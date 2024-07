Série de atividades de globalização da Kexing Biopharm (China) do Fórum Internacional de Alto Nível de Cooperação Farmacêutica de 2024 concluída com sucesso

Inovação para o mundo, explorando o futuro

SHENZHEN, China, 2 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- Recentemente, a Série de Atividades de Globalização da Kexing Biopharm (China) do Fórum Internacional de Alto Nível de Cooperação Farmacêutica "Inovação para o mundo, explorando o futuro" de 2024, organizada pela Kexing Biopharm, foi concluída com sucesso em Xangai. Diversos especialistas do setor, personalidades seniores dos setores farmacêutico e de investimentos nacionais, bem como executivos seniores de empresas farmacêuticas de cerca de 20 países e regiões, como Brasil, Rússia, Cingapura, Coreia do Sul, Malásia, Arábia Saudita e África, que colaboraram estreitamente com a Kexing Biopharm, participaram desse fórum para compartilhar e discutir a situação atual e as tendências de desenvolvimento no mercado médico global.

Durante o fórum, a Kexing Biopharm deu as boas-vindas e agradeceu sinceramente aos participantes de várias origens que viajaram de longe. Além disso, eles fizeram uma introdução abrangente à estratégia de internacionalização da empresa e aos planos para o futuro. A Kexing Biopharm enfatizou seu compromisso de alavancar sua plataforma comercial no exterior para fornecer produtos de alta qualidade e soluções integrais de medicamentos para pacientes no mundo todo. Ela mencionou especificamente o sucesso da obtenção do certificado GMP da UE para seu primeiro produto lançado, o paclitaxel ligado à albumina, indicando um avanço significativo em sua expansão global. Com um forte foco na comercialização internacional este ano e aproveitando anos de experiência internacional, a empresa pretende se tornar a melhor parceira para produtos farmacêuticos chineses de alta qualidade em todo o mundo.

Enquanto isso, representantes de empresas parceiras no Brasil, na Malásia, na Arábia Saudita e na África, respectivamente, compartilharam percepções sobre o status do desenvolvimento farmacêutico local, canais de distribuição, requisitos de medicamentos, acesso ao mercado e oportunidades de colaboração, fornecendo esclarecimentos e demonstrando o poder da cooperação internacional vantajosa para todos entre os convidados presentes no evento. Além disso, foram assinados acordos de cooperação estratégica local entre a Kexing Biopharm e vários parceiros no exterior, demonstrando um compromisso reafirmado com a colaboração contínua e a visão compartilhada para o desenvolvimento do setor farmacêutico.

Simultaneamente, durante a exposição CPHI, de 19 a 21 de junho, a Kexing Biopharm apresentou um portfólio diversificado de mais de vinte medicamentos de alta qualidade, abrangendo a linha de produtos para oncologia, imunoterapia, doenças metabólicas e nefropatia, incluindo anticorpos monoclonais, peptídeos e pequenas moléculas.

As notícias de sucesso continuam chegando: em 25 de junho, a Kexing Biopharm (688136.SH) entrou para a "Lista das 20 maiores empresas biofarmacêuticas (produtos sanguíneos, vacinas e insulina) da China de 2023" na "2023 China Pharmaceutical Industry Top 100 List Series", pela terceira vez consecutiva.

