verlängerungen der Lebensspanne und des Gesundheitszustandes erreicht hat. An über 300 Mäusen wurde eine Transkriptomsequenzierung des gesamten Genoms durchgeführt, um die Auswirkungen von SRN-901 auf molekularer Ebene zu bewerten. Die Ergebnisse zeigten eine signifikante Zunahme der Expression zahlreicher Gene, die mit Langlebigkeit in Verbindung gebracht werden, und eine bemerkenswerte Verringerung der Expression von Genen, die mit dem Altern in Verbindung stehen. Darüber hinaus ergab ein Stoffwechselpanel positive Veränderungen bei mehreren Biomarkern, die mit einem jüngeren biologischen Alter einhergehen.

Weitere Tests wurden durchgeführt, um die Wirkung von SRN-901 auf die Gesundheitsspanne zu bewerten, ein Maß dafür, wie lange die Gesundheit im Laufe des Lebens erhalten bleibt. In der Studie wurden auch die körperlichen und kognitiven Funktionen bewertet. Laufbandtests zeigten eine deutlich verbesserte Ausdauer bei älteren Mäusen. Die Werte für Gebrechlichkeit verbesserten sich bei den älteren Mäusen, die SRN-901 erhielten, deutlich, und das Auftreten von Tumoren ging in der behandelten Gruppe signifikant zurück.

Das Forschungsteam von Seragon Biosciences ist von den Ergebnissen der Studie ermutigt und wird weitere Analysen durchführen, um zusätzliche Erkenntnisse zu gewinnen. Diese Ergebnisse werden veröffentlicht, sobald die zusätzliche Analyse abgeschlossen ist.

Informationen zu Seragon Biosciences

Seragon Biosciences, Inc. mit Hauptsitz in Irvine, Kalifornien, ist ein forschungsbasiertes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Verbesserung der Gesundheit von Mensch und Tier durch innovative Wissenschaft verschrieben hat. Seragon Biosciences setzt sich für die Anwendung neuester wissenschaftlicher und technologischer Entwicklungen in den Bereichen Altern, Stoffwechsel, Gentherapie und Bioinformatik ein. Von der Forschung bis hin zu Verbraucherprodukten und klinischen Anwendungen ist Seragon bestrebt, den Menschen den Zugang zu den wichtigsten Durchbrüchen in der Medizin zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.seragon.com.

