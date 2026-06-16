A Shanghai Electric apresenta soluções colaborativas de cadeia completa para a transição para zero emissões de carbono na Carbon Neutrality Expo 2026

XANGAI, 16 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Shanghai Electric ("a Empresa") (SEHK: 02727, SSE: 601727) concluiu com sucesso sua participação na Exposição Internacional de Neutralidade de Carbono de Xangai 2026 em Tecnologias, Produtos e Conquistas (Carbon Neutrality Expo 2026), realizada de 10 a 12 de junho em Xangai, sob o tema "Projetando a Solução Ideal de Zero Carbono".

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Ao apresentar conquistas na construção de parques com emissão zero de carbono, inovações tecnológicas de baixo carbono e soluções de produtos ecológicos, a Shanghai Electric demonstrou suas principais competências em sinergia de cadeia completa, personalização sob demanda e execução de projetos. Sua cadeia de valor integrada de equipamentos de energia permite soluções personalizadas para cenários diversos e apoia o desenvolvimento sustentável e de baixo carbono.

Parques industriais são plataformas vitais para o desenvolvimento sustentável e de baixo carbono. Na exposição, a Shanghai Electric lançou o "White Paper sobre Medidas Técnicas para Planejamento e Construção de Parques de Carbono Zero", oferecendo orientações sistemáticas e práticas para o desenvolvimento de parques sustentáveis e de baixo carbono. Com foco em eficiência energética, substituição de energia e circulação de recursos, a Shanghai Electric oferece serviços completos, desde planejamento e construção até operações. Suas soluções de cadeia completa abrangem fornecimento de energia limpa, infraestrutura de emissão de baixo carbono, reciclagem de recursos e operação e manutenção inteligentes.

Nos últimos anos, a empresa avançou com diversos projetos demonstrativo para o desenvolvimento de parques ecológicos e de baixa emissão de carbono, incluindo o projeto "Zero-Carbon Bay" na Área Especial Lin-gang, em Xangai, e um parque de energia inteligente em Shantou, província de Guangdong. Selecionado como um dos primeiros 52 parques nacionais de emissão de carbono zero da China e o único projeto em Xangai a receber essa designação, o projeto Lin-gang destaca o papel da Shanghai Electric no planejamento, construção e implantação operacional, bem como sua capacidade de construir sistemas integrados de emissão de carbono zero para setores manufatureiros avançados. O projeto de Shantou integra energia eólica, solar, armazenamento, carregamento e gerenciamento inteligente de energia, e recebeu o primeiro certificado de neutralidade de emissão carbono de Guangdong.

Com novas capacidades energéticas de categoria completa nos setores de eólica, solar, armazenamento, hidrogênio e nuclear, a Shanghai Electric cobre a cadeia de emissão de carbono zero, da geração às plataformas inteligentes e equipamentos econômicos de energia. A sinergia em toda a cadeia fornece uma base tecnológica e industrial sólida para a construção de cenários de emissão de carbono zero.

A Shanghai Electric também divulgou dados de contribuição social para a redução de emissão de carbono pelo segundo ano consecutivo. Em 2025, a empresa alcançou uma redução de aproximadamente 389 milhões de toneladas de CO₂ equivalente, continuando a aplicar suas tecnologias ecológicas e capacidades industriais para impulsionar a transição para uma economia de baixa emissão de carbono.

Enquanto isso, a Shanghai Electric revelou sua próxima estratégia de desenvolvimento ESG, reafirmando seu compromisso com a inovação em tecnologia limpa, gerenciamento de baixa emissão de carbono e governança sustentável, enquanto trabalha com parceiros globais para apoiar a transição global para emissão zero de carbono.

FONTE Shanghai Electric