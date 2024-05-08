Seragon 完成介入抗衰老候選物 SRN-901 的臨床前研究

加州爾灣2024年5月8日 /美通社/ -- Seragon Biosciences, Inc. 今日宣佈完成新型抗衰老候選物 SRN-901 的臨床前研究。這項關鍵性的小鼠研究旨在評估 SRN-901 對衰老及各種健康標記的影響。

研究結果顯示，在受試族群中，SRN-901 是迄今为止延長壽命和健康效果最顯著的候選物之一。研究在 300 多隻小鼠上進行了整個基因組轉錄體的定序，以評估 SRN-901 在分子層面的影響。結果顯示，許多與長壽相關的基因表達有顯著的增加，同時與老化有關的基因表達則有明顯的減少。另外，代謝組織在多個生物標記中，發現了與較年輕的生物年齡存在關聯的利好變化。

Seragon 還進行了其他測試，以評估 SRN-901 對健康壽命的影響，籍以衡量人在生命中能保持健康的時長。此項研究還評估了身體和認知功能。跑步機測試顯示，年長小鼠的耐力有了大幅的提高。在接受 SRN-901 的年長小鼠中，其衰弱分數顯著改善，同時受治療的族群腫瘤發生率也明顯減少。

Seragon Biosciences 的研究團隊對本次研究的結果備受鼓舞，並將透過進一步的分析，挖掘更多的發現。這些結果將在補充分析完成後公佈。

關於 Seragon Biosciences

總部位於加州爾灣的 Seragon Biosciences, Inc. 是一家研究型生物製藥公司，致力於透過創新科學改善人類和動物健康。Seragon Biosciences 致力於將尖端科學和技術進步應用於抗衰老、新陳代謝、基因治療和生物訊息學領域。從研究到消費產品和臨床應用，Seragon 致力於讓人們可享受醫學領域重大突破的成果。如慾了解更多資訊，請瀏覽 www.seragon.com。

SOURCE Seragon Biosciences