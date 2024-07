Das 2024 International Pharmaceutical Cooperation High-End Forum der Kexing Biopharm-Reihe von Globalisierungsaktivitäten (China) wurde erfolgreich abgeschlossen

Innovationen für die Welt, Entdeckungen für die Zukunft

SHENZHEN, China, 1. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Das „Innovation for the World, Exploring for the Future" 2024 International Pharmaceutical Cooperation High-End Forum der Kexing Biopharm-Reihe von Globalisierungsaktivitäten (China), das von Kexing Biopharm organisiert wurde, wurde kürzlich in Shanghai erfolgreich abgeschlossen. Zahlreiche Branchenexperten, hochrangige Persönlichkeiten aus dem inländischen Pharma- und Investitionssektor sowie leitende Angestellte von Pharmaunternehmen aus rund 20 Ländern und Regionen wie Brasilien, Russland, Singapur, Südkorea, Malaysia, Saudi-Arabien und Afrika, die eng mit Kexing Biopharm zusammenarbeiteten, nahmen an diesem Forum teil, um sich über den aktuellen Stand und die Entwicklungstrends auf dem globalen Medizinmarkt auszutauschen und effektiv zu diskutieren.

Während des Forums begrüßte Kexing Biopharm die von weit her angereisten Teilnehmer aus verschiedenen Bereichen und bedankte sich herzlich bei ihnen. Außerdem wurde eine umfassende Einführung in die Internationalisierungsstrategie des Unternehmens und die Zukunftspläne gegeben. Kexing Biopharm betonte sein Engagement, seine kommerzielle Plattform in Übersee zu nutzen, um qualitativ hochwertige Produkte und umfassende medikamentöse Lösungen für Patienten weltweit zu liefern. Das Unternehmen erwähnte insbesondere den erfolgreichen Erwerb des EU-GMP-Zertifikats für sein erstes eingeführtes Produkt, Albumin-gebundenes Paclitaxel, was einen bedeutenden Schritt vorwärts in seiner globalen Expansion darstellt. Mit einem starken Fokus auf die internationale Vermarktung in diesem Jahr und der Nutzung jahrelanger internationaler Erfahrung will das Unternehmen der beste Partner für hochwertige chinesische Arzneimittel weltweit werden.

Vertreter von Partnerunternehmen aus Brasilien, Malaysia, Saudi-Arabien und Afrika gaben Einblicke in den Stand der pharmazeutischen Entwicklung vor Ort, in die Vertriebskanäle, den Bedarf an Medikamenten, den Marktzugang und die Möglichkeiten der Zusammenarbeit und verdeutlichten den anwesenden Gästen die Stärke der internationalen Win-Win-Kooperation. Darüber hinaus wurden vor Ort strategische Kooperationsvereinbarungen zwischen Kexing Biopharm und verschiedenen Partnern in Übersee unterzeichnet, die das Engagement für eine kontinuierliche Zusammenarbeit und eine gemeinsame Vision für die Entwicklung der pharmazeutischen Industrie bekräftigen.

Gleichzeitig präsentierte Kexing Biopharm während der CPHI-Ausstellung vom 19. bis 21. Juni ein vielfältiges Portfolio von über zwanzig hochwertigen Medikamenten aus den Bereichen Onkologie, Immuntherapie, Stoffwechselerkrankungen und Nephropathie, darunter monoklonale Antikörper, Peptide und kleine Moleküle.

Die Erfolgsmeldungen reißen nicht ab: Am 25. Juni schaffte es Kexing Biopharm (688136.SH) zum dritten Mal in Folge in die „2023 China Biopharmaceutical (Blood Product, Vaccine, and Insulin) Enterprise Top 20 List" der „2023 China Pharmaceutical Industry Top 100 List Series".