Shanghai Electric apresenta sua matriz de robôs com inteligência incorporada e soluções de fábrica inteligente nativas de IA na WAIC 2026

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Shanghai Electric

24 jul, 2026, 12:14 GMT

Apresentando robôs humanoides com 41 graus de liberdade, robôs de inspeção de tubulações com precisão de posicionamento de ±1 mm e 51 agentes de IA de nível industrial

XANGAI, 24 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- As operações na fabricação de equipamentos de alta tecnologia frequentemente envolvem espaços confinados, objetos complexos e tarefas de manipulação delicadas que exigem precisão estável e contínua. Na recente Conferência Mundial de Inteligência Artificial de 2026 e Reunião de Alto Nível sobre Governança Global de IA (WAIC, World Artificial Intelligence Conference 2026), a Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727) apresentou seu portfólio abrangente de soluções de inteligência incorporada, adaptadas a uma variedade de cenários industriais.

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Com o tema "IA para todos: equipe inteligente, brilhando sem limites", a Shanghai Electric destacou suas capacidades em robôs com IA incorporada, componentes principais de robôs e soluções de fábrica inteligente nativas de IA, demonstrando capacidades de ponta a ponta que abrangem sistemas robóticos completos, peças críticas, software industrial e arquitetura de fábrica inteligente.

"O verdadeiro valor da inteligência incorporada reside na compreensão de tarefas industriais reais: combinando a força, a precisão e a estabilidade das máquinas com a experiência e o discernimento humanos para impulsionar um paradigma genuíno de colaboração humano-máquina assistida por máquina'", afirmou Wang Chunlei, vice-gerente geral da unidade de negócios de Robótica do Shanghai Electric Automation Group.

O portfólio de robótica da Shanghai Electric abrange cinco cenários industriais principais: inserção de conectores, operações elétricas, triagem flexível, montagem inteligente e processamento de tubulações. Os destaques incluem:

  • Robô humanoide bípede "SUYUAN": com 41 graus de liberdade para maior mobilidade, está equipado com um sistema de sensor visual multimodal na cabeça e no torso, juntamente com um sistema de troca a quente de bateria dupla. É ideal para tarefas de inspeção, manuseio de materiais e montagem.
  • Robô humanoide industrial sobre rodas "TUOYUAN": alimentado por um modelo de inteligência incorporada e controle híbrido de força e posição, ele é capaz de inserir conectores de múltiplas especificações, classificar materiais e carregar/descarregar peças de chapa metálica automotiva.
  • Robô humanoide biônico sobre rodas "Mermaid": capaz de identificar botões, manípulos e interruptores pneumáticos de forma autônoma, ele gera trajetórias de operação em tempo real.
  • Robô autônomo para chanfrar paredes internas de tubos: criado para espaços confinados, ele consegue posicionar e processar milhares de bordas de furos com precisão de até 1 milímetro, enquanto transmite dados em tempo real.

A Shanghai Electric também apresentou seu portfólio de componentes principais, que variam de saídas de potência a efetores finais. Entre eles, o fuso de roletes planetários oferece mais de três vezes a capacidade de carga dos fusos de esferas tradicionais, enquanto a mão destra DexHand foi projetada para atender a diversas necessidades de preensão e manipulação.

A Shanghai Electric lançou 51 modelos e agentes de IA em sua série "StarCloud Intelligent Manufacturing" em três domínios: pesquisa e desenvolvimento, produção e fabricação, e operações e manutenção — abrangendo processos críticos de equipamentos, como otimização de processos e manutenção de instalações de energia eólica.

Esses agentes industriais estão integrados em sistemas robóticos de tomada de decisão e na lógica operacional de fábricas inteligentes nativas de IA, transformando o conhecimento industrial em capacidades digitalizadas e reutilizáveis. Eles dão suporte ao planejamento da linha de produção, à inspeção da qualidade e à manutenção preditiva, impulsionando a evolução dos sistemas de manufatura de operações baseadas na experiência para operações baseadas em dados.

A Shanghai Electric também lançou o "Documento técnico sobre tecnologia de fábrica inteligente nativa de IA", propondo uma arquitetura de evolução ativa que permite a otimização em tempo real e em circuito fechado dos dados de produção, conferindo à fábrica capacidades de autopercepção, autodecisão e autoexecução. Construída com base em princípios fundamentais, a fábrica inteligente nativa de IA integra verticalmente fluxos de processos, software industrial, agentes e equipamentos inteligentes para desmantelar hierarquias tradicionais, ao mesmo tempo que interliga horizontalmente os silos de dados. A arquitetura apresenta três camadas principais: o cérebro da fábrica com IA como o "centro de controle", agentes industriais e robôs corporificados como a "rede de execução", e o gêmeo físico como o "espelho digital".

Aproveitando sua profunda experiência industrial e ampla capacidade de soluções, a Shanghai Electric continuará impulsionando a implementação da IA em ambientes industriais, enfrentando os desafios técnicos da inteligência incorporada em cenários complexos, acelerando a implantação em larga escala de fábricas inteligentes nativas de IA e fornecendo soluções replicáveis em diversos ambientes de manufatura.

FONTE Shanghai Electric

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