-Shanghai Electric presenta en WAIC 2026 una matriz de robots con inteligencia integrada y soluciones de fábrica inteligente basadas en IA

Entre las soluciones presentadas se incluyen robots humanoides con 41 grados de libertad, robots de inspección de tuberías con una precisión de posicionamiento de ±1 mm y 51 agentes de IA de grado industrial

SHANGHÁI, 24 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Las operaciones en la fabricación de equipos de alta gama suelen implicar espacios confinados, objetos complejos y tareas de manipulación precisa que exigen una exactitud constante y estable. En la reciente Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial y Reunión de Alto Nivel sobre Gobernanza Global de la IA de 2026 (WAIC 2026), Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727) ha dado a conocer su cartera de soluciones completa de inteligencia incorporada, adaptadas a diversos escenarios industriales.

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Bajo el lema "IA para todos: Equipo inteligente, brillando sin límites", Shanghai Electric destacó sus capacidades en robots con IA integrada, componentes centrales de robots y soluciones de fábrica inteligente nativas de IA, demostrando capacidades integrales que abarcan sistemas robóticos completos, piezas críticas, software industrial y arquitectura de fábrica inteligente.

"El verdadero valor de la inteligencia incorporada reside en comprender las tareas industriales reales: combinar la fuerza, la precisión y la estabilidad de las máquinas con la experiencia y el criterio humanos para impulsar un paradigma genuino de "colaboración humano-máquina asistida por máquinas"", afirmó Wang Chunlei, subdirector general de la Unidad de Negocio de Robótica de Shanghai Electric Automation Group.

La cartera de robótica de Shanghai Electric abarca cinco escenarios industriales clave: inserción de conectores, operaciones eléctricas, clasificación flexible, ensamblaje inteligente y procesamiento de tuberías. Entre los aspectos más destacados se incluyen:

Robot humanoide bípedo "SUYUAN": Con 41 grados de libertad para una mayor movilidad, está equipado con un sistema de detección visual multimodal en la cabeza y el torso, junto con un sistema de intercambio en caliente de doble batería. Es ideal para tareas de inspección, manipulación de materiales y ensamblaje.

Con 41 grados de libertad para una mayor movilidad, está equipado con un sistema de detección visual multimodal en la cabeza y el torso, junto con un sistema de intercambio en caliente de doble batería. Es ideal para tareas de inspección, manipulación de materiales y ensamblaje. Robot humanoide industrial con ruedas "TUOYUAN": Impulsado por un modelo de inteligencia integrada y un control híbrido de fuerza y posición, es capaz de insertar conectores de múltiples especificaciones, clasificar materiales y cargar/descargar piezas de chapa metálica para automóviles.

Impulsado por un modelo de inteligencia integrada y un control híbrido de fuerza y posición, es capaz de insertar conectores de múltiples especificaciones, clasificar materiales y cargar/descargar piezas de chapa metálica para automóviles. Robot humanoide biónico con ruedas "Mermaid": Capaz de identificar de forma autónoma botones, perillas e interruptores neumáticos, genera trayectorias de operación en tiempo real.

Capaz de identificar de forma autónoma botones, perillas e interruptores neumáticos, genera trayectorias de operación en tiempo real. Robot autónomo para el biselado de paredes internas de tuberías: Diseñado para espacios confinados, puede posicionar y procesar miles de bordes de orificios con una precisión de 1 milímetro, transmitiendo datos en tiempo real.

Shanghai Electric ha presentado además su cartera de componentes principales, que abarca desde la salida de potencia hasta los efectores finales. Entre ellos, el husillo de rodillos planetarios ofrece más del triple de capacidad de carga que los husillos de bolas tradicionales, mientras que la mano diestra DexHand está diseñada para satisfacer diversas necesidades de agarre y manipulación.

Shanghai Electric lanzó 51 modelos y agentes de IA dentro de su serie "StarCloud Intelligent Manufacturing" en tres dominios: I+D y diseño, producción y fabricación, y operaciones y mantenimiento, que abarcan procesos de equipos críticos como la optimización de procesos y el mantenimiento de instalaciones de energía eólica.

Estos agentes industriales están integrados en sistemas robóticos de toma de decisiones y en la lógica operativa de fábricas inteligentes con IA, transformando la experiencia industrial en capacidades digitalizadas y reutilizables. Apoyan la programación de líneas de producción, la inspección de calidad y el mantenimiento predictivo, impulsando la evolución de los sistemas de fabricación, pasando de operaciones basadas en la experiencia a operaciones basadas en datos.

Shanghai Electric ha publicado también el "Libro Blanco sobre la Tecnología de Fábrica Inteligente con IA Nativa", que propone una arquitectura de evolución activa que permite la optimización en tiempo real y en bucle cerrado de los datos de producción, otorgando a la fábrica capacidades de autopercepción, autodecisión y autoejecución. Basada en principios fundamentales, la fábrica inteligente con IA nativa integra verticalmente los flujos de procesos, el software industrial, los agentes y los equipos inteligentes para desmantelar las jerarquías tradicionales y, al mismo tiempo, conectar horizontalmente los silos de datos. La arquitectura presenta tres capas principales: el cerebro de la fábrica con IA como "centro de control", los agentes industriales y los robots integrados como "red de ejecución" y el gemelo físico como "espejo digital".

Aprovechando su profunda experiencia industrial y sus capacidades de soluciones integrales, Shanghai Electric continuará impulsando la implementación de la IA en entornos industriales, abordando los desafíos técnicos a los que se enfrenta la inteligencia incorporada en escenarios complejos, acelerando el despliegue a gran escala de fábricas inteligentes nativas de IA y ofreciendo soluciones replicables en diversos entornos de fabricación.