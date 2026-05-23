A Shanghai Electric comemora o Dia Internacional da Diversidade Biológica com práticas ecológicas adaptadas ao contexto local

XANGAI, 23 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Por ocasião do Dia Internacional da Diversidade Biológica, em 22 de maio, a Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727) enfatiza práticas ecológicas adaptadas à realidade local em suas fábricas e unidades, destacando como os projetos industriais podem reduzir o impacto ambiental e apoiar a biodiversidade por meio de ações adaptadas a cada local.

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O tema deste ano, "Agir localmente para causar impacto global", apela para que os compromissos globais com a sustentabilidade sejam traduzidos em ações locais. No caso do setor industrial, a proteção da biodiversidade começa com medidas práticas nos níveis de projeto e de unidade, desde o uso de energia mais limpa até uma gestão ambiental mais rigorosa. Os projetos da Shanghai Electric na China e na Malásia demonstram como essa abordagem pode ser aplicada em diferentes ambientes operacionais.

O Projeto Eólico de Mianchuan — a primeira "Ilha de Carbono Zero" movida a energia renovável em grande escala na bacia do rio Yangtze, na China — é um excelente exemplo dessa abordagem localizada. Em maio de 2025, o projeto, que conta com 18 turbinas eólicas do modelo EW5.6N-202 projetadas sob medida pelo Shanghai Electric Wind Power Group para as condições locais da ilha, foi totalmente conectado à rede elétrica e entrou em operação comercial em setembro.

As turbinas, integradas a sistemas de armazenamento de energia e painéis fotovoltaicos para formar uma microrrede limpa, geram 244 milhões de kWh por ano para abastecer 32.000 habitantes, além de fornecerem mais de 200 milhões de kWh de eletricidade limpa para áreas fora da ilha. O projeto economiza 96.000 toneladas de carvão padrão e reduz as emissões de CO₂ em 240.000 toneladas por ano, gera 500 empregos locais e contribui com 200 milhões de yuans em valor de produção anual e 15 milhões de yuans (US$ 2,2 milhões) em impostos e lucros.

Turbinas adaptadas às condições complexas das ilhas e projetadas para baixas velocidades de vento permitem a implantação de um sistema coordenado de "energia eólica-solar-armazenamento", criando um modelo reprodutível de transformação com emissão zero de carbono para as ilhas do rio Yangtze e resolvendo o antigo desafio da dependência de uma única fonte de energia, ao mesmo tempo em que preserva o meio ambiente e a biodiversidade.

Em Sarawak, na Malásia, a Shanghai Electric também colocou em operação a linha de transmissão Similajau-Bunut de 500 kV, um projeto de 106 quilômetros que demonstra como o desenvolvimento de infraestrutura pode ser realizado levando em consideração os ecossistemas e as comunidades locais.

Em todos os estágios do projeto, a Shanghai Electric implementou uma abordagem sistemática de gestão de saúde, segurança, meio ambiente e qualidade (HSSE) e não registrou nenhum incidente de responsabilidade ambiental nem conflitos comunitários graves. O projeto atingiu 100% de conformidade em descarga de águas residuais e separação de resíduos, sem incidentes de poluição, vítimas na fauna silvestre ou danos ao ecossistema circundante, demonstrando uma coexistência harmoniosa com a natureza.

No futuro, a Shanghai Electric continuará a adotar práticas ecológicas adaptadas às condições locais em todas as suas operações e canteiros de obras, apoiando a proteção da biodiversidade e, ao mesmo tempo, ajudando os projetos industriais a reduzir seu impacto ambiental. No vídeo, você encontra mais práticas de conservação da biodiversidade.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2986010/Shanghai_Electric.mp4

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2346204/5984108/Shanghai_Electric_logo.jpg

FONTE Shanghai Electric