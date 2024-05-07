Seragon завершает доклиническое испытание кандидатного антивозрастного препарата SRN-901

ИРВАЙН, штат Калифорния, 8 мая 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Seragon Biosciences, Inc. сегодня объявила о завершении доклинического испытания своего нового кандидатного антивозрастного препарата SRN-901. Это базовое исследование, проведенное на мышах, было предпринято для оценки влияния SRN-901 на процессы старения, а также на различные маркеры здоровья.

Результаты исследования показывают, что препарат SRN-901 позволил добиться одного из лучших на сегодняшний день показателей по росту общей продолжительности жизни (lifespan) и сохранения здоровья (healthspan) в популяции, получавшей лечение. Для оценки действия SRN-901 на молекулярном уровне было проведено полногеномное секвенирование транскриптома у свыше 300 мышей. Результаты выявили значительное увеличение экспрессии многих генов, связанных с долголетием, и заметное снижение экспрессии генов, связанных со старением. Кроме того, биохимический анализ крови выявил благоприятные изменения в ряде биомаркеров, связанных с более молодым биологическим возрастом.

Были проведены и другие тесты для оценки влияния препарата SRN-901 на продолжительность здоровой жизни (healthspan) — показатель сохранения здоровья на протяжении всей жизни. В ходе исследования также оценивались физические и когнитивные функции. Тесты на беговой дорожке показали значительное повышение выносливости у пожилых мышей. Показатели по шкале оценки дряхлости (frailty scores) выявили заметное улучшение у пожилых мышей, получавших SRN-901; в группе лечения наблюдалось также значительное снижение частоты возникновения опухолей.

Исследовательская группа компании Seragon Biosciences воодушевлена результатами исследования и продолжит анализ, чтобы сделать дальнейшие выводы. Эти выводы будут опубликованы после завершения дополнительного анализа.

О компании Seragon Biosciences

Seragon Biosciences, Inc. со штаб-квартирой в Ирвайне (штат Калифорния) — это исследовательская биофармацевтическая компания, деятельность которой направлена на улучшение здоровья людей и животных с помощью инновационных научных разработок. Seragon Biosciences последовательно применяет передовые научные и технологические достижения для осуществления разработок в таких областях, как старение, метаболизм, генная терапия и биоинформатика. Осуществляя полный цикл создания лекарственных препаратов, от научных исследований до выпуска потребительских продуктов и рекомендаций по применению, компания Seragon стремится обеспечить людям доступ к наиболее значительным открытиям в области медицины. За дополнительной информацией обращайтесь на веб-сайт www.seragon.com.

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